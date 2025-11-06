Informacje o cenie GUANO (GUANO) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen: $ 0 $ 0 $ 0 Minimum 24h $ 0 $ 0 $ 0 Maksimum 24h Minimum 24h $ 0$ 0 $ 0 Maksimum 24h $ 0$ 0 $ 0 Historyczne maksimum $ 0.00103775$ 0.00103775 $ 0.00103775 Najniższa cena $ 0$ 0 $ 0 Zmiana ceny (1H) -1.22% Zmiana ceny (1D) +7.70% Zmiana ceny (7D) -8.59% Zmiana ceny (7D) -8.59%

Aktualna cena GUANO (GUANO) wynosi --. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs GUANO wahał się między $ 0 a $ 0, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs GUANO w historii to $ 0.00103775, a najniższy to $ 0.

Pod względem krótkoterminowych wyniki GUANO zmieniły się o -1.22% w ciągu ostatniej godziny, o +7.70% w ciągu 24 godzin i o -8.59% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o GUANO (GUANO)

Kapitalizacja rynkowa $ 113.16K$ 113.16K $ 113.16K Wolumen (24H) ---- -- W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa $ 134.39K$ 134.39K $ 134.39K Podaż w obiegu 712.26M 712.26M 712.26M Całkowita podaż 845,882,532.888849 845,882,532.888849 845,882,532.888849

Obecna kapitalizacja rynkowa GUANO wynosi $ 113.16K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż GUANO w obiegu wynosi 712.26M, przy całkowitej podaży 845882532.888849. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 134.39K.