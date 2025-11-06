Informacje o cenie Helpful Coin (HELPFUL) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen: $ 0.00000758 $ 0.00000758 $ 0.00000758 Minimum 24h $ 0.00000971 $ 0.00000971 $ 0.00000971 Maksimum 24h Minimum 24h $ 0.00000758$ 0.00000758 $ 0.00000758 Maksimum 24h $ 0.00000971$ 0.00000971 $ 0.00000971 Historyczne maksimum $ 0.00078025$ 0.00078025 $ 0.00078025 Najniższa cena $ 0.00000416$ 0.00000416 $ 0.00000416 Zmiana ceny (1H) +2.75% Zmiana ceny (1D) +9.70% Zmiana ceny (7D) -6.72% Zmiana ceny (7D) -6.72%

Aktualna cena Helpful Coin (HELPFUL) wynosi $0.00000848. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs HELPFUL wahał się między $ 0.00000758 a $ 0.00000971, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs HELPFUL w historii to $ 0.00078025, a najniższy to $ 0.00000416.

Pod względem krótkoterminowych wyniki HELPFUL zmieniły się o +2.75% w ciągu ostatniej godziny, o +9.70% w ciągu 24 godzin i o -6.72% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o Helpful Coin (HELPFUL)

Kapitalizacja rynkowa $ 8.47K$ 8.47K $ 8.47K Wolumen (24H) ---- -- W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa $ 8.47K$ 8.47K $ 8.47K Podaż w obiegu 999.06M 999.06M 999.06M Całkowita podaż 999,064,060.2049303 999,064,060.2049303 999,064,060.2049303

Obecna kapitalizacja rynkowa Helpful Coin wynosi $ 8.47K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż HELPFUL w obiegu wynosi 999.06M, przy całkowitej podaży 999064060.2049303. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 8.47K.