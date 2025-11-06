Informacje o cenie GULL (GULL) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen: $ 0 $ 0 $ 0 Minimum 24h $ 0 $ 0 $ 0 Maksimum 24h Minimum 24h $ 0$ 0 $ 0 Maksimum 24h $ 0$ 0 $ 0 Historyczne maksimum $ 0.0147066$ 0.0147066 $ 0.0147066 Najniższa cena $ 0$ 0 $ 0 Zmiana ceny (1H) -- Zmiana ceny (1D) -- Zmiana ceny (7D) 0.00% Zmiana ceny (7D) 0.00%

Aktualna cena GULL (GULL) wynosi --. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs GULL wahał się między $ 0 a $ 0, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs GULL w historii to $ 0.0147066, a najniższy to $ 0.

Pod względem krótkoterminowych wyniki GULL zmieniły się o -- w ciągu ostatniej godziny, o -- w ciągu 24 godzin i o 0.00% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o GULL (GULL)

Kapitalizacja rynkowa $ 7.08K$ 7.08K $ 7.08K Wolumen (24H) ---- -- W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa $ 82.62K$ 82.62K $ 82.62K Podaż w obiegu 42.83M 42.83M 42.83M Całkowita podaż 500,000,000.0 500,000,000.0 500,000,000.0

Obecna kapitalizacja rynkowa GULL wynosi $ 7.08K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż GULL w obiegu wynosi 42.83M, przy całkowitej podaży 500000000.0. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 82.62K.