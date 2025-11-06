Informacje o cenie HubSuite (HSUITE) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen: $ 0 $ 0 $ 0 Minimum 24h $ 0 $ 0 $ 0 Maksimum 24h Minimum 24h $ 0$ 0 $ 0 Maksimum 24h $ 0$ 0 $ 0 Historyczne maksimum $ 0.00352296$ 0.00352296 $ 0.00352296 Najniższa cena $ 0$ 0 $ 0 Zmiana ceny (1H) -0.29% Zmiana ceny (1D) +0.58% Zmiana ceny (7D) -22.14% Zmiana ceny (7D) -22.14%

Aktualna cena HubSuite (HSUITE) wynosi --. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs HSUITE wahał się między $ 0 a $ 0, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs HSUITE w historii to $ 0.00352296, a najniższy to $ 0.

Pod względem krótkoterminowych wyniki HSUITE zmieniły się o -0.29% w ciągu ostatniej godziny, o +0.58% w ciągu 24 godzin i o -22.14% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o HubSuite (HSUITE)

Kapitalizacja rynkowa $ 3.81M$ 3.81M $ 3.81M Wolumen (24H) ---- -- W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa $ 8.83M$ 8.83M $ 8.83M Podaż w obiegu 16.52B 16.52B 16.52B Całkowita podaż 38,271,824,539.0413 38,271,824,539.0413 38,271,824,539.0413

Obecna kapitalizacja rynkowa HubSuite wynosi $ 3.81M, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż HSUITE w obiegu wynosi 16.52B, przy całkowitej podaży 38271824539.0413. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 8.83M.