Informacje o cenie HERMES (HERMES) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen: $ 0.02733043 $ 0.02733043 $ 0.02733043 Minimum 24h $ 0.03327 $ 0.03327 $ 0.03327 Maksimum 24h Minimum 24h $ 0.02733043$ 0.02733043 $ 0.02733043 Maksimum 24h $ 0.03327$ 0.03327 $ 0.03327 Historyczne maksimum $ 0.18065$ 0.18065 $ 0.18065 Najniższa cena $ 0.01960026$ 0.01960026 $ 0.01960026 Zmiana ceny (1H) +1.25% Zmiana ceny (1D) +7.70% Zmiana ceny (7D) +3.78% Zmiana ceny (7D) +3.78%

Aktualna cena HERMES (HERMES) wynosi $0.03186835. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs HERMES wahał się między $ 0.02733043 a $ 0.03327, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs HERMES w historii to $ 0.18065, a najniższy to $ 0.01960026.

Pod względem krótkoterminowych wyniki HERMES zmieniły się o +1.25% w ciągu ostatniej godziny, o +7.70% w ciągu 24 godzin i o +3.78% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o HERMES (HERMES)

Kapitalizacja rynkowa $ 612.31K$ 612.31K $ 612.31K Wolumen (24H) ---- -- W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa $ 612.31K$ 612.31K $ 612.31K Podaż w obiegu 19.23M 19.23M 19.23M Całkowita podaż 19,231,371.54556538 19,231,371.54556538 19,231,371.54556538

Obecna kapitalizacja rynkowa HERMES wynosi $ 612.31K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż HERMES w obiegu wynosi 19.23M, przy całkowitej podaży 19231371.54556538. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 612.31K.