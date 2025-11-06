Informacje o cenie Hydrated Dollar (HOLLAR) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen: $ 0.994755 $ 0.994755 $ 0.994755 Minimum 24h $ 0.997882 $ 0.997882 $ 0.997882 Maksimum 24h Minimum 24h $ 0.994755$ 0.994755 $ 0.994755 Maksimum 24h $ 0.997882$ 0.997882 $ 0.997882 Historyczne maksimum $ 1.019$ 1.019 $ 1.019 Najniższa cena $ 0.976486$ 0.976486 $ 0.976486 Zmiana ceny (1H) -0.00% Zmiana ceny (1D) -0.00% Zmiana ceny (7D) -0.15% Zmiana ceny (7D) -0.15%

Aktualna cena Hydrated Dollar (HOLLAR) wynosi $0.997637. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs HOLLAR wahał się między $ 0.994755 a $ 0.997882, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs HOLLAR w historii to $ 1.019, a najniższy to $ 0.976486.

Pod względem krótkoterminowych wyniki HOLLAR zmieniły się o -0.00% w ciągu ostatniej godziny, o -0.00% w ciągu 24 godzin i o -0.15% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o Hydrated Dollar (HOLLAR)

Kapitalizacja rynkowa $ 3.46M$ 3.46M $ 3.46M Wolumen (24H) ---- -- W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa $ 3.46M$ 3.46M $ 3.46M Podaż w obiegu 3.46M 3.46M 3.46M Całkowita podaż 3,464,592.0 3,464,592.0 3,464,592.0

Obecna kapitalizacja rynkowa Hydrated Dollar wynosi $ 3.46M, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż HOLLAR w obiegu wynosi 3.46M, przy całkowitej podaży 3464592.0. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 3.46M.