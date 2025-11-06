GiełdaDEX+
Kup KryptoRynkiSpotFutures500XEarnWydarzenia
Więcej
Aktualna cena HEDGE to 0 USD. Śledź aktualizacje cen HEDGE do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe HEDGE łatwo w MEXC już teraz.Aktualna cena HEDGE to 0 USD. Śledź aktualizacje cen HEDGE do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe HEDGE łatwo w MEXC już teraz.

Więcej informacji o HEDGE

Informacje o cenie HEDGE

Czym jest HEDGE

Oficjalna strona internetowa HEDGE

Tokenomika HEDGE

Prognoza cen HEDGE

Earn

Airdrop+

Aktualności

Blog

Learn

Logo HEDGE

Cena HEDGE (HEDGE)

Nienotowany

Aktualna cena 1 HEDGE do USD:

$0.00033159
$0.00033159$0.00033159
+1.40%1D
mexc
Dane tokenów pochodzą od stron trzecich. MEXC działa wyłącznie jako agregator informacji. Poznaj inne tokeny notowane na rynku spot MEXC!
USD
HEDGE (HEDGE) Wykres Ceny na Żywo
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 15:32:09 (UTC+8)

Informacje o cenie HEDGE (HEDGE) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen:
$ 0
$ 0$ 0
Minimum 24h
$ 0
$ 0$ 0
Maksimum 24h

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

+1.82%

+1.40%

-32.77%

-32.77%

Aktualna cena HEDGE (HEDGE) wynosi --. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs HEDGE wahał się między $ 0 a $ 0, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs HEDGE w historii to $ 0, a najniższy to $ 0.

Pod względem krótkoterminowych wyniki HEDGE zmieniły się o +1.82% w ciągu ostatniej godziny, o +1.40% w ciągu 24 godzin i o -32.77% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o HEDGE (HEDGE)

$ 331.58K
$ 331.58K$ 331.58K

--
----

$ 331.58K
$ 331.58K$ 331.58K

999.98M
999.98M 999.98M

999,984,245.8355052
999,984,245.8355052 999,984,245.8355052

Obecna kapitalizacja rynkowa HEDGE wynosi $ 331.58K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż HEDGE w obiegu wynosi 999.98M, przy całkowitej podaży 999984245.8355052. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 331.58K.

Historia ceny HEDGE (HEDGE) – USD

W ciągu dzisiejszego dnia zmiana ceny HEDGE do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 30 dni zmiana ceny HEDGE do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 60 dni zmiana ceny HEDGE do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 90 dni zmiana ceny HEDGE do USD wyniosła $ 0.

OkresZmień (USD)Zmień (%)
Dzisiaj$ 0+1.40%
30 Dni$ 0+36.66%
60 dni$ 0+176.90%
90 dni$ 0--

Co to jest HEDGE (HEDGE)

The project is tied to a trading app that is being developed. It has a website that is in "demo mode" for the trading app, which is planned to be launched on the App Store and Google Play. We will have beta testers including the largest holders of the coin prior to the public launch of the full version of our app. This is because those holders will have the most to gain because half of the transaction fees will be sent to the holders in a distribution equal to the percentage of the $HEDGE token they hold. The trading app will allow traders to "HEDGE" their trades by bundling up to 5 tokens into one buy/sell transaction. They may set what percentage of their bundles position is from each coin. After their "HEDGED" position is created they will then be able to see their PNL for the bundle, see their PNL from each individual coinin the bundle, close the entire position when they wish, or even partially close the bundled position by selling one token at a time out of the bundle. The app will require the token to be used to pay a fee due for making transactions on the app.

MEXC jest wiodącą giełdą kryptowalut, której ufa ponad 10 milionów użytkowników na całym świecie. Jest znana jako giełda z najszerszym wyborem tokenów, najszybszymi notowaniami i najniższymi opłatami handlowymi na rynku. Dołącz do MEXC już teraz, aby doświadczyć płynności na najwyższym poziomie i najbardziej konkurencyjnych opłat na rynku!

Zasoby dla HEDGE (HEDGE)

Oficjalna strona internetowa

Prognoza ceny HEDGE (w USD)

Jaka będzie wartość HEDGE (HEDGE) w USD jutro, za tydzień lub za miesiąc? Ile mogą być warte twoje aktywa w HEDGE (HEDGE) w 2025, 2026, 2027, 2028 roku — a nawet za 10 czy 20 lat? Skorzystaj z naszego narzędzia do przewidywania cen, aby poznać prognozy krótko- i długoterminowe dla HEDGE.

Sprawdź teraz prognozę ceny HEDGE!

HEDGE na lokalne waluty

Tokenomika HEDGE (HEDGE)

Zrozumienie tokenomiki HEDGE (HEDGE) może zapewnić głębszy wgląd w długoterminową wartość i potencjał wzrostu. Od sposobu dystrybucji tokenów po zarządzanie podażą – tokenomika odsłania podstawową strukturę ekonomii projektu. Poznaj szczegółową tokenomikę tokena HEDGEjuż teraz!

