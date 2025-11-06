GiełdaDEX+
Aktualna cena Hexly to 0 USD. Śledź aktualizacje cen $HEX do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe $HEX łatwo w MEXC już teraz.

Więcej informacji o $HEX

Informacje o cenie $HEX

Czym jest $HEX

Oficjalna strona internetowa $HEX

Tokenomika $HEX

Prognoza cen $HEX

Logo Hexly

Cena Hexly ($HEX)

Nienotowany

Aktualna cena 1 $HEX do USD:

$0.0001061
$0.0001061
0.00%1D
mexc
Dane tokenów pochodzą od stron trzecich. MEXC działa wyłącznie jako agregator informacji. Poznaj inne tokeny notowane na rynku spot MEXC!
USD
Hexly ($HEX) Wykres Ceny na Żywo
Informacje o cenie Hexly ($HEX) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen:
$ 0
$ 0
Minimum 24h
$ 0
$ 0
Maksimum 24h

$ 0
$ 0

$ 0
$ 0

$ 0.00383109
$ 0.00383109

$ 0
$ 0

--

--

0.00%

0.00%

Aktualna cena Hexly ($HEX) wynosi --. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs $HEX wahał się między $ 0 a $ 0, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs $HEX w historii to $ 0.00383109, a najniższy to $ 0.

Pod względem krótkoterminowych wyniki $HEX zmieniły się o -- w ciągu ostatniej godziny, o -- w ciągu 24 godzin i o 0.00% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o Hexly ($HEX)

$ 10.61K
$ 10.61K

--
--

$ 10.61K
$ 10.61K

100.00M
100.00M

100,000,000.0
100,000,000.0

Obecna kapitalizacja rynkowa Hexly wynosi $ 10.61K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż $HEX w obiegu wynosi 100.00M, przy całkowitej podaży 100000000.0. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 10.61K.

Historia ceny Hexly ($HEX) – USD

W ciągu dzisiejszego dnia zmiana ceny Hexly do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 30 dni zmiana ceny Hexly do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 60 dni zmiana ceny Hexly do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 90 dni zmiana ceny Hexly do USD wyniosła $ 0.

OkresZmień (USD)Zmień (%)
Dzisiaj$ 0--
30 Dni$ 00.00%
60 dni$ 0+7.06%
90 dni$ 0--

Co to jest Hexly ($HEX)

Hexly is an AI-powered Web3 firewall designed to protect crypto wallets from hidden drainers, malicious approvals, fake airdrops, and phishing attacks. Built for traders and investors, Hexly scans wallet activity in real time, assigns a unique HexScore™ (0–100) to assess risk, and offers actionable recommendations to secure assets—such as revoking unsafe permissions, improving privacy settings, and blocking spam.

The platform uses behavioral analysis, contract scanning, and AI-driven threat detection to flag suspicious dApps, gas spikes, metadata leaks, and drainer patterns—before users sign risky transactions. Its intuitive dashboard shows wallet health, connected apps, tokens, recent actions, and exportable PDF reports for monitoring or compliance.

Hexly’s utility extends beyond protection: it empowers users to trade confidently in Web3 with predictive alerts, risk scoring, and one-click fixes. The native token, $HEX, unlocks advanced features like multi-chain scanning, continuous monitoring, and premium reports. A 5% transaction fee on $HEX supports infrastructure, AI model training, and platform growth.

Hexly is more than a security tool—it’s a real-time AI guardian built to keep your wallet safe in the fast-moving, high-risk world of crypto trading.

MEXC jest wiodącą giełdą kryptowalut, której ufa ponad 10 milionów użytkowników na całym świecie. Jest znana jako giełda z najszerszym wyborem tokenów, najszybszymi notowaniami i najniższymi opłatami handlowymi na rynku. Dołącz do MEXC już teraz, aby doświadczyć płynności na najwyższym poziomie i najbardziej konkurencyjnych opłat na rynku!

