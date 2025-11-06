Informacje o cenie Halo (HLO) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen: $ 0 $ 0 $ 0 Minimum 24h $ 0 $ 0 $ 0 Maksimum 24h Minimum 24h $ 0$ 0 $ 0 Maksimum 24h $ 0$ 0 $ 0 Historyczne maksimum $ 0.04466995$ 0.04466995 $ 0.04466995 Najniższa cena $ 0$ 0 $ 0 Zmiana ceny (1H) -- Zmiana ceny (1D) -- Zmiana ceny (7D) 0.00% Zmiana ceny (7D) 0.00%

Aktualna cena Halo (HLO) wynosi --. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs HLO wahał się między $ 0 a $ 0, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs HLO w historii to $ 0.04466995, a najniższy to $ 0.

Pod względem krótkoterminowych wyniki HLO zmieniły się o -- w ciągu ostatniej godziny, o -- w ciągu 24 godzin i o 0.00% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o Halo (HLO)

Kapitalizacja rynkowa $ 48.49K$ 48.49K $ 48.49K Wolumen (24H) ---- -- W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa $ 489.03K$ 489.03K $ 489.03K Podaż w obiegu 208.21M 208.21M 208.21M Całkowita podaż 2,100,000,000.0 2,100,000,000.0 2,100,000,000.0

Obecna kapitalizacja rynkowa Halo wynosi $ 48.49K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż HLO w obiegu wynosi 208.21M, przy całkowitej podaży 2100000000.0. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 489.03K.