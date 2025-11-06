Informacje o cenie Gugo (GUGO) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen: $ 0 $ 0 $ 0 Minimum 24h $ 0 $ 0 $ 0 Maksimum 24h Minimum 24h $ 0$ 0 $ 0 Maksimum 24h $ 0$ 0 $ 0 Historyczne maksimum $ 0.0146709$ 0.0146709 $ 0.0146709 Najniższa cena $ 0$ 0 $ 0 Zmiana ceny (1H) +2.01% Zmiana ceny (1D) -2.77% Zmiana ceny (7D) -28.98% Zmiana ceny (7D) -28.98%

Aktualna cena Gugo (GUGO) wynosi --. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs GUGO wahał się między $ 0 a $ 0, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs GUGO w historii to $ 0.0146709, a najniższy to $ 0.

Pod względem krótkoterminowych wyniki GUGO zmieniły się o +2.01% w ciągu ostatniej godziny, o -2.77% w ciągu 24 godzin i o -28.98% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o Gugo (GUGO)

Kapitalizacja rynkowa $ 638.43K$ 638.43K $ 638.43K Wolumen (24H) ---- -- W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa $ 638.43K$ 638.43K $ 638.43K Podaż w obiegu 990.10M 990.10M 990.10M Całkowita podaż 990,098,452.894598 990,098,452.894598 990,098,452.894598

Obecna kapitalizacja rynkowa Gugo wynosi $ 638.43K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż GUGO w obiegu wynosi 990.10M, przy całkowitej podaży 990098452.894598. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 638.43K.