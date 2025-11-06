GiełdaDEX+
Aktualna cena Gugo to 0 USD. Śledź aktualizacje cen GUGO do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe GUGO łatwo w MEXC już teraz.

Więcej informacji o GUGO

Informacje o cenie GUGO

Czym jest GUGO

Oficjalna strona internetowa GUGO

Tokenomika GUGO

Prognoza cen GUGO

Logo Gugo

Cena Gugo (GUGO)

Nienotowany

Aktualna cena 1 GUGO do USD:

$0.00064584
$0.00064584
-2.70%1D
Dane tokenów pochodzą od stron trzecich. MEXC działa wyłącznie jako agregator informacji. Poznaj inne tokeny notowane na rynku spot MEXC!
USD
Gugo (GUGO) Wykres Ceny na Żywo
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 11:34:36 (UTC+8)

Informacje o cenie Gugo (GUGO) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen:
$ 0
$ 0
Minimum 24h
$ 0
$ 0
Maksimum 24h

$ 0
$ 0

$ 0
$ 0

$ 0.0146709
$ 0.0146709

$ 0
$ 0

+2.01%

-2.77%

-28.98%

-28.98%

Aktualna cena Gugo (GUGO) wynosi --. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs GUGO wahał się między $ 0 a $ 0, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs GUGO w historii to $ 0.0146709, a najniższy to $ 0.

Pod względem krótkoterminowych wyniki GUGO zmieniły się o +2.01% w ciągu ostatniej godziny, o -2.77% w ciągu 24 godzin i o -28.98% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o Gugo (GUGO)

$ 638.43K
$ 638.43K

--
--

$ 638.43K
$ 638.43K

990.10M
990.10M

990,098,452.894598
990,098,452.894598

Obecna kapitalizacja rynkowa Gugo wynosi $ 638.43K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż GUGO w obiegu wynosi 990.10M, przy całkowitej podaży 990098452.894598. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 638.43K.

Historia ceny Gugo (GUGO) – USD

W ciągu dzisiejszego dnia zmiana ceny Gugo do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 30 dni zmiana ceny Gugo do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 60 dni zmiana ceny Gugo do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 90 dni zmiana ceny Gugo do USD wyniosła $ 0.

OkresZmień (USD)Zmień (%)
Dzisiaj$ 0-2.77%
30 Dni$ 0-80.33%
60 dni$ 0-89.34%
90 dni$ 0--

Co to jest Gugo (GUGO)

This duck was born in a pool. In a liquidity pool.

Nobody knows who dropped the contract. Maybe it was an accident. Maybe it was prophecy. Maybe it was the last hope of a trader down 99%.

Nobody believed in him. Not even GUGO. So he ran. Ran from the charts. Ran from the FUD. Ran from the pain of checking his wallet.

But something strange happened.

The more he ran, the more people followed. Not because he was right. Not because he was early. Because he moved. And in this market, motion is god.

Now he doesn’t speak. He just runs. And we...

We GUGO.

MEXC jest wiodącą giełdą kryptowalut, której ufa ponad 10 milionów użytkowników na całym świecie. Jest znana jako giełda z najszerszym wyborem tokenów, najszybszymi notowaniami i najniższymi opłatami handlowymi na rynku. Dołącz do MEXC już teraz, aby doświadczyć płynności na najwyższym poziomie i najbardziej konkurencyjnych opłat na rynku!

Zasoby dla Gugo (GUGO)

Oficjalna strona internetowa

Prognoza ceny Gugo (w USD)

Jaka będzie wartość Gugo (GUGO) w USD jutro, za tydzień lub za miesiąc? Ile mogą być warte twoje aktywa w Gugo (GUGO) w 2025, 2026, 2027, 2028 roku — a nawet za 10 czy 20 lat? Skorzystaj z naszego narzędzia do przewidywania cen, aby poznać prognozy krótko- i długoterminowe dla Gugo.

Sprawdź teraz prognozę ceny Gugo!

