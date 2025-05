Co to jest HeLa USD (HLUSD)

HeLa USD, also called HLUSD is the synthetic dollar of the HeLa Chain, plays a crucial role in facilitating seamless and efficient transactions within the ecosystem. HLUSD, an asset-backed stable synthetic dollar on HeLa Chain, offers a multitude of benefits that make it an indispensable asset within the ecosystem. Being asset-backed, HLUSD enjoys stability and predictability, ensuring a 1-1 redemption for 1 USDT/USDC.

Zasoby dla HeLa USD (HLUSD) Biała księga Oficjalna strona internetowa