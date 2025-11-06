GiełdaDEX+
Aktualna cena GULL to 0 USD. Śledź aktualizacje cen GULL do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe GULL łatwo w MEXC już teraz.

Więcej informacji o GULL

Informacje o cenie GULL

Czym jest GULL

Oficjalna strona internetowa GULL

Tokenomika GULL

Prognoza cen GULL

Cena GULL (GULL)

Aktualna cena 1 GULL do USD:

$0.00016523
$0.00016523
0.00%1D
Dane tokenów pochodzą od stron trzecich. MEXC działa wyłącznie jako agregator informacji. Poznaj inne tokeny notowane na rynku spot MEXC!
GULL (GULL) Wykres Ceny na Żywo
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 15:30:30 (UTC+8)

Informacje o cenie GULL (GULL) (USD)

$ 0.0147066
$ 0.0147066

Aktualna cena GULL (GULL) wynosi --. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs GULL wahał się między $ 0 a $ 0, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs GULL w historii to $ 0.0147066, a najniższy to $ 0.

Pod względem krótkoterminowych wyniki GULL zmieniły się o -- w ciągu ostatniej godziny, o -- w ciągu 24 godzin i o 0.00% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o GULL (GULL)

Obecna kapitalizacja rynkowa GULL wynosi $ 7.08K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż GULL w obiegu wynosi 42.83M, przy całkowitej podaży 500000000.0. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 82.62K.

Historia ceny GULL (GULL) – USD

W ciągu dzisiejszego dnia zmiana ceny GULL do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 30 dni zmiana ceny GULL do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 60 dni zmiana ceny GULL do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 90 dni zmiana ceny GULL do USD wyniosła $ 0.

OkresZmień (USD)Zmień (%)
Dzisiaj$ 0--
30 Dni$ 0-1.63%
60 dni$ 0-6.52%
90 dni$ 0--

Co to jest GULL (GULL)

Gull Network is the flagship AI infrstructure on Manta, aiming to build an ecosystem powered by the Gull AI. Starting with a DEX to act as the center of the grand vision, Gull will be expanding the AI ecosystem by launching more AI powered products or features like AI token launcher, AI memes etc.

✅ Simplified DeFi Integration: Setup DeFi protocols such as pools and farms without coding, broadening accessibility to advanced financial functions, customized yield farming and staking systems

✅ Secure and Equitable Trading: With sniper-proof LP listing, GullNetwork ensures a fair trading environment that protects against front-running and promotes equal opportunity for participants.

✅ Tokenization and Liquidity Support: Suite for token creation, liquidity loans, and AMM setup, complemented by development tools for DApps, UI, and website creation.

✅ AI Powered Token Launcher: The integration of AI technology has elevated and streamlined the token launching capabilities of Gull Network. It makes the process of token creation more easy and intuitive than ever before.

MEXC jest wiodącą giełdą kryptowalut, której ufa ponad 10 milionów użytkowników na całym świecie. Jest znana jako giełda z najszerszym wyborem tokenów, najszybszymi notowaniami i najniższymi opłatami handlowymi na rynku. Dołącz do MEXC już teraz, aby doświadczyć płynności na najwyższym poziomie i najbardziej konkurencyjnych opłat na rynku!

Zasoby dla GULL (GULL)

Oficjalna strona internetowa

Prognoza ceny GULL (w USD)

Jaka będzie wartość GULL (GULL) w USD jutro, za tydzień lub za miesiąc? Ile mogą być warte twoje aktywa w GULL (GULL) w 2025, 2026, 2027, 2028 roku — a nawet za 10 czy 20 lat? Skorzystaj z naszego narzędzia do przewidywania cen, aby poznać prognozy krótko- i długoterminowe dla GULL.

Sprawdź teraz prognozę ceny GULL!

GULL na lokalne waluty

Tokenomika GULL (GULL)

Zrozumienie tokenomiki GULL (GULL) może zapewnić głębszy wgląd w długoterminową wartość i potencjał wzrostu. Od sposobu dystrybucji tokenów po zarządzanie podażą – tokenomika odsłania podstawową strukturę ekonomii projektu. Poznaj szczegółową tokenomikę tokena GULLjuż teraz!

Inne pytania: Inne pytania dotyczące GULL (GULL)

Jaka jest dziś wartość GULL (GULL)?
Aktualna cena GULL w USD wynosi 0USD, jest aktualizowana w na bieżąco z najnowszymi danymi rynkowymi.
Jaka jest aktualna cena GULL do USD?
Aktualna cena GULL w USD wynosi $ 0. Sprawdź Konwerter MEXC, aby poznać dokładną konwersję tokenów.
Jaka jest kapitalizacja rynkowa GULL?
Kapitalizacja rynkowa dla GULL wynosi $ 7.08K USD. Kapitalizacja rynkowa = aktualna cena × podaż w obiegu. Wskazuje całkowitą wartość rynkową tokena i jego pozycję w rankingu.
Jaka jest podaż GULL w obiegu?
W obiegu GULL znajduje się 42.83M USD.
Jaka była najwyższa cena w historii (ATH) GULL?
GULL osiąga ATH w wysokości 0.0147066 USD.
Jaka była najniższa cena w historii (ATL) dla GULL?
GULL zaliczył cenę ATL w wysokości 0 USD.
Jaki jest wolumen obrotu GULL?
Aktualny wolumen obrotu w ciągu 24 godzin dla GULL wynosi -- USD.
Czy w tym roku GULL pójdzie wyżej?
GULL może wzrosnąć w tym roku w zależności od warunków rynkowych i rozwoju projektów. Sprawdź prognozę ceny GULL, aby uzyskać bardziej szczegółową analizę.
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 15:30:30 (UTC+8)

Ważne aktualizacje branżowe GULL (GULL)

Czas (UTC+8)TypInformacja
11-05 17:18:00Aktualności branżowe
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00Dane on-chain
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Aktualności branżowe
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Aktualności branżowe
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Aktualności branżowe
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Aktualności branżowe
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million

Zastrzeżenie

Ceny kryptowalut podlegają wysokiemu ryzyku rynkowemu i zmienności cenowej. Inwestuj w projekty i produkty, które znasz i których ryzyko rozumiesz. Przed dokonaniem jakiejkolwiek inwestycji dokładnie rozważ swoje doświadczenie inwestycyjne, sytuację finansową, cele inwestycyjne i tolerancję na ryzyko oraz skonsultuj się z niezależnym doradcą finansowym. Tego materiału nie należy traktować jako porady finansowej. Wyniki osiągane w przeszłości nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych wyników. Wartość Twojej inwestycji może zarówno spadać, jak i rosnąć, a odzyskanie zainwestowanej kwoty nie jest gwarantowane. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za swoje decyzje inwestycyjne. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które możesz ponieść. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszym Regulaminem i Ostrzeżeniem o ryzyku. Zwróć również uwagę, że dane dotyczące wspomnianej kryptowaluty prezentowane tutaj (takie jak jej aktualna cena na żywo) opierają się na źródłach zewnętrznych. Są one przedstawiane „tak jak są” i wyłącznie w celach informacyjnych, bez jakichkolwiek gwarancji czy zapewnień. Linki prowadzące do witryn zewnętrznych również nie podlegają kontroli MEXC. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za wiarygodność i dokładność takich witryn stron trzecich oraz ich zawartości.

