Informacje o cenie HoldME Token (HOLDME) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen: Minimum 24h $ 0 Maksimum 24h $ 0 Historyczne maksimum $ 0 Najniższa cena $ 0 Zmiana ceny (1H) -- Zmiana ceny (1D) -- Zmiana ceny (7D) -6.47%

Aktualna cena HoldME Token (HOLDME) wynosi --. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs HOLDME wahał się między $ 0 a $ 0, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs HOLDME w historii to $ 0, a najniższy to $ 0.

Pod względem krótkoterminowych wyniki HOLDME zmieniły się o -- w ciągu ostatniej godziny, o -- w ciągu 24 godzin i o -6.47% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o HoldME Token (HOLDME)

Kapitalizacja rynkowa $ 129.19K Wolumen (24H) -- W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa $ 129.19K Podaż w obiegu 1.00B Całkowita podaż 1,000,000,000.0

Obecna kapitalizacja rynkowa HoldME Token wynosi $ 129.19K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż HOLDME w obiegu wynosi 1.00B, przy całkowitej podaży 1000000000.0. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 129.19K.