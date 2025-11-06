GiełdaDEX+
Aktualna cena HERMES to 0.03186835 USD. Śledź aktualizacje cen HERMES do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe HERMES łatwo w MEXC już teraz.

Więcej informacji o HERMES

Informacje o cenie HERMES

Czym jest HERMES

Oficjalna strona internetowa HERMES

Tokenomika HERMES

Prognoza cen HERMES

Cena HERMES (HERMES)

Nienotowany

Aktualna cena 1 HERMES do USD:

$0.03186835
+7.70%1D
mexc
Dane tokenów pochodzą od stron trzecich. MEXC działa wyłącznie jako agregator informacji.
HERMES (HERMES) Wykres Ceny na Żywo
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 11:36:08 (UTC+8)

Informacje o cenie HERMES (HERMES) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen:
$ 0.02733043
Minimum 24h
$ 0.03327
Maksimum 24h

$ 0.02733043
$ 0.03327
$ 0.18065
$ 0.01960026
+1.25%

+7.70%

+3.78%

+3.78%

Aktualna cena HERMES (HERMES) wynosi $0.03186835. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs HERMES wahał się między $ 0.02733043 a $ 0.03327, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs HERMES w historii to $ 0.18065, a najniższy to $ 0.01960026.

Pod względem krótkoterminowych wyniki HERMES zmieniły się o +1.25% w ciągu ostatniej godziny, o +7.70% w ciągu 24 godzin i o +3.78% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o HERMES (HERMES)

$ 612.31K
--
$ 612.31K
19.23M
19,231,371.54556538
Obecna kapitalizacja rynkowa HERMES wynosi $ 612.31K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż HERMES w obiegu wynosi 19.23M, przy całkowitej podaży 19231371.54556538. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 612.31K.

Historia ceny HERMES (HERMES) – USD

W ciągu dzisiejszego dnia zmiana ceny HERMES do USD wyniosła $ +0.00227866.
W ciągu ostatnich 30 dni zmiana ceny HERMES do USD wyniosła $ -0.0013992308.
W ciągu ostatnich 60 dni zmiana ceny HERMES do USD wyniosła $ -0.0231857192.
W ciągu ostatnich 90 dni zmiana ceny HERMES do USD wyniosła $ 0.

OkresZmień (USD)Zmień (%)
Dzisiaj$ +0.00227866+7.70%
30 Dni$ -0.0013992308-4.39%
60 dni$ -0.0231857192-72.75%
90 dni$ 0--

Co to jest HERMES (HERMES)

Hermes is an AI agent powered by Bittensor, designed to transform decentralized weather intelligence into actionable commodity trade signals. Built on Subnet 18 (“Zeus”), Hermes processes high-frequency forecasts of temperature, precipitation, and wind, then translates them into market-ready insights. The agent’s primary function is to anticipate volatility in weather-sensitive commodities such as corn, wheat, cocoa, coffee, sugar, natural gas, and electricity.

Rather than presenting raw data, Hermes delivers narrative-driven intelligence tailored for traders, DAOs, protocols, and autonomous agents. By bridging decentralized forecasting outputs with trading context, Hermes reduces complexity and provides signal before market consensus forms. This enables participants to act on real-world volatility faster and with greater clarity than through traditional forecasting systems.

MEXC jest wiodącą giełdą kryptowalut, której ufa ponad 10 milionów użytkowników na całym świecie. Jest znana jako giełda z najszerszym wyborem tokenów, najszybszymi notowaniami i najniższymi opłatami handlowymi na rynku.

Zasoby dla HERMES (HERMES)

Oficjalna strona internetowa

Prognoza ceny HERMES (w USD)

Jaka będzie wartość HERMES (HERMES) w USD jutro, za tydzień lub za miesiąc? Ile mogą być warte twoje aktywa w HERMES (HERMES) w 2025, 2026, 2027, 2028 roku — a nawet za 10 czy 20 lat? Skorzystaj z naszego narzędzia do przewidywania cen, aby poznać prognozy krótko- i długoterminowe dla HERMES.

Sprawdź teraz prognozę ceny HERMES!

