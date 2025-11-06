Informacje o cenie Holdstation (HOLD) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen: $ 0.823101 $ 0.823101 $ 0.823101 Minimum 24h $ 1.21 $ 1.21 $ 1.21 Maksimum 24h Minimum 24h $ 0.823101$ 0.823101 $ 0.823101 Maksimum 24h $ 1.21$ 1.21 $ 1.21 Historyczne maksimum $ 1.48$ 1.48 $ 1.48 Najniższa cena $ 0.823101$ 0.823101 $ 0.823101 Zmiana ceny (1H) +0.06% Zmiana ceny (1D) -2.23% Zmiana ceny (7D) -27.02% Zmiana ceny (7D) -27.02%

Aktualna cena Holdstation (HOLD) wynosi $0.956303. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs HOLD wahał się między $ 0.823101 a $ 1.21, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs HOLD w historii to $ 1.48, a najniższy to $ 0.823101.

Pod względem krótkoterminowych wyniki HOLD zmieniły się o +0.06% w ciągu ostatniej godziny, o -2.23% w ciągu 24 godzin i o -27.02% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o Holdstation (HOLD)

Kapitalizacja rynkowa $ 7.55M$ 7.55M $ 7.55M Wolumen (24H) ---- -- W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa $ 28.65M$ 28.65M $ 28.65M Podaż w obiegu 7.90M 7.90M 7.90M Całkowita podaż 30,000,000.0 30,000,000.0 30,000,000.0

Obecna kapitalizacja rynkowa Holdstation wynosi $ 7.55M, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż HOLD w obiegu wynosi 7.90M, przy całkowitej podaży 30000000.0. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 28.65M.