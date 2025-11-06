GiełdaDEX+
Aktualna cena HAiO to 0.01665737 USD. Śledź aktualizacje cen HAIO do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe HAIO łatwo w MEXC już teraz.

Cena HAiO (HAIO)

Nienotowany

Aktualna cena 1 HAIO do USD:

$0.01665737
$0.01665737$0.01665737
+3.80%1D
mexc
Dane tokenów pochodzą od stron trzecich. MEXC działa wyłącznie jako agregator informacji. Poznaj inne tokeny notowane na rynku spot MEXC!
USD
HAiO (HAIO) Wykres Ceny na Żywo
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 11:35:26 (UTC+8)

Informacje o cenie HAiO (HAIO) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen:
$ 0.01584471
$ 0.01584471$ 0.01584471
Minimum 24h
$ 0.01684671
$ 0.01684671$ 0.01684671
Maksimum 24h

$ 0.01584471
$ 0.01584471$ 0.01584471

$ 0.01684671
$ 0.01684671$ 0.01684671

$ 0.04475526
$ 0.04475526$ 0.04475526

$ 0.01511636
$ 0.01511636$ 0.01511636

+0.42%

+3.86%

-7.91%

-7.91%

Aktualna cena HAiO (HAIO) wynosi $0.01665737. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs HAIO wahał się między $ 0.01584471 a $ 0.01684671, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs HAIO w historii to $ 0.04475526, a najniższy to $ 0.01511636.

Pod względem krótkoterminowych wyniki HAIO zmieniły się o +0.42% w ciągu ostatniej godziny, o +3.86% w ciągu 24 godzin i o -7.91% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o HAiO (HAIO)

$ 4.89M
$ 4.89M$ 4.89M

--
----

$ 16.70M
$ 16.70M$ 16.70M

292.98M
292.98M 292.98M

999,987,375.9549963
999,987,375.9549963 999,987,375.9549963

Obecna kapitalizacja rynkowa HAiO wynosi $ 4.89M, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż HAIO w obiegu wynosi 292.98M, przy całkowitej podaży 999987375.9549963. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 16.70M.

Historia ceny HAiO (HAIO) – USD

W ciągu dzisiejszego dnia zmiana ceny HAiO do USD wyniosła $ +0.00061941.
W ciągu ostatnich 30 dni zmiana ceny HAiO do USD wyniosła $ -0.0046547937.
W ciągu ostatnich 60 dni zmiana ceny HAiO do USD wyniosła $ -0.0062221373.
W ciągu ostatnich 90 dni zmiana ceny HAiO do USD wyniosła $ -0.023772360221328335.

OkresZmień (USD)Zmień (%)
Dzisiaj$ +0.00061941+3.86%
30 Dni$ -0.0046547937-27.94%
60 dni$ -0.0062221373-37.35%
90 dni$ -0.023772360221328335-58.79%

Co to jest HAiO (HAIO)

HAiO is an AI-powered Web3 music platform where anyone can create, curate, and monetize music using autonomous AI Agents. It removes traditional barriers like skills, tools, and licensing by enabling instant music generation and smart playlist creation. Through Agent-Fi, users can stake and co-own AI Agents as NFTs, turning engagement into earnings. HAiO serves creators, listeners, and developers with tools to build, stream, and scale music experiences on-chain.

MEXC jest wiodącą giełdą kryptowalut, której ufa ponad 10 milionów użytkowników na całym świecie. Jest znana jako giełda z najszerszym wyborem tokenów, najszybszymi notowaniami i najniższymi opłatami handlowymi na rynku. Dołącz do MEXC już teraz, aby doświadczyć płynności na najwyższym poziomie i najbardziej konkurencyjnych opłat na rynku!

Zasoby dla HAiO (HAIO)

Oficjalna strona internetowa

Prognoza ceny HAiO (w USD)

Jaka będzie wartość HAiO (HAIO) w USD jutro, za tydzień lub za miesiąc? Ile mogą być warte twoje aktywa w HAiO (HAIO) w 2025, 2026, 2027, 2028 roku — a nawet za 10 czy 20 lat? Skorzystaj z naszego narzędzia do przewidywania cen, aby poznać prognozy krótko- i długoterminowe dla HAiO.

Sprawdź teraz prognozę ceny HAiO!

HAIO na lokalne waluty

Tokenomika HAiO (HAIO)

Zrozumienie tokenomiki HAiO (HAIO) może zapewnić głębszy wgląd w długoterminową wartość i potencjał wzrostu. Od sposobu dystrybucji tokenów po zarządzanie podażą – tokenomika odsłania podstawową strukturę ekonomii projektu. Poznaj szczegółową tokenomikę tokena HAIOjuż teraz!

Inne pytania: Inne pytania dotyczące HAiO (HAIO)

Jaka jest dziś wartość HAiO (HAIO)?
Aktualna cena HAIO w USD wynosi 0.01665737USD, jest aktualizowana w na bieżąco z najnowszymi danymi rynkowymi.
Jaka jest aktualna cena HAIO do USD?
Aktualna cena HAIO w USD wynosi $ 0.01665737. Sprawdź Konwerter MEXC, aby poznać dokładną konwersję tokenów.
Jaka jest kapitalizacja rynkowa HAiO?
Kapitalizacja rynkowa dla HAIO wynosi $ 4.89M USD. Kapitalizacja rynkowa = aktualna cena × podaż w obiegu. Wskazuje całkowitą wartość rynkową tokena i jego pozycję w rankingu.
Jaka jest podaż HAIO w obiegu?
W obiegu HAIO znajduje się 292.98M USD.
Jaka była najwyższa cena w historii (ATH) HAIO?
HAIO osiąga ATH w wysokości 0.04475526 USD.
Jaka była najniższa cena w historii (ATL) dla HAIO?
HAIO zaliczył cenę ATL w wysokości 0.01511636 USD.
Jaki jest wolumen obrotu HAIO?
Aktualny wolumen obrotu w ciągu 24 godzin dla HAIO wynosi -- USD.
Czy w tym roku HAIO pójdzie wyżej?
HAIO może wzrosnąć w tym roku w zależności od warunków rynkowych i rozwoju projektów. Sprawdź prognozę ceny HAIO, aby uzyskać bardziej szczegółową analizę.
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 11:35:26 (UTC+8)

Zastrzeżenie

Ceny kryptowalut podlegają wysokiemu ryzyku rynkowemu i zmienności cenowej. Inwestuj w projekty i produkty, które znasz i których ryzyko rozumiesz. Przed dokonaniem jakiejkolwiek inwestycji dokładnie rozważ swoje doświadczenie inwestycyjne, sytuację finansową, cele inwestycyjne i tolerancję na ryzyko oraz skonsultuj się z niezależnym doradcą finansowym. Tego materiału nie należy traktować jako porady finansowej. Wyniki osiągane w przeszłości nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych wyników. Wartość Twojej inwestycji może zarówno spadać, jak i rosnąć, a odzyskanie zainwestowanej kwoty nie jest gwarantowane. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za swoje decyzje inwestycyjne. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które możesz ponieść. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszym Regulaminem i Ostrzeżeniem o ryzyku. Zwróć również uwagę, że dane dotyczące wspomnianej kryptowaluty prezentowane tutaj (takie jak jej aktualna cena na żywo) opierają się na źródłach zewnętrznych. Są one przedstawiane „tak jak są” i wyłącznie w celach informacyjnych, bez jakichkolwiek gwarancji czy zapewnień. Linki prowadzące do witryn zewnętrznych również nie podlegają kontroli MEXC. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za wiarygodność i dokładność takich witryn stron trzecich oraz ich zawartości.