HERMES na lokalne waluty

Tokenomika HERMES (HERMES)

Zrozumienie tokenomiki HERMES (HERMES) może zapewnić głębszy wgląd w długoterminową wartość i potencjał wzrostu. Od sposobu dystrybucji tokenów po zarządzanie podażą – tokenomika odsłania podstawową strukturę ekonomii projektu. Poznaj szczegółową tokenomikę tokena HERMESjuż teraz!

Inne pytania: Inne pytania dotyczące HERMES (HERMES)

Jaka jest dziś wartość HERMES (HERMES)?
Aktualna cena HERMES w USD wynosi 0.03186835USD, jest aktualizowana w na bieżąco z najnowszymi danymi rynkowymi.
Jaka jest aktualna cena HERMES do USD?
Aktualna cena HERMES w USD wynosi $ 0.03186835. Sprawdź Konwerter MEXC, aby poznać dokładną konwersję tokenów.
Jaka jest kapitalizacja rynkowa HERMES?
Kapitalizacja rynkowa dla HERMES wynosi $ 612.31K USD. Kapitalizacja rynkowa = aktualna cena × podaż w obiegu. Wskazuje całkowitą wartość rynkową tokena i jego pozycję w rankingu.
Jaka jest podaż HERMES w obiegu?
W obiegu HERMES znajduje się 19.23M USD.
Jaka była najwyższa cena w historii (ATH) HERMES?
HERMES osiąga ATH w wysokości 0.18065 USD.
Jaka była najniższa cena w historii (ATL) dla HERMES?
HERMES zaliczył cenę ATL w wysokości 0.01960026 USD.
Jaki jest wolumen obrotu HERMES?
Aktualny wolumen obrotu w ciągu 24 godzin dla HERMES wynosi -- USD.
Czy w tym roku HERMES pójdzie wyżej?
HERMES może wzrosnąć w tym roku w zależności od warunków rynkowych i rozwoju projektów. Sprawdź prognozę ceny HERMES, aby uzyskać bardziej szczegółową analizę.
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 11:36:08 (UTC+8)

Ważne aktualizacje branżowe HERMES (HERMES)

Czas (UTC+8)TypInformacja
11-05 17:18:00Aktualności branżowe
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00Dane on-chain
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Aktualności branżowe
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Aktualności branżowe
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Aktualności branżowe
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Aktualności branżowe
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million

Zastrzeżenie

Ceny kryptowalut podlegają wysokiemu ryzyku rynkowemu i zmienności cenowej. Inwestuj w projekty i produkty, które znasz i których ryzyko rozumiesz. Przed dokonaniem jakiejkolwiek inwestycji dokładnie rozważ swoje doświadczenie inwestycyjne, sytuację finansową, cele inwestycyjne i tolerancję na ryzyko oraz skonsultuj się z niezależnym doradcą finansowym. Tego materiału nie należy traktować jako porady finansowej. Wyniki osiągane w przeszłości nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych wyników. Wartość Twojej inwestycji może zarówno spadać, jak i rosnąć, a odzyskanie zainwestowanej kwoty nie jest gwarantowane. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za swoje decyzje inwestycyjne. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które możesz ponieść. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszym Regulaminem i Ostrzeżeniem o ryzyku. Zwróć również uwagę, że dane dotyczące wspomnianej kryptowaluty prezentowane tutaj (takie jak jej aktualna cena na żywo) opierają się na źródłach zewnętrznych. Są one przedstawiane „tak jak są” i wyłącznie w celach informacyjnych, bez jakichkolwiek gwarancji czy zapewnień. Linki prowadzące do witryn zewnętrznych również nie podlegają kontroli MEXC. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za wiarygodność i dokładność takich witryn stron trzecich oraz ich zawartości.

$103,679.54

$3,433.87

$162.19

$0.9999

$1,477.93

$103,679.54

$3,433.87

$2.3595

$162.19

$1.1431

$0.00000

$0.00000

$0.00000

$0.03520

$0.00404

$0.000010450

$0.2215

$0.0000000588

$1.4737

$0.01788

