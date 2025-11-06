Informacje o cenie hushr (HUSHR) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen: $ 0 $ 0 $ 0 Minimum 24h $ 0 $ 0 $ 0 Maksimum 24h Minimum 24h $ 0$ 0 $ 0 Maksimum 24h $ 0$ 0 $ 0 Historyczne maksimum $ 0.04141756$ 0.04141756 $ 0.04141756 Najniższa cena $ 0.00010995$ 0.00010995 $ 0.00010995 Zmiana ceny (1H) -- Zmiana ceny (1D) -- Zmiana ceny (7D) -0.46% Zmiana ceny (7D) -0.46%

Aktualna cena hushr (HUSHR) wynosi $0.00011104. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs HUSHR wahał się między $ 0 a $ 0, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs HUSHR w historii to $ 0.04141756, a najniższy to $ 0.00010995.

Pod względem krótkoterminowych wyniki HUSHR zmieniły się o -- w ciągu ostatniej godziny, o -- w ciągu 24 godzin i o -0.46% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o hushr (HUSHR)

Kapitalizacja rynkowa $ 11.10K$ 11.10K $ 11.10K Wolumen (24H) ---- -- W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa $ 11.10K$ 11.10K $ 11.10K Podaż w obiegu 100.00M 100.00M 100.00M Całkowita podaż 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

Obecna kapitalizacja rynkowa hushr wynosi $ 11.10K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż HUSHR w obiegu wynosi 100.00M, przy całkowitej podaży 100000000.0. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 11.10K.