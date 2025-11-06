GiełdaDEX+
Kup KryptoRynkiSpotFutures500XEarnWydarzenia
Więcej
Aktualna cena Holdstation to 0.956303 USD. Śledź aktualizacje cen HOLD do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe HOLD łatwo w MEXC już teraz.Aktualna cena Holdstation to 0.956303 USD. Śledź aktualizacje cen HOLD do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe HOLD łatwo w MEXC już teraz.

Więcej informacji o HOLD

Informacje o cenie HOLD

Czym jest HOLD

Biała księga HOLD

Oficjalna strona internetowa HOLD

Tokenomika HOLD

Prognoza cen HOLD

Earn

Airdrop+

Aktualności

Blog

Learn

Logo Holdstation

Cena Holdstation (HOLD)

Nienotowany

Aktualna cena 1 HOLD do USD:

$0.956303
$0.956303$0.956303
-2.20%1D
mexc
Dane tokenów pochodzą od stron trzecich. MEXC działa wyłącznie jako agregator informacji. Poznaj inne tokeny notowane na rynku spot MEXC!
USD
Holdstation (HOLD) Wykres Ceny na Żywo
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 11:36:33 (UTC+8)

Informacje o cenie Holdstation (HOLD) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen:
$ 0.823101
$ 0.823101$ 0.823101
Minimum 24h
$ 1.21
$ 1.21$ 1.21
Maksimum 24h

$ 0.823101
$ 0.823101$ 0.823101

$ 1.21
$ 1.21$ 1.21

$ 1.48
$ 1.48$ 1.48

$ 0.823101
$ 0.823101$ 0.823101

+0.06%

-2.23%

-27.02%

-27.02%

Aktualna cena Holdstation (HOLD) wynosi $0.956303. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs HOLD wahał się między $ 0.823101 a $ 1.21, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs HOLD w historii to $ 1.48, a najniższy to $ 0.823101.

Pod względem krótkoterminowych wyniki HOLD zmieniły się o +0.06% w ciągu ostatniej godziny, o -2.23% w ciągu 24 godzin i o -27.02% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o Holdstation (HOLD)

$ 7.55M
$ 7.55M$ 7.55M

--
----

$ 28.65M
$ 28.65M$ 28.65M

7.90M
7.90M 7.90M

30,000,000.0
30,000,000.0 30,000,000.0

Obecna kapitalizacja rynkowa Holdstation wynosi $ 7.55M, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż HOLD w obiegu wynosi 7.90M, przy całkowitej podaży 30000000.0. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 28.65M.

Historia ceny Holdstation (HOLD) – USD

W ciągu dzisiejszego dnia zmiana ceny Holdstation do USD wyniosła $ -0.0218913145507598.
W ciągu ostatnich 30 dni zmiana ceny Holdstation do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 60 dni zmiana ceny Holdstation do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 90 dni zmiana ceny Holdstation do USD wyniosła $ 0.

OkresZmień (USD)Zmień (%)
Dzisiaj$ -0.0218913145507598-2.23%
30 Dni$ 0--
60 dni$ 0--
90 dni$ 0--

Co to jest Holdstation (HOLD)

Holdstation is a "product-fit community" platform designed for seamless trading and asset management. As the leading perpetual DEX on zkSync, Holdstation integrates Account Abstraction technology with its Holdstation Wallet, Holdstation DeFutures, and zkStarter launchpad, making DeFi as intuitive and user-friendly as possible. The platform supports interacting with dApps, exchanging tokens across Layer 2 and EVM chains, and trading leveraged futures up to 500x, with features like Paymaster, Batch Transactions, Spending Limits, and Social Recovery ensuring a secure, seamless user experience.

Expanding to Berachain, Worldcoin Holdstation continues bridging Web2 and Web3 with innovative DeFi solutions. With A(i)gentFi, a launchpad for autonomous AI agents built on zkSync and Berachain, users can co-own and deploy adaptive, revenue-generating AI agents in seconds, redefining decentralized AI innovation.

MEXC jest wiodącą giełdą kryptowalut, której ufa ponad 10 milionów użytkowników na całym świecie. Jest znana jako giełda z najszerszym wyborem tokenów, najszybszymi notowaniami i najniższymi opłatami handlowymi na rynku. Dołącz do MEXC już teraz, aby doświadczyć płynności na najwyższym poziomie i najbardziej konkurencyjnych opłat na rynku!

Zasoby dla Holdstation (HOLD)

Biała księga
Oficjalna strona internetowa

Prognoza ceny Holdstation (w USD)

Jaka będzie wartość Holdstation (HOLD) w USD jutro, za tydzień lub za miesiąc? Ile mogą być warte twoje aktywa w Holdstation (HOLD) w 2025, 2026, 2027, 2028 roku — a nawet za 10 czy 20 lat? Skorzystaj z naszego narzędzia do przewidywania cen, aby poznać prognozy krótko- i długoterminowe dla Holdstation.

Sprawdź teraz prognozę ceny Holdstation!

HOLD na lokalne waluty

Tokenomika Holdstation (HOLD)

Zrozumienie tokenomiki Holdstation (HOLD) może zapewnić głębszy wgląd w długoterminową wartość i potencjał wzrostu. Od sposobu dystrybucji tokenów po zarządzanie podażą – tokenomika odsłania podstawową strukturę ekonomii projektu. Poznaj szczegółową tokenomikę tokena HOLDjuż teraz!

