Aktualna cena Hype Sphere to 0.0000251 USD. Śledź aktualizacje cen SPHERE do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe SPHERE łatwo w MEXC już teraz.

Cena Hype Sphere (SPHERE)

Aktualna cena 1 SPHERE do USD:

--
----
-2.00%1D
Dane tokenów pochodzą od stron trzecich.
Hype Sphere (SPHERE) Wykres Ceny na Żywo
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 15:35:05 (UTC+8)

Informacje o cenie Hype Sphere (SPHERE) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen:
$ 0.00002512
$ 0.00002512
Minimum 24h
$ 0.00002675
$ 0.00002675
Maksimum 24h

$ 0.00002512
$ 0.00002512

$ 0.00002675
$ 0.00002675

$ 0.00062285
$ 0.00062285

$ 0.00002098
$ 0.00002098

-0.85%

-2.06%

-20.92%

-20.92%

Aktualna cena Hype Sphere (SPHERE) wynosi $0.0000251. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs SPHERE wahał się między $ 0.00002512 a $ 0.00002675, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs SPHERE w historii to $ 0.00062285, a najniższy to $ 0.00002098.

Pod względem krótkoterminowych wyniki SPHERE zmieniły się o -0.85% w ciągu ostatniej godziny, o -2.06% w ciągu 24 godzin i o -20.92% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o Hype Sphere (SPHERE)

$ 25.13K
$ 25.13K

--
--

$ 25.13K
$ 25.13K

1.00B
1.00B

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0

Obecna kapitalizacja rynkowa Hype Sphere wynosi $ 25.13K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż SPHERE w obiegu wynosi 1.00B, przy całkowitej podaży 1000000000.0. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 25.13K.

Historia ceny Hype Sphere (SPHERE) – USD

W ciągu dzisiejszego dnia zmiana ceny Hype Sphere do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 30 dni zmiana ceny Hype Sphere do USD wyniosła $ -0.0000107937.
W ciągu ostatnich 60 dni zmiana ceny Hype Sphere do USD wyniosła $ -0.0000120939.
W ciągu ostatnich 90 dni zmiana ceny Hype Sphere do USD wyniosła $ 0.

OkresZmień (USD)Zmień (%)
Dzisiaj$ 0-2.06%
30 Dni$ -0.0000107937-43.00%
60 dni$ -0.0000120939-48.18%
90 dni$ 0--

Co to jest Hype Sphere (SPHERE)

HypeSphere Visualize the Hype. Decode the Memes.

HypeSphere is the first meme token analytics and discovery suite on HyperEVM, combining real-time sphere map visualizations, automated Telegram bots, and alpha-focused tools—powered by the $SPHERE token.

Why HypeSphere? Degens move fast. We move faster. In a chain like HyperEVM, where meme tokens rise and fall in hours, there’s no time for slow data, broken tools, or outdated dashboards. HypeSphere brings on-chain market intelligence straight to your screen and your group chats.

MEXC jest wiodącą giełdą kryptowalut, której ufa ponad 10 milionów użytkowników na całym świecie.

Zasoby dla Hype Sphere (SPHERE)

Oficjalna strona internetowa

Prognoza ceny Hype Sphere (w USD)

Jaka będzie wartość Hype Sphere (SPHERE) w USD jutro, za tydzień lub za miesiąc? Ile mogą być warte twoje aktywa w Hype Sphere (SPHERE) w 2025, 2026, 2027, 2028 roku — a nawet za 10 czy 20 lat? Skorzystaj z naszego narzędzia do przewidywania cen, aby poznać prognozy krótko- i długoterminowe dla Hype Sphere.

Sprawdź teraz prognozę ceny Hype Sphere!

SPHERE na lokalne waluty

Tokenomika Hype Sphere (SPHERE)

Zrozumienie tokenomiki Hype Sphere (SPHERE) może zapewnić głębszy wgląd w długoterminową wartość i potencjał wzrostu. Od sposobu dystrybucji tokenów po zarządzanie podażą – tokenomika odsłania podstawową strukturę ekonomii projektu. Poznaj szczegółową tokenomikę tokena SPHEREjuż teraz!

Inne pytania: Inne pytania dotyczące Hype Sphere (SPHERE)

Jaka jest dziś wartość Hype Sphere (SPHERE)?
Aktualna cena SPHERE w USD wynosi 0.0000251USD, jest aktualizowana w na bieżąco z najnowszymi danymi rynkowymi.
Jaka jest aktualna cena SPHERE do USD?
Aktualna cena SPHERE w USD wynosi $ 0.0000251. Sprawdź Konwerter MEXC, aby poznać dokładną konwersję tokenów.
Jaka jest kapitalizacja rynkowa Hype Sphere?
Kapitalizacja rynkowa dla SPHERE wynosi $ 25.13K USD. Kapitalizacja rynkowa = aktualna cena × podaż w obiegu. Wskazuje całkowitą wartość rynkową tokena i jego pozycję w rankingu.
Jaka jest podaż SPHERE w obiegu?
W obiegu SPHERE znajduje się 1.00B USD.
Jaka była najwyższa cena w historii (ATH) SPHERE?
SPHERE osiąga ATH w wysokości 0.00062285 USD.
Jaka była najniższa cena w historii (ATL) dla SPHERE?
SPHERE zaliczył cenę ATL w wysokości 0.00002098 USD.
Jaki jest wolumen obrotu SPHERE?
Aktualny wolumen obrotu w ciągu 24 godzin dla SPHERE wynosi -- USD.
Czy w tym roku SPHERE pójdzie wyżej?
SPHERE może wzrosnąć w tym roku w zależności od warunków rynkowych i rozwoju projektów. Sprawdź prognozę ceny SPHERE, aby uzyskać bardziej szczegółową analizę.
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 15:35:05 (UTC+8)

Ważne aktualizacje branżowe Hype Sphere (SPHERE)

Czas (UTC+8)TypInformacja
11-05 17:18:00Aktualności branżowe
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00Dane on-chain
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Aktualności branżowe
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Aktualności branżowe
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Aktualności branżowe
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Aktualności branżowe
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million

Zastrzeżenie

Ceny kryptowalut podlegają wysokiemu ryzyku rynkowemu i zmienności cenowej. Inwestuj w projekty i produkty, które znasz i których ryzyko rozumiesz. Przed dokonaniem jakiejkolwiek inwestycji dokładnie rozważ swoje doświadczenie inwestycyjne, sytuację finansową, cele inwestycyjne i tolerancję na ryzyko oraz skonsultuj się z niezależnym doradcą finansowym. Tego materiału nie należy traktować jako porady finansowej. Wyniki osiągane w przeszłości nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych wyników. Wartość Twojej inwestycji może zarówno spadać, jak i rosnąć, a odzyskanie zainwestowanej kwoty nie jest gwarantowane. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za swoje decyzje inwestycyjne. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które możesz ponieść. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszym Regulaminem i Ostrzeżeniem o ryzyku. Zwróć również uwagę, że dane dotyczące wspomnianej kryptowaluty prezentowane tutaj (takie jak jej aktualna cena na żywo) opierają się na źródłach zewnętrznych. Są one przedstawiane „tak jak są” i wyłącznie w celach informacyjnych, bez jakichkolwiek gwarancji czy zapewnień. Linki prowadzące do witryn zewnętrznych również nie podlegają kontroli MEXC. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za wiarygodność i dokładność takich witryn stron trzecich oraz ich zawartości.

$103,154.43
$103,154.43

$3,371.12
$3,371.12

$158.95
$158.95

$1.0001
$1.0001

$1,477.91
$1,477.91

