Informacje o cenie Hype Sphere (SPHERE) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen: $ 0.00002512 $ 0.00002512 $ 0.00002512 Minimum 24h $ 0.00002675 $ 0.00002675 $ 0.00002675 Maksimum 24h Minimum 24h $ 0.00002512$ 0.00002512 $ 0.00002512 Maksimum 24h $ 0.00002675$ 0.00002675 $ 0.00002675 Historyczne maksimum $ 0.00062285$ 0.00062285 $ 0.00062285 Najniższa cena $ 0.00002098$ 0.00002098 $ 0.00002098 Zmiana ceny (1H) -0.85% Zmiana ceny (1D) -2.06% Zmiana ceny (7D) -20.92% Zmiana ceny (7D) -20.92%

Aktualna cena Hype Sphere (SPHERE) wynosi $0.0000251. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs SPHERE wahał się między $ 0.00002512 a $ 0.00002675, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs SPHERE w historii to $ 0.00062285, a najniższy to $ 0.00002098.

Pod względem krótkoterminowych wyniki SPHERE zmieniły się o -0.85% w ciągu ostatniej godziny, o -2.06% w ciągu 24 godzin i o -20.92% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o Hype Sphere (SPHERE)

Kapitalizacja rynkowa $ 25.13K$ 25.13K $ 25.13K Wolumen (24H) ---- -- W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa $ 25.13K$ 25.13K $ 25.13K Podaż w obiegu 1.00B 1.00B 1.00B Całkowita podaż 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Obecna kapitalizacja rynkowa Hype Sphere wynosi $ 25.13K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż SPHERE w obiegu wynosi 1.00B, przy całkowitej podaży 1000000000.0. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 25.13K.