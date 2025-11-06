Informacje o cenie Holy Coin (HOLY) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen: $ 0 $ 0 $ 0 Minimum 24h $ 0 $ 0 $ 0 Maksimum 24h Minimum 24h $ 0$ 0 $ 0 Maksimum 24h $ 0$ 0 $ 0 Historyczne maksimum $ 0.01553962$ 0.01553962 $ 0.01553962 Najniższa cena $ 0$ 0 $ 0 Zmiana ceny (1H) +0.98% Zmiana ceny (1D) +6.38% Zmiana ceny (7D) -11.62% Zmiana ceny (7D) -11.62%

Aktualna cena Holy Coin (HOLY) wynosi --. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs HOLY wahał się między $ 0 a $ 0, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs HOLY w historii to $ 0.01553962, a najniższy to $ 0.

Pod względem krótkoterminowych wyniki HOLY zmieniły się o +0.98% w ciągu ostatniej godziny, o +6.38% w ciągu 24 godzin i o -11.62% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o Holy Coin (HOLY)

Kapitalizacja rynkowa $ 721.37K$ 721.37K $ 721.37K Wolumen (24H) ---- -- W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa $ 721.37K$ 721.37K $ 721.37K Podaż w obiegu 999.95M 999.95M 999.95M Całkowita podaż 999,949,455.136057 999,949,455.136057 999,949,455.136057

Obecna kapitalizacja rynkowa Holy Coin wynosi $ 721.37K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż HOLY w obiegu wynosi 999.95M, przy całkowitej podaży 999949455.136057. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 721.37K.