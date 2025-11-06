GiełdaDEX+
Aktualna cena HODLess Coin to 0 USD. Śledź aktualizacje cen HODLESS do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe HODLESS łatwo w MEXC już teraz.Aktualna cena HODLess Coin to 0 USD. Śledź aktualizacje cen HODLESS do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe HODLESS łatwo w MEXC już teraz.

Więcej informacji o HODLESS

Informacje o cenie HODLESS

Czym jest HODLESS

Oficjalna strona internetowa HODLESS

Tokenomika HODLESS

Prognoza cen HODLESS

Logo HODLess Coin

Cena HODLess Coin (HODLESS)

Nienotowany

Aktualna cena 1 HODLESS do USD:

--
----
-1.40%1D
mexc
Dane tokenów pochodzą od stron trzecich. MEXC działa wyłącznie jako agregator informacji. Poznaj inne tokeny notowane na rynku spot MEXC!
USD
HODLess Coin (HODLESS) Wykres Ceny na Żywo
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 15:33:16 (UTC+8)

Informacje o cenie HODLess Coin (HODLESS) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen:
$ 0
$ 0$ 0
Minimum 24h
$ 0
$ 0$ 0
Maksimum 24h

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

+0.07%

-0.68%

-18.07%

-18.07%

Aktualna cena HODLess Coin (HODLESS) wynosi --. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs HODLESS wahał się między $ 0 a $ 0, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs HODLESS w historii to $ 0, a najniższy to $ 0.

Pod względem krótkoterminowych wyniki HODLESS zmieniły się o +0.07% w ciągu ostatniej godziny, o -0.68% w ciągu 24 godzin i o -18.07% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o HODLess Coin (HODLESS)

$ 6.28K
$ 6.28K$ 6.28K

--
----

$ 6.28K
$ 6.28K$ 6.28K

998.58M
998.58M 998.58M

998,576,592.06485
998,576,592.06485 998,576,592.06485

Obecna kapitalizacja rynkowa HODLess Coin wynosi $ 6.28K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż HODLESS w obiegu wynosi 998.58M, przy całkowitej podaży 998576592.06485. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 6.28K.

Historia ceny HODLess Coin (HODLESS) – USD

W ciągu dzisiejszego dnia zmiana ceny HODLess Coin do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 30 dni zmiana ceny HODLess Coin do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 60 dni zmiana ceny HODLess Coin do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 90 dni zmiana ceny HODLess Coin do USD wyniosła $ 0.

OkresZmień (USD)Zmień (%)
Dzisiaj$ 0-0.68%
30 Dni$ 0-30.80%
60 dni$ 0-45.81%
90 dni$ 0--

Co to jest HODLess Coin (HODLESS)

MEXC jest wiodącą giełdą kryptowalut, której ufa ponad 10 milionów użytkowników na całym świecie. Jest znana jako giełda z najszerszym wyborem tokenów, najszybszymi notowaniami i najniższymi opłatami handlowymi na rynku. Dołącz do MEXC już teraz, aby doświadczyć płynności na najwyższym poziomie i najbardziej konkurencyjnych opłat na rynku!

Zasoby dla HODLess Coin (HODLESS)

Oficjalna strona internetowa

Prognoza ceny HODLess Coin (w USD)

Jaka będzie wartość HODLess Coin (HODLESS) w USD jutro, za tydzień lub za miesiąc? Ile mogą być warte twoje aktywa w HODLess Coin (HODLESS) w 2025, 2026, 2027, 2028 roku — a nawet za 10 czy 20 lat? Skorzystaj z naszego narzędzia do przewidywania cen, aby poznać prognozy krótko- i długoterminowe dla HODLess Coin.

Sprawdź teraz prognozę ceny HODLess Coin!

HODLESS na lokalne waluty

Tokenomika HODLess Coin (HODLESS)

Zrozumienie tokenomiki HODLess Coin (HODLESS) może zapewnić głębszy wgląd w długoterminową wartość i potencjał wzrostu. Od sposobu dystrybucji tokenów po zarządzanie podażą – tokenomika odsłania podstawową strukturę ekonomii projektu. Poznaj szczegółową tokenomikę tokena HODLESSjuż teraz!

Inne pytania: Inne pytania dotyczące HODLess Coin (HODLESS)

Jaka jest dziś wartość HODLess Coin (HODLESS)?
Aktualna cena HODLESS w USD wynosi 0USD, jest aktualizowana w na bieżąco z najnowszymi danymi rynkowymi.
Jaka jest aktualna cena HODLESS do USD?
Aktualna cena HODLESS w USD wynosi $ 0. Sprawdź Konwerter MEXC, aby poznać dokładną konwersję tokenów.
Jaka jest kapitalizacja rynkowa HODLess Coin?
Kapitalizacja rynkowa dla HODLESS wynosi $ 6.28K USD. Kapitalizacja rynkowa = aktualna cena × podaż w obiegu. Wskazuje całkowitą wartość rynkową tokena i jego pozycję w rankingu.
Jaka jest podaż HODLESS w obiegu?
W obiegu HODLESS znajduje się 998.58M USD.
Jaka była najwyższa cena w historii (ATH) HODLESS?
HODLESS osiąga ATH w wysokości 0 USD.
Jaka była najniższa cena w historii (ATL) dla HODLESS?
HODLESS zaliczył cenę ATL w wysokości 0 USD.
Jaki jest wolumen obrotu HODLESS?
Aktualny wolumen obrotu w ciągu 24 godzin dla HODLESS wynosi -- USD.
Czy w tym roku HODLESS pójdzie wyżej?
HODLESS może wzrosnąć w tym roku w zależności od warunków rynkowych i rozwoju projektów. Sprawdź prognozę ceny HODLESS, aby uzyskać bardziej szczegółową analizę.
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 15:33:16 (UTC+8)

Zastrzeżenie

Ceny kryptowalut podlegają wysokiemu ryzyku rynkowemu i zmienności cenowej. Inwestuj w projekty i produkty, które znasz i których ryzyko rozumiesz. Przed dokonaniem jakiejkolwiek inwestycji dokładnie rozważ swoje doświadczenie inwestycyjne, sytuację finansową, cele inwestycyjne i tolerancję na ryzyko oraz skonsultuj się z niezależnym doradcą finansowym. Tego materiału nie należy traktować jako porady finansowej. Wyniki osiągane w przeszłości nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych wyników. Wartość Twojej inwestycji może zarówno spadać, jak i rosnąć, a odzyskanie zainwestowanej kwoty nie jest gwarantowane. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za swoje decyzje inwestycyjne. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które możesz ponieść. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszym Regulaminem i Ostrzeżeniem o ryzyku. Zwróć również uwagę, że dane dotyczące wspomnianej kryptowaluty prezentowane tutaj (takie jak jej aktualna cena na żywo) opierają się na źródłach zewnętrznych. Są one przedstawiane „tak jak są” i wyłącznie w celach informacyjnych, bez jakichkolwiek gwarancji czy zapewnień. Linki prowadzące do witryn zewnętrznych również nie podlegają kontroli MEXC. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za wiarygodność i dokładność takich witryn stron trzecich oraz ich zawartości.

