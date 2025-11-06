GiełdaDEX+
Aktualna cena Hat to 0.0024526 USD. Śledź aktualizacje cen HAT do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe HAT łatwo w MEXC już teraz.

Cena Hat (HAT)

Aktualna cena 1 HAT do USD:

$0.0024526
-9.30%1D
USD
Hat (HAT) Wykres Ceny na Żywo
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 15:31:26 (UTC+8)

Informacje o cenie Hat (HAT) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen:
$ 0.00245736
Minimum 24h
$ 0.00273034
Maksimum 24h

$ 0.00245736
$ 0.00273034
$ 0.0469251
$ 0.00192629
-0.77%

-9.34%

-36.35%

-36.35%

Aktualna cena Hat (HAT) wynosi $0.0024526. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs HAT wahał się między $ 0.00245736 a $ 0.00273034, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs HAT w historii to $ 0.0469251, a najniższy to $ 0.00192629.

Pod względem krótkoterminowych wyniki HAT zmieniły się o -0.77% w ciągu ostatniej godziny, o -9.34% w ciągu 24 godzin i o -36.35% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o Hat (HAT)

$ 35.37K
--
$ 151.95K
14.42M
61,955,726.73853378
Obecna kapitalizacja rynkowa Hat wynosi $ 35.37K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż HAT w obiegu wynosi 14.42M, przy całkowitej podaży 61955726.73853378. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 151.95K.

Historia ceny Hat (HAT) – USD

W ciągu dzisiejszego dnia zmiana ceny Hat do USD wyniosła $ -0.00025284311837495.
W ciągu ostatnich 30 dni zmiana ceny Hat do USD wyniosła $ -0.0012075255.
W ciągu ostatnich 60 dni zmiana ceny Hat do USD wyniosła $ -0.0011798332.
W ciągu ostatnich 90 dni zmiana ceny Hat do USD wyniosła $ -0.002518535788245529.

OkresZmień (USD)Zmień (%)
Dzisiaj$ -0.00025284311837495-9.34%
30 Dni$ -0.0012075255-49.23%
60 dni$ -0.0011798332-48.10%
90 dni$ -0.002518535788245529-50.66%

Co to jest Hat (HAT)

Hats.Finance is a decentralized protocol for hosting non-custodial Bug Bounties and Audit Competitions. Hats Finance offers Web3 native security solutions that align in all respects with the DeFi ethos. By leveraging the power of DeSec, blockchain technology, and community-driven security practices. Our solutions are designed to enhance protocols’ security, foster community involvement, and streamline the development lifecycle of Web3 projects.

Prognoza ceny Hat (w USD)

Jaka będzie wartość Hat (HAT) w USD jutro, za tydzień lub za miesiąc? Ile mogą być warte twoje aktywa w Hat (HAT) w 2025, 2026, 2027, 2028 roku — a nawet za 10 czy 20 lat? Skorzystaj z naszego narzędzia do przewidywania cen, aby poznać prognozy krótko- i długoterminowe dla Hat.

Sprawdź teraz prognozę ceny Hat!

HAT na lokalne waluty

Tokenomika Hat (HAT)

Zrozumienie tokenomiki Hat (HAT) może zapewnić głębszy wgląd w długoterminową wartość i potencjał wzrostu. Od sposobu dystrybucji tokenów po zarządzanie podażą – tokenomika odsłania podstawową strukturę ekonomii projektu. Poznaj szczegółową tokenomikę tokena HATjuż teraz!

Inne pytania: Inne pytania dotyczące Hat (HAT)

Jaka jest dziś wartość Hat (HAT)?
Aktualna cena HAT w USD wynosi 0.0024526USD, jest aktualizowana w na bieżąco z najnowszymi danymi rynkowymi.
Jaka jest aktualna cena HAT do USD?
Aktualna cena HAT w USD wynosi $ 0.0024526. Sprawdź Konwerter MEXC, aby poznać dokładną konwersję tokenów.
Jaka jest kapitalizacja rynkowa Hat?
Kapitalizacja rynkowa dla HAT wynosi $ 35.37K USD. Kapitalizacja rynkowa = aktualna cena × podaż w obiegu. Wskazuje całkowitą wartość rynkową tokena i jego pozycję w rankingu.
Jaka jest podaż HAT w obiegu?
W obiegu HAT znajduje się 14.42M USD.
Jaka była najwyższa cena w historii (ATH) HAT?
HAT osiąga ATH w wysokości 0.0469251 USD.
Jaka była najniższa cena w historii (ATL) dla HAT?
HAT zaliczył cenę ATL w wysokości 0.00192629 USD.
Jaki jest wolumen obrotu HAT?
Aktualny wolumen obrotu w ciągu 24 godzin dla HAT wynosi -- USD.
Czy w tym roku HAT pójdzie wyżej?
HAT może wzrosnąć w tym roku w zależności od warunków rynkowych i rozwoju projektów. Sprawdź prognozę ceny HAT, aby uzyskać bardziej szczegółową analizę.
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 15:31:26 (UTC+8)

Zastrzeżenie

Ceny kryptowalut podlegają wysokiemu ryzyku rynkowemu i zmienności cenowej. Inwestuj w projekty i produkty, które znasz i których ryzyko rozumiesz. Przed dokonaniem jakiejkolwiek inwestycji dokładnie rozważ swoje doświadczenie inwestycyjne, sytuację finansową, cele inwestycyjne i tolerancję na ryzyko oraz skonsultuj się z niezależnym doradcą finansowym. Tego materiału nie należy traktować jako porady finansowej. Wyniki osiągane w przeszłości nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych wyników. Wartość Twojej inwestycji może zarówno spadać, jak i rosnąć, a odzyskanie zainwestowanej kwoty nie jest gwarantowane. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za swoje decyzje inwestycyjne. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które możesz ponieść. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszym Regulaminem i Ostrzeżeniem o ryzyku. Zwróć również uwagę, że dane dotyczące wspomnianej kryptowaluty prezentowane tutaj (takie jak jej aktualna cena na żywo) opierają się na źródłach zewnętrznych. Są one przedstawiane „tak jak są” i wyłącznie w celach informacyjnych, bez jakichkolwiek gwarancji czy zapewnień. Linki prowadzące do witryn zewnętrznych również nie podlegają kontroli MEXC. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za wiarygodność i dokładność takich witryn stron trzecich oraz ich zawartości.

