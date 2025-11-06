GiełdaDEX+
Aktualna cena Gunda to 0 USD. Śledź aktualizacje cen GUNDA do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe GUNDA łatwo w MEXC już teraz.Aktualna cena Gunda to 0 USD. Śledź aktualizacje cen GUNDA do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe GUNDA łatwo w MEXC już teraz.

Więcej informacji o GUNDA

Informacje o cenie GUNDA

Czym jest GUNDA

Oficjalna strona internetowa GUNDA

Tokenomika GUNDA

Prognoza cen GUNDA

Cena Gunda (GUNDA)

Nienotowany

Aktualna cena 1 GUNDA do USD:

$0.0005181
$0.0005181$0.0005181
+2.40%1D
mexc
USD
Gunda (GUNDA) Wykres Ceny na Żywo
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 11:34:51 (UTC+8)

Informacje o cenie Gunda (GUNDA) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen:
$ 0
$ 0$ 0
Minimum 24h
$ 0
$ 0$ 0
Maksimum 24h

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

0.00%

+2.40%

-16.47%

-16.47%

Aktualna cena Gunda (GUNDA) wynosi --. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs GUNDA wahał się między $ 0 a $ 0, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs GUNDA w historii to $ 0, a najniższy to $ 0.

Pod względem krótkoterminowych wyniki GUNDA zmieniły się o 0.00% w ciągu ostatniej godziny, o +2.40% w ciągu 24 godzin i o -16.47% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o Gunda (GUNDA)

$ 518.11K
$ 518.11K$ 518.11K

--
----

$ 518.11K
$ 518.11K$ 518.11K

1.00B
1.00B 1.00B

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Obecna kapitalizacja rynkowa Gunda wynosi $ 518.11K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż GUNDA w obiegu wynosi 1.00B, przy całkowitej podaży 1000000000.0. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 518.11K.

Historia ceny Gunda (GUNDA) – USD

W ciągu dzisiejszego dnia zmiana ceny Gunda do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 30 dni zmiana ceny Gunda do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 60 dni zmiana ceny Gunda do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 90 dni zmiana ceny Gunda do USD wyniosła $ 0.

OkresZmień (USD)Zmień (%)
Dzisiaj$ 0+2.40%
30 Dni$ 0-15.78%
60 dni$ 0--
90 dni$ 0--

Co to jest Gunda (GUNDA)

Gunda is a community meme coin about "guqin panda". The guqin is a traditional instrument from china that represents wisdom and patience. We want to bring those values back to the Base chain. We want to provide a safe space to the community, a safe memecoin they can enjoy and sleep with. We are basing our project around the fact people are tired of memes that last 24 hours and that holding culture is not as good as it used to be. Gunda is a MEME so there is no real utility behind it. We want to create a cult around patience and holding.

MEXC jest wiodącą giełdą kryptowalut, której ufa ponad 10 milionów użytkowników na całym świecie. Jest znana jako giełda z najszerszym wyborem tokenów, najszybszymi notowaniami i najniższymi opłatami handlowymi na rynku. Dołącz do MEXC już teraz, aby doświadczyć płynności na najwyższym poziomie i najbardziej konkurencyjnych opłat na rynku!

Zasoby dla Gunda (GUNDA)

Oficjalna strona internetowa

Prognoza ceny Gunda (w USD)

Jaka będzie wartość Gunda (GUNDA) w USD jutro, za tydzień lub za miesiąc? Ile mogą być warte twoje aktywa w Gunda (GUNDA) w 2025, 2026, 2027, 2028 roku — a nawet za 10 czy 20 lat? Skorzystaj z naszego narzędzia do przewidywania cen, aby poznać prognozy krótko- i długoterminowe dla Gunda.

Sprawdź teraz prognozę ceny Gunda!

GUNDA na lokalne waluty

Tokenomika Gunda (GUNDA)

Zrozumienie tokenomiki Gunda (GUNDA) może zapewnić głębszy wgląd w długoterminową wartość i potencjał wzrostu. Od sposobu dystrybucji tokenów po zarządzanie podażą – tokenomika odsłania podstawową strukturę ekonomii projektu. Poznaj szczegółową tokenomikę tokena GUNDAjuż teraz!

Inne pytania: Inne pytania dotyczące Gunda (GUNDA)

Jaka jest dziś wartość Gunda (GUNDA)?
Aktualna cena GUNDA w USD wynosi 0USD, jest aktualizowana w na bieżąco z najnowszymi danymi rynkowymi.
Jaka jest aktualna cena GUNDA do USD?
Aktualna cena GUNDA w USD wynosi $ 0. Sprawdź Konwerter MEXC, aby poznać dokładną konwersję tokenów.
Jaka jest kapitalizacja rynkowa Gunda?
Kapitalizacja rynkowa dla GUNDA wynosi $ 518.11K USD. Kapitalizacja rynkowa = aktualna cena × podaż w obiegu. Wskazuje całkowitą wartość rynkową tokena i jego pozycję w rankingu.
Jaka jest podaż GUNDA w obiegu?
W obiegu GUNDA znajduje się 1.00B USD.
Jaka była najwyższa cena w historii (ATH) GUNDA?
GUNDA osiąga ATH w wysokości 0 USD.
Jaka była najniższa cena w historii (ATL) dla GUNDA?
GUNDA zaliczył cenę ATL w wysokości 0 USD.
Jaki jest wolumen obrotu GUNDA?
Aktualny wolumen obrotu w ciągu 24 godzin dla GUNDA wynosi -- USD.
Czy w tym roku GUNDA pójdzie wyżej?
GUNDA może wzrosnąć w tym roku w zależności od warunków rynkowych i rozwoju projektów. Sprawdź prognozę ceny GUNDA, aby uzyskać bardziej szczegółową analizę.
Ważne aktualizacje branżowe Gunda (GUNDA)

Czas (UTC+8)TypInformacja
11-05 17:18:00Aktualności branżowe
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00Dane on-chain
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Aktualności branżowe
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Aktualności branżowe
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Aktualności branżowe
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Aktualności branżowe
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million

Zastrzeżenie

Ceny kryptowalut podlegają wysokiemu ryzyku rynkowemu i zmienności cenowej. Inwestuj w projekty i produkty, które znasz i których ryzyko rozumiesz. Przed dokonaniem jakiejkolwiek inwestycji dokładnie rozważ swoje doświadczenie inwestycyjne, sytuację finansową, cele inwestycyjne i tolerancję na ryzyko oraz skonsultuj się z niezależnym doradcą finansowym. Tego materiału nie należy traktować jako porady finansowej. Wyniki osiągane w przeszłości nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych wyników. Wartość Twojej inwestycji może zarówno spadać, jak i rosnąć, a odzyskanie zainwestowanej kwoty nie jest gwarantowane. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za swoje decyzje inwestycyjne. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które możesz ponieść. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszym Regulaminem i Ostrzeżeniem o ryzyku. Zwróć również uwagę, że dane dotyczące wspomnianej kryptowaluty prezentowane tutaj (takie jak jej aktualna cena na żywo) opierają się na źródłach zewnętrznych. Są one przedstawiane „tak jak są” i wyłącznie w celach informacyjnych, bez jakichkolwiek gwarancji czy zapewnień. Linki prowadzące do witryn zewnętrznych również nie podlegają kontroli MEXC. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za wiarygodność i dokładność takich witryn stron trzecich oraz ich zawartości.