Inne pytania: Inne pytania dotyczące Holdstation (HOLD)

Jaka jest dziś wartość Holdstation (HOLD)?
Aktualna cena HOLD w USD wynosi 0.956303USD, jest aktualizowana w na bieżąco z najnowszymi danymi rynkowymi.
Jaka jest aktualna cena HOLD do USD?
Aktualna cena HOLD w USD wynosi $ 0.956303. Sprawdź Konwerter MEXC, aby poznać dokładną konwersję tokenów.
Jaka jest kapitalizacja rynkowa Holdstation?
Kapitalizacja rynkowa dla HOLD wynosi $ 7.55M USD. Kapitalizacja rynkowa = aktualna cena × podaż w obiegu. Wskazuje całkowitą wartość rynkową tokena i jego pozycję w rankingu.
Jaka jest podaż HOLD w obiegu?
W obiegu HOLD znajduje się 7.90M USD.
Jaka była najwyższa cena w historii (ATH) HOLD?
HOLD osiąga ATH w wysokości 1.48 USD.
Jaka była najniższa cena w historii (ATL) dla HOLD?
HOLD zaliczył cenę ATL w wysokości 0.823101 USD.
Jaki jest wolumen obrotu HOLD?
Aktualny wolumen obrotu w ciągu 24 godzin dla HOLD wynosi -- USD.
Czy w tym roku HOLD pójdzie wyżej?
HOLD może wzrosnąć w tym roku w zależności od warunków rynkowych i rozwoju projektów. Sprawdź prognozę ceny HOLD, aby uzyskać bardziej szczegółową analizę.
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 11:36:33 (UTC+8)

Ważne aktualizacje branżowe Holdstation (HOLD)

Czas (UTC+8)TypInformacja
11-05 17:18:00Aktualności branżowe
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00Dane on-chain
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Aktualności branżowe
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Aktualności branżowe
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Aktualności branżowe
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Aktualności branżowe
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million

Zastrzeżenie

Ceny kryptowalut podlegają wysokiemu ryzyku rynkowemu i zmienności cenowej. Inwestuj w projekty i produkty, które znasz i których ryzyko rozumiesz. Przed dokonaniem jakiejkolwiek inwestycji dokładnie rozważ swoje doświadczenie inwestycyjne, sytuację finansową, cele inwestycyjne i tolerancję na ryzyko oraz skonsultuj się z niezależnym doradcą finansowym. Tego materiału nie należy traktować jako porady finansowej. Wyniki osiągane w przeszłości nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych wyników. Wartość Twojej inwestycji może zarówno spadać, jak i rosnąć, a odzyskanie zainwestowanej kwoty nie jest gwarantowane. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za swoje decyzje inwestycyjne. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które możesz ponieść. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszym Regulaminem i Ostrzeżeniem o ryzyku. Zwróć również uwagę, że dane dotyczące wspomnianej kryptowaluty prezentowane tutaj (takie jak jej aktualna cena na żywo) opierają się na źródłach zewnętrznych. Są one przedstawiane „tak jak są” i wyłącznie w celach informacyjnych, bez jakichkolwiek gwarancji czy zapewnień. Linki prowadzące do witryn zewnętrznych również nie podlegają kontroli MEXC. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za wiarygodność i dokładność takich witryn stron trzecich oraz ich zawartości.

POPULARNE

Aktualnie popularne kryptowaluty, które zyskują znaczną uwagę na rynku

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$103,724.42
$103,724.42$103,724.42

0.00%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,436.05
$3,436.05$3,436.05

+1.10%

Logo Solana

Solana

SOL

$162.24
$162.24$162.24

+1.07%

Logo USDCoin

USDCoin

USDC

$0.9999
$0.9999$0.9999

-0.01%

Logo UCN

UCN

UCN

$1,477.94
$1,477.94$1,477.94

+0.13%

Największe wolumeny

Kryptowaluty o najwyższym wolumenie obrotu

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$103,724.42
$103,724.42$103,724.42

0.00%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,436.05
$3,436.05$3,436.05

+1.10%

Logo XRP

XRP

XRP

$2.3604
$2.3604$2.3604

+3.69%

Logo Solana

Solana

SOL

$162.24
$162.24$162.24

+1.07%

Logo Aster

Aster

ASTER

$1.1447
$1.1447$1.1447

+5.48%

Nowo dodane

Ostatnio notowane kryptowaluty, które są dostępne do handlu

Logo UnifAI

UnifAI

UAI

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo Folks Finance

Folks Finance

FOLKS

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo SN64

SN64

SN64

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo Sentism

Sentism

SENTIS

$0.03606
$0.03606$0.03606

+44.24%

Logo MemeMarket

MemeMarket

MFUN

$0.00398
$0.00398$0.00398

-46.93%

Największe wzrosty

Dzisiejsze największe wzrosty kryptowalut

Logo DramaBits

DramaBits

DRAMA

$0.000010421
$0.000010421$0.000010421

+451.95%

Logo Intuition

Intuition

TRUST

$0.2219
$0.2219$0.2219

+343.80%

Logo Jump Tom

Jump Tom

JUMP

$0.0000000588
$0.0000000588$0.0000000588

+289.40%

Logo SOON

SOON

SOON

$1.4733
$1.4733$1.4733

+81.61%

Logo PlayMindProtocol

PlayMindProtocol

PMIND

$0.01753
$0.01753$0.01753

+40.24%