Aktualna cena Habitat to 0.071147 USD. Śledź aktualizacje cen HABITAT do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe HABITAT łatwo w MEXC już teraz.Aktualna cena Habitat to 0.071147 USD. Śledź aktualizacje cen HABITAT do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe HABITAT łatwo w MEXC już teraz.

Więcej informacji o HABITAT

Informacje o cenie HABITAT

Czym jest HABITAT

Biała księga HABITAT

Oficjalna strona internetowa HABITAT

Tokenomika HABITAT

Prognoza cen HABITAT

Logo Habitat

Cena Habitat (HABITAT)

Nienotowany

Aktualna cena 1 HABITAT do USD:

$0.071147
+2.50%1D
mexc
Dane tokenów pochodzą od stron trzecich. MEXC działa wyłącznie jako agregator informacji. Poznaj inne tokeny notowane na rynku spot MEXC!
USD
Habitat (HABITAT) Wykres Ceny na Żywo
Informacje o cenie Habitat (HABITAT) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen:
$ 0.068014
Minimum 24h
$ 0.071766
Maksimum 24h

$ 0.068014
$ 0.071766
$ 0.173107
$ 0.04370948
+1.03%

+2.52%

-18.85%

-18.85%

Aktualna cena Habitat (HABITAT) wynosi $0.071147. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs HABITAT wahał się między $ 0.068014 a $ 0.071766, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs HABITAT w historii to $ 0.173107, a najniższy to $ 0.04370948.

Pod względem krótkoterminowych wyniki HABITAT zmieniły się o +1.03% w ciągu ostatniej godziny, o +2.52% w ciągu 24 godzin i o -18.85% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o Habitat (HABITAT)

$ 5.23M
--
$ 7.11M
73.56M
99,999,839.802692
Obecna kapitalizacja rynkowa Habitat wynosi $ 5.23M, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż HABITAT w obiegu wynosi 73.56M, przy całkowitej podaży 99999839.802692. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 7.11M.

Historia ceny Habitat (HABITAT) – USD

W ciągu dzisiejszego dnia zmiana ceny Habitat do USD wyniosła $ +0.00174861.
W ciągu ostatnich 30 dni zmiana ceny Habitat do USD wyniosła $ -0.0398356321.
W ciągu ostatnich 60 dni zmiana ceny Habitat do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 90 dni zmiana ceny Habitat do USD wyniosła $ 0.

OkresZmień (USD)Zmień (%)
Dzisiaj$ +0.00174861+2.52%
30 Dni$ -0.0398356321-55.99%
60 dni$ 0--
90 dni$ 0--

Co to jest Habitat (HABITAT)

Habitat converts wasted renewable energy into AI compute power. Over 100 TWh of renewable electricity is curtailed globally each year, representing billions in lost value. We address this by deploying industrial-scale edge data centers that redirect surplus energy into productive compute, with an upcoming marketplace where operators can source customers and keep hardware profitable.

We run 45 MW of solar infrastructure with 1.5 GW in the pipeline, building decentralized AI and Web3 hardware infrastructure created for and powered by the crypto community.

MEXC jest wiodącą giełdą kryptowalut, której ufa ponad 10 milionów użytkowników na całym świecie. Jest znana jako giełda z najszerszym wyborem tokenów, najszybszymi notowaniami i najniższymi opłatami handlowymi na rynku. Dołącz do MEXC już teraz, aby doświadczyć płynności na najwyższym poziomie i najbardziej konkurencyjnych opłat na rynku!

Zasoby dla Habitat (HABITAT)

Biała księga
Oficjalna strona internetowa

Prognoza ceny Habitat (w USD)

Jaka będzie wartość Habitat (HABITAT) w USD jutro, za tydzień lub za miesiąc? Ile mogą być warte twoje aktywa w Habitat (HABITAT) w 2025, 2026, 2027, 2028 roku — a nawet za 10 czy 20 lat? Skorzystaj z naszego narzędzia do przewidywania cen, aby poznać prognozy krótko- i długoterminowe dla Habitat.

Sprawdź teraz prognozę ceny Habitat!

HABITAT na lokalne waluty

Tokenomika Habitat (HABITAT)

Zrozumienie tokenomiki Habitat (HABITAT) może zapewnić głębszy wgląd w długoterminową wartość i potencjał wzrostu. Od sposobu dystrybucji tokenów po zarządzanie podażą – tokenomika odsłania podstawową strukturę ekonomii projektu. Poznaj szczegółową tokenomikę tokena HABITATjuż teraz!

Inne pytania: Inne pytania dotyczące Habitat (HABITAT)

Jaka jest dziś wartość Habitat (HABITAT)?
Aktualna cena HABITAT w USD wynosi 0.071147USD, jest aktualizowana w na bieżąco z najnowszymi danymi rynkowymi.
Jaka jest aktualna cena HABITAT do USD?
Aktualna cena HABITAT w USD wynosi $ 0.071147. Sprawdź Konwerter MEXC, aby poznać dokładną konwersję tokenów.
Jaka jest kapitalizacja rynkowa Habitat?
Kapitalizacja rynkowa dla HABITAT wynosi $ 5.23M USD. Kapitalizacja rynkowa = aktualna cena × podaż w obiegu. Wskazuje całkowitą wartość rynkową tokena i jego pozycję w rankingu.
Jaka jest podaż HABITAT w obiegu?
W obiegu HABITAT znajduje się 73.56M USD.
Jaka była najwyższa cena w historii (ATH) HABITAT?
HABITAT osiąga ATH w wysokości 0.173107 USD.
Jaka była najniższa cena w historii (ATL) dla HABITAT?
HABITAT zaliczył cenę ATL w wysokości 0.04370948 USD.
Jaki jest wolumen obrotu HABITAT?
Aktualny wolumen obrotu w ciągu 24 godzin dla HABITAT wynosi -- USD.
Czy w tym roku HABITAT pójdzie wyżej?
HABITAT może wzrosnąć w tym roku w zależności od warunków rynkowych i rozwoju projektów. Sprawdź prognozę ceny HABITAT, aby uzyskać bardziej szczegółową analizę.
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 11:35:09 (UTC+8)

Zastrzeżenie

Ceny kryptowalut podlegają wysokiemu ryzyku rynkowemu i zmienności cenowej. Inwestuj w projekty i produkty, które znasz i których ryzyko rozumiesz. Przed dokonaniem jakiejkolwiek inwestycji dokładnie rozważ swoje doświadczenie inwestycyjne, sytuację finansową, cele inwestycyjne i tolerancję na ryzyko oraz skonsultuj się z niezależnym doradcą finansowym. Tego materiału nie należy traktować jako porady finansowej. Wyniki osiągane w przeszłości nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych wyników. Wartość Twojej inwestycji może zarówno spadać, jak i rosnąć, a odzyskanie zainwestowanej kwoty nie jest gwarantowane. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za swoje decyzje inwestycyjne. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które możesz ponieść. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszym Regulaminem i Ostrzeżeniem o ryzyku. Zwróć również uwagę, że dane dotyczące wspomnianej kryptowaluty prezentowane tutaj (takie jak jej aktualna cena na żywo) opierają się na źródłach zewnętrznych. Są one przedstawiane „tak jak są” i wyłącznie w celach informacyjnych, bez jakichkolwiek gwarancji czy zapewnień. Linki prowadzące do witryn zewnętrznych również nie podlegają kontroli MEXC. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za wiarygodność i dokładność takich witryn stron trzecich oraz ich zawartości.