GUGO na lokalne waluty

Tokenomika Gugo (GUGO)

Zrozumienie tokenomiki Gugo (GUGO) może zapewnić głębszy wgląd w długoterminową wartość i potencjał wzrostu. Od sposobu dystrybucji tokenów po zarządzanie podażą – tokenomika odsłania podstawową strukturę ekonomii projektu. Poznaj szczegółową tokenomikę tokena GUGOjuż teraz!

Inne pytania: Inne pytania dotyczące Gugo (GUGO)

Jaka jest dziś wartość Gugo (GUGO)?
Aktualna cena GUGO w USD wynosi 0USD, jest aktualizowana w na bieżąco z najnowszymi danymi rynkowymi.
Jaka jest aktualna cena GUGO do USD?
Aktualna cena GUGO w USD wynosi $ 0. Sprawdź Konwerter MEXC, aby poznać dokładną konwersję tokenów.
Jaka jest kapitalizacja rynkowa Gugo?
Kapitalizacja rynkowa dla GUGO wynosi $ 638.43K USD. Kapitalizacja rynkowa = aktualna cena × podaż w obiegu. Wskazuje całkowitą wartość rynkową tokena i jego pozycję w rankingu.
Jaka jest podaż GUGO w obiegu?
W obiegu GUGO znajduje się 990.10M USD.
Jaka była najwyższa cena w historii (ATH) GUGO?
GUGO osiąga ATH w wysokości 0.0146709 USD.
Jaka była najniższa cena w historii (ATL) dla GUGO?
GUGO zaliczył cenę ATL w wysokości 0 USD.
Jaki jest wolumen obrotu GUGO?
Aktualny wolumen obrotu w ciągu 24 godzin dla GUGO wynosi -- USD.
Czy w tym roku GUGO pójdzie wyżej?
GUGO może wzrosnąć w tym roku w zależności od warunków rynkowych i rozwoju projektów. Sprawdź prognozę ceny GUGO, aby uzyskać bardziej szczegółową analizę.
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 11:34:36 (UTC+8)

Ważne aktualizacje branżowe Gugo (GUGO)

Czas (UTC+8)TypInformacja
11-05 17:18:00Aktualności branżowe
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00Dane on-chain
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Aktualności branżowe
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Aktualności branżowe
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Aktualności branżowe
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Aktualności branżowe
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million

Zastrzeżenie

Ceny kryptowalut podlegają wysokiemu ryzyku rynkowemu i zmienności cenowej. Inwestuj w projekty i produkty, które znasz i których ryzyko rozumiesz. Przed dokonaniem jakiejkolwiek inwestycji dokładnie rozważ swoje doświadczenie inwestycyjne, sytuację finansową, cele inwestycyjne i tolerancję na ryzyko oraz skonsultuj się z niezależnym doradcą finansowym. Tego materiału nie należy traktować jako porady finansowej. Wyniki osiągane w przeszłości nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych wyników. Wartość Twojej inwestycji może zarówno spadać, jak i rosnąć, a odzyskanie zainwestowanej kwoty nie jest gwarantowane. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za swoje decyzje inwestycyjne. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które możesz ponieść. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszym Regulaminem i Ostrzeżeniem o ryzyku. Zwróć również uwagę, że dane dotyczące wspomnianej kryptowaluty prezentowane tutaj (takie jak jej aktualna cena na żywo) opierają się na źródłach zewnętrznych. Są one przedstawiane „tak jak są” i wyłącznie w celach informacyjnych, bez jakichkolwiek gwarancji czy zapewnień. Linki prowadzące do witryn zewnętrznych również nie podlegają kontroli MEXC. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za wiarygodność i dokładność takich witryn stron trzecich oraz ich zawartości.

$103,598.44

$3,432.08

$161.99

$1.0000

$1,477.93

$103,598.44

$3,432.08

$2.3586

$161.99

$1.1402

$0.00000

$0.00000

$0.00000

$0.03610

$0.00404

$0.000010488

$0.2237

$0.0000000588

$1.5080

$0.01793

