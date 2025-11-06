Informacje o cenie HEDGE (HEDGE) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen: $ 0 Minimum 24h $ 0 Maksimum 24h Historyczne maksimum $ 0 Najniższa cena $ 0 Zmiana ceny (1H) +1.82% Zmiana ceny (1D) +1.40% Zmiana ceny (7D) -32.77%

Aktualna cena HEDGE (HEDGE) wynosi --. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs HEDGE wahał się między $ 0 a $ 0, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs HEDGE w historii to $ 0, a najniższy to $ 0.

Pod względem krótkoterminowych wyniki HEDGE zmieniły się o +1.82% w ciągu ostatniej godziny, o +1.40% w ciągu 24 godzin i o -32.77% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o HEDGE (HEDGE)

Kapitalizacja rynkowa $ 331.58K Wolumen (24H) -- W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa $ 331.58K Podaż w obiegu 999.98M Całkowita podaż 999,984,245.8355052

Obecna kapitalizacja rynkowa HEDGE wynosi $ 331.58K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż HEDGE w obiegu wynosi 999.98M, przy całkowitej podaży 999984245.8355052. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 331.58K.