Aktualna cena Holy Coin to 0 USD. Śledź aktualizacje cen HOLY do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe HOLY łatwo w MEXC już teraz.

Więcej informacji o HOLY

Informacje o cenie HOLY

Czym jest HOLY

Oficjalna strona internetowa HOLY

Tokenomika HOLY

Prognoza cen HOLY

Logo Holy Coin

Cena Holy Coin (HOLY)

Nienotowany

Aktualna cena 1 HOLY do USD:

$0.0007195
$0.0007195$0.0007195
+6.30%1D
mexc
USD
Holy Coin (HOLY) Wykres Ceny na Żywo
Informacje o cenie Holy Coin (HOLY) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen:
$ 0
$ 0$ 0
Minimum 24h
$ 0
$ 0$ 0
Maksimum 24h

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.01553962
$ 0.01553962$ 0.01553962

$ 0
$ 0$ 0

+0.98%

+6.38%

-11.62%

-11.62%

Aktualna cena Holy Coin (HOLY) wynosi --. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs HOLY wahał się między $ 0 a $ 0, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs HOLY w historii to $ 0.01553962, a najniższy to $ 0.

Pod względem krótkoterminowych wyniki HOLY zmieniły się o +0.98% w ciągu ostatniej godziny, o +6.38% w ciągu 24 godzin i o -11.62% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o Holy Coin (HOLY)

$ 721.37K
$ 721.37K$ 721.37K

--
----

$ 721.37K
$ 721.37K$ 721.37K

999.95M
999.95M 999.95M

999,949,455.136057
999,949,455.136057 999,949,455.136057

Obecna kapitalizacja rynkowa Holy Coin wynosi $ 721.37K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż HOLY w obiegu wynosi 999.95M, przy całkowitej podaży 999949455.136057. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 721.37K.

Historia ceny Holy Coin (HOLY) – USD

W ciągu dzisiejszego dnia zmiana ceny Holy Coin do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 30 dni zmiana ceny Holy Coin do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 60 dni zmiana ceny Holy Coin do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 90 dni zmiana ceny Holy Coin do USD wyniosła $ 0.

OkresZmień (USD)Zmień (%)
Dzisiaj$ 0+6.38%
30 Dni$ 0-73.92%
60 dni$ 0+857.68%
90 dni$ 0--

Co to jest Holy Coin (HOLY)

Hello there, Welcome to the first $HOLY on Solana. An angel bunny who loves carrots🥕 Welcome to the Wonderful World of Holy🪐✨ The first Official Launchpad Partner of Smart Pocket which is open to everyone 🌟

CA: BSXFKLVsyrYckSF4SGXu9DRfMb3Fos7tRF9zMXgRCUsP

Launchpad: @smapocke Official Website: https://holycoin.world Swap: https://smapocke.app/meme-pad/BSXFKLVsyrYckSF4SGXu9DRfMb3Fos7tRF9zMXgRCUsP

MEXC jest wiodącą giełdą kryptowalut, której ufa ponad 10 milionów użytkowników na całym świecie. Jest znana jako giełda z najszerszym wyborem tokenów, najszybszymi notowaniami i najniższymi opłatami handlowymi na rynku. Dołącz do MEXC już teraz, aby doświadczyć płynności na najwyższym poziomie i najbardziej konkurencyjnych opłat na rynku!

Zasoby dla Holy Coin (HOLY)

Oficjalna strona internetowa

Prognoza ceny Holy Coin (w USD)

Jaka będzie wartość Holy Coin (HOLY) w USD jutro, za tydzień lub za miesiąc? Ile mogą być warte twoje aktywa w Holy Coin (HOLY) w 2025, 2026, 2027, 2028 roku — a nawet za 10 czy 20 lat? Skorzystaj z naszego narzędzia do przewidywania cen, aby poznać prognozy krótko- i długoterminowe dla Holy Coin.

Sprawdź teraz prognozę ceny Holy Coin!

HOLY na lokalne waluty

Tokenomika Holy Coin (HOLY)

Zrozumienie tokenomiki Holy Coin (HOLY) może zapewnić głębszy wgląd w długoterminową wartość i potencjał wzrostu. Od sposobu dystrybucji tokenów po zarządzanie podażą – tokenomika odsłania podstawową strukturę ekonomii projektu. Poznaj szczegółową tokenomikę tokena HOLYjuż teraz!

Inne pytania: Inne pytania dotyczące Holy Coin (HOLY)

Jaka jest dziś wartość Holy Coin (HOLY)?
Aktualna cena HOLY w USD wynosi 0USD, jest aktualizowana w na bieżąco z najnowszymi danymi rynkowymi.
Jaka jest aktualna cena HOLY do USD?
Aktualna cena HOLY w USD wynosi $ 0. Sprawdź Konwerter MEXC, aby poznać dokładną konwersję tokenów.
Jaka jest kapitalizacja rynkowa Holy Coin?
Kapitalizacja rynkowa dla HOLY wynosi $ 721.37K USD. Kapitalizacja rynkowa = aktualna cena × podaż w obiegu. Wskazuje całkowitą wartość rynkową tokena i jego pozycję w rankingu.
Jaka jest podaż HOLY w obiegu?
W obiegu HOLY znajduje się 999.95M USD.
Jaka była najwyższa cena w historii (ATH) HOLY?
HOLY osiąga ATH w wysokości 0.01553962 USD.
Jaka była najniższa cena w historii (ATL) dla HOLY?
HOLY zaliczył cenę ATL w wysokości 0 USD.
Jaki jest wolumen obrotu HOLY?
Aktualny wolumen obrotu w ciągu 24 godzin dla HOLY wynosi -- USD.
Czy w tym roku HOLY pójdzie wyżej?
HOLY może wzrosnąć w tym roku w zależności od warunków rynkowych i rozwoju projektów. Sprawdź prognozę ceny HOLY, aby uzyskać bardziej szczegółową analizę.
Zastrzeżenie

Ceny kryptowalut podlegają wysokiemu ryzyku rynkowemu i zmienności cenowej. Inwestuj w projekty i produkty, które znasz i których ryzyko rozumiesz. Przed dokonaniem jakiejkolwiek inwestycji dokładnie rozważ swoje doświadczenie inwestycyjne, sytuację finansową, cele inwestycyjne i tolerancję na ryzyko oraz skonsultuj się z niezależnym doradcą finansowym. Tego materiału nie należy traktować jako porady finansowej. Wyniki osiągane w przeszłości nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych wyników. Wartość Twojej inwestycji może zarówno spadać, jak i rosnąć, a odzyskanie zainwestowanej kwoty nie jest gwarantowane. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za swoje decyzje inwestycyjne. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które możesz ponieść. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszym Regulaminem i Ostrzeżeniem o ryzyku. Zwróć również uwagę, że dane dotyczące wspomnianej kryptowaluty prezentowane tutaj (takie jak jej aktualna cena na żywo) opierają się na źródłach zewnętrznych. Są one przedstawiane „tak jak są” i wyłącznie w celach informacyjnych, bez jakichkolwiek gwarancji czy zapewnień. Linki prowadzące do witryn zewnętrznych również nie podlegają kontroli MEXC. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za wiarygodność i dokładność takich witryn stron trzecich oraz ich zawartości.

