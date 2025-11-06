Informacje o cenie Huey (HUEY) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen: $ 0 $ 0 $ 0 Minimum 24h $ 0 $ 0 $ 0 Maksimum 24h Minimum 24h $ 0$ 0 $ 0 Maksimum 24h $ 0$ 0 $ 0 Historyczne maksimum $ 0$ 0 $ 0 Najniższa cena $ 0$ 0 $ 0 Zmiana ceny (1H) -- Zmiana ceny (1D) -0.83% Zmiana ceny (7D) -33.45% Zmiana ceny (7D) -33.45%

Aktualna cena Huey (HUEY) wynosi --. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs HUEY wahał się między $ 0 a $ 0, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs HUEY w historii to $ 0, a najniższy to $ 0.

Pod względem krótkoterminowych wyniki HUEY zmieniły się o -- w ciągu ostatniej godziny, o -0.83% w ciągu 24 godzin i o -33.45% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o Huey (HUEY)

Kapitalizacja rynkowa $ 8.35K$ 8.35K $ 8.35K Wolumen (24H) ---- -- W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa $ 9.03K$ 9.03K $ 9.03K Podaż w obiegu 924.98M 924.98M 924.98M Całkowita podaż 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Obecna kapitalizacja rynkowa Huey wynosi $ 8.35K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż HUEY w obiegu wynosi 924.98M, przy całkowitej podaży 1000000000.0. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 9.03K.