Zasoby dla Hexly ($HEX)

Oficjalna strona internetowa

Prognoza ceny Hexly (w USD)

Jaka będzie wartość Hexly ($HEX) w USD jutro, za tydzień lub za miesiąc? Ile mogą być warte twoje aktywa w Hexly ($HEX) w 2025, 2026, 2027, 2028 roku — a nawet za 10 czy 20 lat? Skorzystaj z naszego narzędzia do przewidywania cen, aby poznać prognozy krótko- i długoterminowe dla Hexly.

Sprawdź teraz prognozę ceny Hexly!

$HEX na lokalne waluty

Tokenomika Hexly ($HEX)

Zrozumienie tokenomiki Hexly ($HEX) może zapewnić głębszy wgląd w długoterminową wartość i potencjał wzrostu. Od sposobu dystrybucji tokenów po zarządzanie podażą – tokenomika odsłania podstawową strukturę ekonomii projektu. Poznaj szczegółową tokenomikę tokena $HEXjuż teraz!

Inne pytania: Inne pytania dotyczące Hexly ($HEX)

Jaka jest dziś wartość Hexly ($HEX)?
Aktualna cena $HEX w USD wynosi 0USD, jest aktualizowana w na bieżąco z najnowszymi danymi rynkowymi.
Jaka jest aktualna cena $HEX do USD?
Aktualna cena $HEX w USD wynosi $ 0. Sprawdź Konwerter MEXC, aby poznać dokładną konwersję tokenów.
Jaka jest kapitalizacja rynkowa Hexly?
Kapitalizacja rynkowa dla $HEX wynosi $ 10.61K USD. Kapitalizacja rynkowa = aktualna cena × podaż w obiegu. Wskazuje całkowitą wartość rynkową tokena i jego pozycję w rankingu.
Jaka jest podaż $HEX w obiegu?
W obiegu $HEX znajduje się 100.00M USD.
Jaka była najwyższa cena w historii (ATH) $HEX?
$HEX osiąga ATH w wysokości 0.00383109 USD.
Jaka była najniższa cena w historii (ATL) dla $HEX?
$HEX zaliczył cenę ATL w wysokości 0 USD.
Jaki jest wolumen obrotu $HEX?
Aktualny wolumen obrotu w ciągu 24 godzin dla $HEX wynosi -- USD.
Czy w tym roku $HEX pójdzie wyżej?
$HEX może wzrosnąć w tym roku w zależności od warunków rynkowych i rozwoju projektów. Sprawdź prognozę ceny $HEX, aby uzyskać bardziej szczegółową analizę.
Ważne aktualizacje branżowe Hexly ($HEX)

Czas (UTC+8)TypInformacja
11-05 17:18:00Aktualności branżowe
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00Dane on-chain
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Aktualności branżowe
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Aktualności branżowe
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Aktualności branżowe
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Aktualności branżowe
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million

Zastrzeżenie

Ceny kryptowalut podlegają wysokiemu ryzyku rynkowemu i zmienności cenowej. Inwestuj w projekty i produkty, które znasz i których ryzyko rozumiesz. Przed dokonaniem jakiejkolwiek inwestycji dokładnie rozważ swoje doświadczenie inwestycyjne, sytuację finansową, cele inwestycyjne i tolerancję na ryzyko oraz skonsultuj się z niezależnym doradcą finansowym. Tego materiału nie należy traktować jako porady finansowej. Wyniki osiągane w przeszłości nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych wyników. Wartość Twojej inwestycji może zarówno spadać, jak i rosnąć, a odzyskanie zainwestowanej kwoty nie jest gwarantowane. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za swoje decyzje inwestycyjne. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które możesz ponieść. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszym Regulaminem i Ostrzeżeniem o ryzyku. Zwróć również uwagę, że dane dotyczące wspomnianej kryptowaluty prezentowane tutaj (takie jak jej aktualna cena na żywo) opierają się na źródłach zewnętrznych. Są one przedstawiane „tak jak są” i wyłącznie w celach informacyjnych, bez jakichkolwiek gwarancji czy zapewnień. Linki prowadzące do witryn zewnętrznych również nie podlegają kontroli MEXC. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za wiarygodność i dokładność takich witryn stron trzecich oraz ich zawartości.

$103,329.88

$3,377.24

$159.10

$1.0001

$1,477.61

$103,329.88

$3,377.24

$2.3251

$159.10

$1.0913

