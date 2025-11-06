GiełdaDEX+
Kup KryptoRynkiSpotFutures500XEarnWydarzenia
Więcej
Aktualna cena hushr to 0.00011104 USD. Śledź aktualizacje cen HUSHR do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe HUSHR łatwo w MEXC już teraz.Aktualna cena hushr to 0.00011104 USD. Śledź aktualizacje cen HUSHR do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe HUSHR łatwo w MEXC już teraz.

Więcej informacji o HUSHR

Informacje o cenie HUSHR

Czym jest HUSHR

Biała księga HUSHR

Oficjalna strona internetowa HUSHR

Tokenomika HUSHR

Prognoza cen HUSHR

Earn

Airdrop+

Aktualności

Blog

Learn

Logo hushr

Cena hushr (HUSHR)

Nienotowany

Aktualna cena 1 HUSHR do USD:

$0.00011104
$0.00011104$0.00011104
0.00%1D
mexc
Dane tokenów pochodzą od stron trzecich. MEXC działa wyłącznie jako agregator informacji. Poznaj inne tokeny notowane na rynku spot MEXC!
USD
hushr (HUSHR) Wykres Ceny na Żywo
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 15:34:58 (UTC+8)

Informacje o cenie hushr (HUSHR) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen:
$ 0
$ 0$ 0
Minimum 24h
$ 0
$ 0$ 0
Maksimum 24h

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.04141756
$ 0.04141756$ 0.04141756

$ 0.00010995
$ 0.00010995$ 0.00010995

--

--

-0.46%

-0.46%

Aktualna cena hushr (HUSHR) wynosi $0.00011104. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs HUSHR wahał się między $ 0 a $ 0, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs HUSHR w historii to $ 0.04141756, a najniższy to $ 0.00010995.

Pod względem krótkoterminowych wyniki HUSHR zmieniły się o -- w ciągu ostatniej godziny, o -- w ciągu 24 godzin i o -0.46% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o hushr (HUSHR)

$ 11.10K
$ 11.10K$ 11.10K

--
----

$ 11.10K
$ 11.10K$ 11.10K

100.00M
100.00M 100.00M

100,000,000.0
100,000,000.0 100,000,000.0

Obecna kapitalizacja rynkowa hushr wynosi $ 11.10K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż HUSHR w obiegu wynosi 100.00M, przy całkowitej podaży 100000000.0. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 11.10K.

Historia ceny hushr (HUSHR) – USD

W ciągu dzisiejszego dnia zmiana ceny hushr do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 30 dni zmiana ceny hushr do USD wyniosła $ -0.0000260461.
W ciągu ostatnich 60 dni zmiana ceny hushr do USD wyniosła $ -0.0001014741.
W ciągu ostatnich 90 dni zmiana ceny hushr do USD wyniosła $ -0.0026988071483101444.

OkresZmień (USD)Zmień (%)
Dzisiaj$ 0--
30 Dni$ -0.0000260461-23.45%
60 dni$ -0.0001014741-91.38%
90 dni$ -0.0026988071483101444-96.04%

Co to jest hushr (HUSHR)

Hushr is an all-in-one on-chain encryption app, powered by AI and built directly on the blockchain. Every chat, post, and crypto transfer happens entirely on-chain. No central servers. No backdoors. No metadata harvesting or surveillance infrastructure. Just pure, encrypted communication executed wallet to wallet. Real-time encryption, powered by adaptive AI, ensures that messages stay private, persistent, and tamper-proof. From private chats to public forums, NFT-holder broadcasts, stealth token transfers, and secure DAO inboxes, Hushr delivers a fully integrated experience with zero reliance on Web2 systems.

In-chat smart contract triggers and agent-native interactions make Hushr more than a messenger. It’s a programmable communications layer that gives users and communities new ways to coordinate, govern, and transact—without needing to trust any platform, team, or intermediary.

MEXC jest wiodącą giełdą kryptowalut, której ufa ponad 10 milionów użytkowników na całym świecie. Jest znana jako giełda z najszerszym wyborem tokenów, najszybszymi notowaniami i najniższymi opłatami handlowymi na rynku. Dołącz do MEXC już teraz, aby doświadczyć płynności na najwyższym poziomie i najbardziej konkurencyjnych opłat na rynku!

Prognoza ceny hushr (w USD)

Jaka będzie wartość hushr (HUSHR) w USD jutro, za tydzień lub za miesiąc? Ile mogą być warte twoje aktywa w hushr (HUSHR) w 2025, 2026, 2027, 2028 roku — a nawet za 10 czy 20 lat? Skorzystaj z naszego narzędzia do przewidywania cen, aby poznać prognozy krótko- i długoterminowe dla hushr.

Sprawdź teraz prognozę ceny hushr!

HUSHR na lokalne waluty

Tokenomika hushr (HUSHR)

Zrozumienie tokenomiki hushr (HUSHR) może zapewnić głębszy wgląd w długoterminową wartość i potencjał wzrostu. Od sposobu dystrybucji tokenów po zarządzanie podażą – tokenomika odsłania podstawową strukturę ekonomii projektu. Poznaj szczegółową tokenomikę tokena HUSHRjuż teraz!

