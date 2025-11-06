Informacje o cenie GUMMY (GUMMY) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen: $ 0.00049244 $ 0.00049244 $ 0.00049244 Minimum 24h $ 0.00051888 $ 0.00051888 $ 0.00051888 Maksimum 24h Minimum 24h $ 0.00049244$ 0.00049244 $ 0.00049244 Maksimum 24h $ 0.00051888$ 0.00051888 $ 0.00051888 Historyczne maksimum $ 0.227728$ 0.227728 $ 0.227728 Najniższa cena $ 0.00047811$ 0.00047811 $ 0.00047811 Zmiana ceny (1H) +1.70% Zmiana ceny (1D) +2.02% Zmiana ceny (7D) -18.94% Zmiana ceny (7D) -18.94%

Aktualna cena GUMMY (GUMMY) wynosi $0.0005168. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs GUMMY wahał się między $ 0.00049244 a $ 0.00051888, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs GUMMY w historii to $ 0.227728, a najniższy to $ 0.00047811.

Pod względem krótkoterminowych wyniki GUMMY zmieniły się o +1.70% w ciągu ostatniej godziny, o +2.02% w ciągu 24 godzin i o -18.94% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o GUMMY (GUMMY)

Kapitalizacja rynkowa $ 409.61K$ 409.61K $ 409.61K Wolumen (24H) ---- -- W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa $ 409.61K$ 409.61K $ 409.61K Podaż w obiegu 792.59M 792.59M 792.59M Całkowita podaż 792,594,429.3012526 792,594,429.3012526 792,594,429.3012526

Obecna kapitalizacja rynkowa GUMMY wynosi $ 409.61K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż GUMMY w obiegu wynosi 792.59M, przy całkowitej podaży 792594429.3012526. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 409.61K.