Inne pytania: Inne pytania dotyczące HEDGE (HEDGE)

Jaka jest dziś wartość HEDGE (HEDGE)?
Aktualna cena HEDGE w USD wynosi 0USD, jest aktualizowana w na bieżąco z najnowszymi danymi rynkowymi.
Jaka jest aktualna cena HEDGE do USD?
Aktualna cena HEDGE w USD wynosi $ 0. Sprawdź Konwerter MEXC, aby poznać dokładną konwersję tokenów.
Jaka jest kapitalizacja rynkowa HEDGE?
Kapitalizacja rynkowa dla HEDGE wynosi $ 331.58K USD. Kapitalizacja rynkowa = aktualna cena × podaż w obiegu. Wskazuje całkowitą wartość rynkową tokena i jego pozycję w rankingu.
Jaka jest podaż HEDGE w obiegu?
W obiegu HEDGE znajduje się 999.98M USD.
Jaka była najwyższa cena w historii (ATH) HEDGE?
HEDGE osiąga ATH w wysokości 0 USD.
Jaka była najniższa cena w historii (ATL) dla HEDGE?
HEDGE zaliczył cenę ATL w wysokości 0 USD.
Jaki jest wolumen obrotu HEDGE?
Aktualny wolumen obrotu w ciągu 24 godzin dla HEDGE wynosi -- USD.
Czy w tym roku HEDGE pójdzie wyżej?
HEDGE może wzrosnąć w tym roku w zależności od warunków rynkowych i rozwoju projektów. Sprawdź prognozę ceny HEDGE, aby uzyskać bardziej szczegółową analizę.
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 15:32:09 (UTC+8)

Ważne aktualizacje branżowe HEDGE (HEDGE)

Czas (UTC+8)TypInformacja
11-05 17:18:00Aktualności branżowe
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00Dane on-chain
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Aktualności branżowe
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Aktualności branżowe
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Aktualności branżowe
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Aktualności branżowe
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million

Zastrzeżenie

Ceny kryptowalut podlegają wysokiemu ryzyku rynkowemu i zmienności cenowej. Inwestuj w projekty i produkty, które znasz i których ryzyko rozumiesz. Przed dokonaniem jakiejkolwiek inwestycji dokładnie rozważ swoje doświadczenie inwestycyjne, sytuację finansową, cele inwestycyjne i tolerancję na ryzyko oraz skonsultuj się z niezależnym doradcą finansowym. Tego materiału nie należy traktować jako porady finansowej. Wyniki osiągane w przeszłości nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych wyników. Wartość Twojej inwestycji może zarówno spadać, jak i rosnąć, a odzyskanie zainwestowanej kwoty nie jest gwarantowane. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za swoje decyzje inwestycyjne. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które możesz ponieść. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszym Regulaminem i Ostrzeżeniem o ryzyku. Zwróć również uwagę, że dane dotyczące wspomnianej kryptowaluty prezentowane tutaj (takie jak jej aktualna cena na żywo) opierają się na źródłach zewnętrznych. Są one przedstawiane „tak jak są” i wyłącznie w celach informacyjnych, bez jakichkolwiek gwarancji czy zapewnień. Linki prowadzące do witryn zewnętrznych również nie podlegają kontroli MEXC. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za wiarygodność i dokładność takich witryn stron trzecich oraz ich zawartości.

POPULARNE

Aktualnie popularne kryptowaluty, które zyskują znaczną uwagę na rynku

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$103,343.88
$103,343.88$103,343.88

-0.36%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,380.58
$3,380.58$3,380.58

-0.52%

Logo Solana

Solana

SOL

$159.17
$159.17$159.17

-0.84%

Logo USDCoin

USDCoin

USDC

$1.0000
$1.0000$1.0000

0.00%

Logo UCN

UCN

UCN

$1,478.00
$1,478.00$1,478.00

+0.13%

Największe wolumeny

Kryptowaluty o najwyższym wolumenie obrotu

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$103,343.88
$103,343.88$103,343.88

-0.36%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,380.58
$3,380.58$3,380.58

-0.52%

Logo XRP

XRP

XRP

$2.3267
$2.3267$2.3267

+2.20%

Logo Solana

Solana

SOL

$159.17
$159.17$159.17

-0.84%

Logo Aster

Aster

ASTER

$1.0913
$1.0913$1.0913

+0.56%

Nowo dodane

Ostatnio notowane kryptowaluty, które są dostępne do handlu

Logo UnifAI

UnifAI

UAI

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo Folks Finance

Folks Finance

FOLKS

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo SN64

SN64

SN64

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo Neuralinker

Neuralinker

NEURALINKER

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo SN51

SN51

SN51

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Największe wzrosty

Dzisiejsze największe wzrosty kryptowalut

Logo Intuition

Intuition

TRUST

$0.2151
$0.2151$0.2151

+330.20%

Logo Jump Tom

Jump Tom

JUMP

$0.0000000639
$0.0000000639$0.0000000639

+323.17%

Logo DramaBits

DramaBits

DRAMA

$0.000005101
$0.000005101$0.000005101

+170.18%

Logo CELDATA

CELDATA

CELDATA

$0.000000000000000000004500
$0.000000000000000000004500$0.000000000000000000004500

+104.45%

Logo Sapien

Sapien

SAPIEN

$0.22754
$0.22754$0.22754

+79.49%