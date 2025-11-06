Informacje o cenie Habitat (HABITAT) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen: $ 0.068014 $ 0.068014 $ 0.068014 Minimum 24h $ 0.071766 $ 0.071766 $ 0.071766 Maksimum 24h Minimum 24h $ 0.068014$ 0.068014 $ 0.068014 Maksimum 24h $ 0.071766$ 0.071766 $ 0.071766 Historyczne maksimum $ 0.173107$ 0.173107 $ 0.173107 Najniższa cena $ 0.04370948$ 0.04370948 $ 0.04370948 Zmiana ceny (1H) +1.03% Zmiana ceny (1D) +2.52% Zmiana ceny (7D) -18.85% Zmiana ceny (7D) -18.85%

Aktualna cena Habitat (HABITAT) wynosi $0.071147. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs HABITAT wahał się między $ 0.068014 a $ 0.071766, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs HABITAT w historii to $ 0.173107, a najniższy to $ 0.04370948.

Pod względem krótkoterminowych wyniki HABITAT zmieniły się o +1.03% w ciągu ostatniej godziny, o +2.52% w ciągu 24 godzin i o -18.85% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o Habitat (HABITAT)

Kapitalizacja rynkowa $ 5.23M$ 5.23M $ 5.23M Wolumen (24H) ---- -- W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa $ 7.11M$ 7.11M $ 7.11M Podaż w obiegu 73.56M 73.56M 73.56M Całkowita podaż 99,999,839.802692 99,999,839.802692 99,999,839.802692

Obecna kapitalizacja rynkowa Habitat wynosi $ 5.23M, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż HABITAT w obiegu wynosi 73.56M, przy całkowitej podaży 99999839.802692. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 7.11M.