Informacje o cenie Holdcoin (HOLD) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen: $ 0 $ 0 $ 0 Minimum 24h $ 0 $ 0 $ 0 Maksimum 24h Minimum 24h $ 0$ 0 $ 0 Maksimum 24h $ 0$ 0 $ 0 Historyczne maksimum $ 0.00411566$ 0.00411566 $ 0.00411566 Najniższa cena $ 0$ 0 $ 0 Zmiana ceny (1H) -2.56% Zmiana ceny (1D) -15.19% Zmiana ceny (7D) -19.11% Zmiana ceny (7D) -19.11%

Aktualna cena Holdcoin (HOLD) wynosi --. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs HOLD wahał się między $ 0 a $ 0, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs HOLD w historii to $ 0.00411566, a najniższy to $ 0.

Pod względem krótkoterminowych wyniki HOLD zmieniły się o -2.56% w ciągu ostatniej godziny, o -15.19% w ciągu 24 godzin i o -19.11% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o Holdcoin (HOLD)

Kapitalizacja rynkowa $ 118.23K$ 118.23K $ 118.23K Wolumen (24H) ---- -- W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa $ 118.23K$ 118.23K $ 118.23K Podaż w obiegu 10.00B 10.00B 10.00B Całkowita podaż 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0

Obecna kapitalizacja rynkowa Holdcoin wynosi $ 118.23K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż HOLD w obiegu wynosi 10.00B, przy całkowitej podaży 10000000000.0. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 118.23K.