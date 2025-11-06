Informacje o cenie HAiO (HAIO) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen: $ 0.01584471 $ 0.01584471 $ 0.01584471 Minimum 24h $ 0.01684671 $ 0.01684671 $ 0.01684671 Maksimum 24h Minimum 24h $ 0.01584471$ 0.01584471 $ 0.01584471 Maksimum 24h $ 0.01684671$ 0.01684671 $ 0.01684671 Historyczne maksimum $ 0.04475526$ 0.04475526 $ 0.04475526 Najniższa cena $ 0.01511636$ 0.01511636 $ 0.01511636 Zmiana ceny (1H) +0.42% Zmiana ceny (1D) +3.86% Zmiana ceny (7D) -7.91% Zmiana ceny (7D) -7.91%

Aktualna cena HAiO (HAIO) wynosi $0.01665737. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs HAIO wahał się między $ 0.01584471 a $ 0.01684671, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs HAIO w historii to $ 0.04475526, a najniższy to $ 0.01511636.

Pod względem krótkoterminowych wyniki HAIO zmieniły się o +0.42% w ciągu ostatniej godziny, o +3.86% w ciągu 24 godzin i o -7.91% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o HAiO (HAIO)

Kapitalizacja rynkowa $ 4.89M$ 4.89M $ 4.89M Wolumen (24H) ---- -- W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa $ 16.70M$ 16.70M $ 16.70M Podaż w obiegu 292.98M 292.98M 292.98M Całkowita podaż 999,987,375.9549963 999,987,375.9549963 999,987,375.9549963

Obecna kapitalizacja rynkowa HAiO wynosi $ 4.89M, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż HAIO w obiegu wynosi 292.98M, przy całkowitej podaży 999987375.9549963. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 16.70M.