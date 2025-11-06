Informacje o cenie Hat (HAT) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen: $ 0.00245736 $ 0.00245736 $ 0.00245736 Minimum 24h $ 0.00273034 $ 0.00273034 $ 0.00273034 Maksimum 24h Minimum 24h $ 0.00245736$ 0.00245736 $ 0.00245736 Maksimum 24h $ 0.00273034$ 0.00273034 $ 0.00273034 Historyczne maksimum $ 0.0469251$ 0.0469251 $ 0.0469251 Najniższa cena $ 0.00192629$ 0.00192629 $ 0.00192629 Zmiana ceny (1H) -0.77% Zmiana ceny (1D) -9.34% Zmiana ceny (7D) -36.35% Zmiana ceny (7D) -36.35%

Aktualna cena Hat (HAT) wynosi $0.0024526. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs HAT wahał się między $ 0.00245736 a $ 0.00273034, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs HAT w historii to $ 0.0469251, a najniższy to $ 0.00192629.

Pod względem krótkoterminowych wyniki HAT zmieniły się o -0.77% w ciągu ostatniej godziny, o -9.34% w ciągu 24 godzin i o -36.35% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o Hat (HAT)

Kapitalizacja rynkowa $ 35.37K$ 35.37K $ 35.37K Wolumen (24H) ---- -- W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa $ 151.95K$ 151.95K $ 151.95K Podaż w obiegu 14.42M 14.42M 14.42M Całkowita podaż 61,955,726.73853378 61,955,726.73853378 61,955,726.73853378

Obecna kapitalizacja rynkowa Hat wynosi $ 35.37K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż HAT w obiegu wynosi 14.42M, przy całkowitej podaży 61955726.73853378. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 151.95K.