Informacje o cenie Hexagon (HEXA) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen: $ 0 $ 0 $ 0 Minimum 24h $ 0 $ 0 $ 0 Maksimum 24h Minimum 24h $ 0$ 0 $ 0 Maksimum 24h $ 0$ 0 $ 0 Historyczne maksimum $ 0$ 0 $ 0 Najniższa cena $ 0$ 0 $ 0 Zmiana ceny (1H) -- Zmiana ceny (1D) +5.21% Zmiana ceny (7D) -16.61% Zmiana ceny (7D) -16.61%

Aktualna cena Hexagon (HEXA) wynosi --. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs HEXA wahał się między $ 0 a $ 0, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs HEXA w historii to $ 0, a najniższy to $ 0.

Pod względem krótkoterminowych wyniki HEXA zmieniły się o -- w ciągu ostatniej godziny, o +5.21% w ciągu 24 godzin i o -16.61% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o Hexagon (HEXA)

Kapitalizacja rynkowa $ 68.26K$ 68.26K $ 68.26K Wolumen (24H) ---- -- W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa $ 68.26K$ 68.26K $ 68.26K Podaż w obiegu 1.56T 1.56T 1.56T Całkowita podaż 1,555,369,000,000.0 1,555,369,000,000.0 1,555,369,000,000.0

Obecna kapitalizacja rynkowa Hexagon wynosi $ 68.26K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż HEXA w obiegu wynosi 1.56T, przy całkowitej podaży 1555369000000.0. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 68.26K.