Inne pytania: Inne pytania dotyczące hushr (HUSHR)

Jaka jest dziś wartość hushr (HUSHR)?
Aktualna cena HUSHR w USD wynosi 0.00011104USD, jest aktualizowana w na bieżąco z najnowszymi danymi rynkowymi.
Jaka jest aktualna cena HUSHR do USD?
Aktualna cena HUSHR w USD wynosi $ 0.00011104. Sprawdź Konwerter MEXC, aby poznać dokładną konwersję tokenów.
Jaka jest kapitalizacja rynkowa hushr?
Kapitalizacja rynkowa dla HUSHR wynosi $ 11.10K USD. Kapitalizacja rynkowa = aktualna cena × podaż w obiegu. Wskazuje całkowitą wartość rynkową tokena i jego pozycję w rankingu.
Jaka jest podaż HUSHR w obiegu?
W obiegu HUSHR znajduje się 100.00M USD.
Jaka była najwyższa cena w historii (ATH) HUSHR?
HUSHR osiąga ATH w wysokości 0.04141756 USD.
Jaka była najniższa cena w historii (ATL) dla HUSHR?
HUSHR zaliczył cenę ATL w wysokości 0.00010995 USD.
Jaki jest wolumen obrotu HUSHR?
Aktualny wolumen obrotu w ciągu 24 godzin dla HUSHR wynosi -- USD.
Czy w tym roku HUSHR pójdzie wyżej?
HUSHR może wzrosnąć w tym roku w zależności od warunków rynkowych i rozwoju projektów. Sprawdź prognozę ceny HUSHR, aby uzyskać bardziej szczegółową analizę.
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 15:34:58 (UTC+8)

Ważne aktualizacje branżowe hushr (HUSHR)

Czas (UTC+8)TypInformacja
11-05 17:18:00Aktualności branżowe
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00Dane on-chain
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Aktualności branżowe
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Aktualności branżowe
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Aktualności branżowe
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Aktualności branżowe
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million

Zastrzeżenie

Ceny kryptowalut podlegają wysokiemu ryzyku rynkowemu i zmienności cenowej. Inwestuj w projekty i produkty, które znasz i których ryzyko rozumiesz. Przed dokonaniem jakiejkolwiek inwestycji dokładnie rozważ swoje doświadczenie inwestycyjne, sytuację finansową, cele inwestycyjne i tolerancję na ryzyko oraz skonsultuj się z niezależnym doradcą finansowym. Tego materiału nie należy traktować jako porady finansowej. Wyniki osiągane w przeszłości nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych wyników. Wartość Twojej inwestycji może zarówno spadać, jak i rosnąć, a odzyskanie zainwestowanej kwoty nie jest gwarantowane. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za swoje decyzje inwestycyjne. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które możesz ponieść. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszym Regulaminem i Ostrzeżeniem o ryzyku. Zwróć również uwagę, że dane dotyczące wspomnianej kryptowaluty prezentowane tutaj (takie jak jej aktualna cena na żywo) opierają się na źródłach zewnętrznych. Są one przedstawiane „tak jak są” i wyłącznie w celach informacyjnych, bez jakichkolwiek gwarancji czy zapewnień. Linki prowadzące do witryn zewnętrznych również nie podlegają kontroli MEXC. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za wiarygodność i dokładność takich witryn stron trzecich oraz ich zawartości.

POPULARNE

Aktualnie popularne kryptowaluty, które zyskują znaczną uwagę na rynku

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$103,172.41
$103,172.41$103,172.41

-0.53%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,372.45
$3,372.45$3,372.45

-0.76%

Logo Solana

Solana

SOL

$158.97
$158.97$158.97

-0.96%

Logo USDCoin

USDCoin

USDC

$1.0001
$1.0001$1.0001

+0.01%

Logo UCN

UCN

UCN

$1,478.00
$1,478.00$1,478.00

+0.13%

Największe wolumeny

Kryptowaluty o najwyższym wolumenie obrotu

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$103,172.41
$103,172.41$103,172.41

-0.53%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,372.45
$3,372.45$3,372.45

-0.76%

Logo XRP

XRP

XRP

$2.3209
$2.3209$2.3209

+1.95%

Logo Solana

Solana

SOL

$158.97
$158.97$158.97

-0.96%

Logo Aster

Aster

ASTER

$1.0859
$1.0859$1.0859

+0.06%

Nowo dodane

Ostatnio notowane kryptowaluty, które są dostępne do handlu

Logo UnifAI

UnifAI

UAI

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo Folks Finance

Folks Finance

FOLKS

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo SN64

SN64

SN64

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo Neuralinker

Neuralinker

NEURALINKER

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo SN51

SN51

SN51

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Największe wzrosty

Dzisiejsze największe wzrosty kryptowalut

Logo Jump Tom

Jump Tom

JUMP

$0.0000000660
$0.0000000660$0.0000000660

+337.08%

Logo Intuition

Intuition

TRUST

$0.2130
$0.2130$0.2130

+326.00%

Logo DramaBits

DramaBits

DRAMA

$0.000005153
$0.000005153$0.000005153

+172.93%

Logo CELDATA

CELDATA

CELDATA

$0.000000000000000000004499
$0.000000000000000000004499$0.000000000000000000004499

+104.40%

Logo Sapien

Sapien

SAPIEN

$0.23344
$0.23344$0.23344

+84.14%