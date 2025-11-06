GiełdaDEX+
Aktualna cena Helpful Coin to 0.00000848 USD. Śledź aktualizacje cen HELPFUL do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe HELPFUL łatwo w MEXC już teraz.Aktualna cena Helpful Coin to 0.00000848 USD. Śledź aktualizacje cen HELPFUL do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe HELPFUL łatwo w MEXC już teraz.

Więcej informacji o HELPFUL

Informacje o cenie HELPFUL

Czym jest HELPFUL

Oficjalna strona internetowa HELPFUL

Tokenomika HELPFUL

Prognoza cen HELPFUL

Logo Helpful Coin

Cena Helpful Coin (HELPFUL)

Nienotowany

Aktualna cena 1 HELPFUL do USD:

--
----
+9.70%1D
Helpful Coin (HELPFUL) Wykres Ceny na Żywo
Informacje o cenie Helpful Coin (HELPFUL) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen:
$ 0.00000758
Minimum 24h
$ 0.00000971
Maksimum 24h

$ 0.00000758
$ 0.00000971
$ 0.00078025
$ 0.00000416
+2.75%

+9.70%

-6.72%

-6.72%

Aktualna cena Helpful Coin (HELPFUL) wynosi $0.00000848. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs HELPFUL wahał się między $ 0.00000758 a $ 0.00000971, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs HELPFUL w historii to $ 0.00078025, a najniższy to $ 0.00000416.

Pod względem krótkoterminowych wyniki HELPFUL zmieniły się o +2.75% w ciągu ostatniej godziny, o +9.70% w ciągu 24 godzin i o -6.72% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o Helpful Coin (HELPFUL)

$ 8.47K
--
$ 8.47K
999.06M
999,064,060.2049303
Obecna kapitalizacja rynkowa Helpful Coin wynosi $ 8.47K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż HELPFUL w obiegu wynosi 999.06M, przy całkowitej podaży 999064060.2049303. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 8.47K.

Historia ceny Helpful Coin (HELPFUL) – USD

W ciągu dzisiejszego dnia zmiana ceny Helpful Coin do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 30 dni zmiana ceny Helpful Coin do USD wyniosła $ -0.0000037361.
W ciągu ostatnich 60 dni zmiana ceny Helpful Coin do USD wyniosła $ +0.0000062067.
W ciągu ostatnich 90 dni zmiana ceny Helpful Coin do USD wyniosła $ -0.000032270524084525995.

OkresZmień (USD)Zmień (%)
Dzisiaj$ 0+9.70%
30 Dni$ -0.0000037361-44.05%
60 dni$ +0.0000062067+73.19%
90 dni$ -0.000032270524084525995-79.19%

Co to jest Helpful Coin (HELPFUL)

Helpful Coin

MEXC jest wiodącą giełdą kryptowalut, której ufa ponad 10 milionów użytkowników na całym świecie. Jest znana jako giełda z najszerszym wyborem tokenów, najszybszymi notowaniami i najniższymi opłatami handlowymi na rynku. Dołącz do MEXC już teraz, aby doświadczyć płynności na najwyższym poziomie i najbardziej konkurencyjnych opłat na rynku!

Zasoby dla Helpful Coin (HELPFUL)

Oficjalna strona internetowa

Prognoza ceny Helpful Coin (w USD)

Jaka będzie wartość Helpful Coin (HELPFUL) w USD jutro, za tydzień lub za miesiąc? Ile mogą być warte twoje aktywa w Helpful Coin (HELPFUL) w 2025, 2026, 2027, 2028 roku — a nawet za 10 czy 20 lat? Skorzystaj z naszego narzędzia do przewidywania cen, aby poznać prognozy krótko- i długoterminowe dla Helpful Coin.

Sprawdź teraz prognozę ceny Helpful Coin!

HELPFUL na lokalne waluty

Tokenomika Helpful Coin (HELPFUL)

Zrozumienie tokenomiki Helpful Coin (HELPFUL) może zapewnić głębszy wgląd w długoterminową wartość i potencjał wzrostu. Od sposobu dystrybucji tokenów po zarządzanie podażą – tokenomika odsłania podstawową strukturę ekonomii projektu. Poznaj szczegółową tokenomikę tokena HELPFULjuż teraz!

Inne pytania: Inne pytania dotyczące Helpful Coin (HELPFUL)

Jaka jest dziś wartość Helpful Coin (HELPFUL)?
Aktualna cena HELPFUL w USD wynosi 0.00000848USD, jest aktualizowana w na bieżąco z najnowszymi danymi rynkowymi.
Jaka jest aktualna cena HELPFUL do USD?
Aktualna cena HELPFUL w USD wynosi $ 0.00000848. Sprawdź Konwerter MEXC, aby poznać dokładną konwersję tokenów.
Jaka jest kapitalizacja rynkowa Helpful Coin?
Kapitalizacja rynkowa dla HELPFUL wynosi $ 8.47K USD. Kapitalizacja rynkowa = aktualna cena × podaż w obiegu. Wskazuje całkowitą wartość rynkową tokena i jego pozycję w rankingu.
Jaka jest podaż HELPFUL w obiegu?
W obiegu HELPFUL znajduje się 999.06M USD.
Jaka była najwyższa cena w historii (ATH) HELPFUL?
HELPFUL osiąga ATH w wysokości 0.00078025 USD.
Jaka była najniższa cena w historii (ATL) dla HELPFUL?
HELPFUL zaliczył cenę ATL w wysokości 0.00000416 USD.
Jaki jest wolumen obrotu HELPFUL?
Aktualny wolumen obrotu w ciągu 24 godzin dla HELPFUL wynosi -- USD.
Czy w tym roku HELPFUL pójdzie wyżej?
HELPFUL może wzrosnąć w tym roku w zależności od warunków rynkowych i rozwoju projektów. Sprawdź prognozę ceny HELPFUL, aby uzyskać bardziej szczegółową analizę.
Ważne aktualizacje branżowe Helpful Coin (HELPFUL)

Czas (UTC+8)TypInformacja
11-05 17:18:00Aktualności branżowe
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00Dane on-chain
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Aktualności branżowe
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Aktualności branżowe
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Aktualności branżowe
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Aktualności branżowe
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million

Zastrzeżenie

Ceny kryptowalut podlegają wysokiemu ryzyku rynkowemu i zmienności cenowej. Inwestuj w projekty i produkty, które znasz i których ryzyko rozumiesz. Przed dokonaniem jakiejkolwiek inwestycji dokładnie rozważ swoje doświadczenie inwestycyjne, sytuację finansową, cele inwestycyjne i tolerancję na ryzyko oraz skonsultuj się z niezależnym doradcą finansowym. Tego materiału nie należy traktować jako porady finansowej. Wyniki osiągane w przeszłości nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych wyników. Wartość Twojej inwestycji może zarówno spadać, jak i rosnąć, a odzyskanie zainwestowanej kwoty nie jest gwarantowane. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za swoje decyzje inwestycyjne. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które możesz ponieść. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszym Regulaminem i Ostrzeżeniem o ryzyku. Zwróć również uwagę, że dane dotyczące wspomnianej kryptowaluty prezentowane tutaj (takie jak jej aktualna cena na żywo) opierają się na źródłach zewnętrznych. Są one przedstawiane „tak jak są” i wyłącznie w celach informacyjnych, bez jakichkolwiek gwarancji czy zapewnień. Linki prowadzące do witryn zewnętrznych również nie podlegają kontroli MEXC. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za wiarygodność i dokładność takich witryn stron trzecich oraz ich zawartości.

