Aktualna cena GUANO to 0 USD. Śledź aktualizacje cen GUANO do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe GUANO łatwo w MEXC już teraz.

Więcej informacji o GUANO

Informacje o cenie GUANO

Czym jest GUANO

Oficjalna strona internetowa GUANO

Tokenomika GUANO

Prognoza cen GUANO

Cena GUANO (GUANO)

Nienotowany

Aktualna cena 1 GUANO do USD:

+7.60%1D
mexc
Dane tokenów pochodzą od stron trzecich.
GUANO (GUANO) Wykres Ceny na Żywo
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 15:30:13 (UTC+8)

Informacje o cenie GUANO (GUANO) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen:
Minimum 24h
Maksimum 24h

-1.22%

+7.70%

-8.59%

-8.59%

Aktualna cena GUANO (GUANO) wynosi --. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs GUANO wahał się między $ 0 a $ 0, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs GUANO w historii to $ 0.00103775, a najniższy to $ 0.

Pod względem krótkoterminowych wyniki GUANO zmieniły się o -1.22% w ciągu ostatniej godziny, o +7.70% w ciągu 24 godzin i o -8.59% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o GUANO (GUANO)

Obecna kapitalizacja rynkowa GUANO wynosi $ 113.16K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż GUANO w obiegu wynosi 712.26M, przy całkowitej podaży 845882532.888849. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 134.39K.

Historia ceny GUANO (GUANO) – USD

W ciągu dzisiejszego dnia zmiana ceny GUANO do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 30 dni zmiana ceny GUANO do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 60 dni zmiana ceny GUANO do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 90 dni zmiana ceny GUANO do USD wyniosła $ 0.

OkresZmień (USD)Zmień (%)
Dzisiaj$ 0+7.70%
30 Dni$ 0-25.35%
60 dni$ 0-32.81%
90 dni$ 0--

Co to jest GUANO (GUANO)

Guano is the Solana ecosystem’s digital fertilizer and growth accelerator—an innovative utility token created to enrich and expand the BAT economy on Solana. Created by active members of the BAT community, Guano serves as a nutrient-rich digital resource designed to reward participation, encourage collaboration, and foster long-term, sustainable growth across a wide range of decentralized projects.

At its core, Guano exists to amplify community-driven initiatives by providing a mechanism that supports early-stage development and engagement. Just like natural guano enriches soil to help crops flourish, $GUANO enriches ecosystems to help digital communities grow. It is not meant to replace BAT, but to strengthen and complement it—especially in the new environment that Solana offers with its lightning-fast transactions and low-cost infrastructure.

The project’s initial phase is focused on Guano Farming. BAT holders who bridge over to Solana can stake their SPL-BAT into the Cave, a symbolic and literal staking pool, in order to farm $GUANO. This process rewards long-term holders and active participants, giving them an additional layer of utility for their BAT while actively supporting the Solana-based expansion of the BAT economy.

Loading the Cave with Guano is more than just a technical step—it’s a community-wide effort to lay the foundation for what the team calls an Eguanomy: a regenerative, BAT-powered economy built on contribution and shared values. The Eguanomy flips the typical crypto model on its head by focusing not on speculation, but on sustainability. Every interaction within the system—from staking to participation in discussions—helps "fertilize" the ecosystem and prepare it for deeper growth.

But the vision for Guano extends far beyond staking. The token is meant to power DAO-based decision making, provide liquidity incentives, and eventually support tools and platforms that push the BAT-Solana synergy even further. The roadmap emphasizes collaboration, community governance, and decentralized development, with Guano as the fuel behind it all.

In the end, Guano is more than just a utility token—it’s an invitation to co-create a future where communities aren’t just consumers of value, but the producers of it. If you believe in decentralization, in the power of collective action, and in building something that lasts, then now is the time to get involved. Join the Guano chat on Telegram, stake your SPL-BAT, and help grow the future—one step, and one shovel of Guano, at a time.

MEXC jest wiodącą giełdą kryptowalut, której ufa ponad 10 milionów użytkowników na całym świecie.

Zasoby dla GUANO (GUANO)

Oficjalna strona internetowa

Prognoza ceny GUANO (w USD)

Jaka będzie wartość GUANO (GUANO) w USD jutro, za tydzień lub za miesiąc? Ile mogą być warte twoje aktywa w GUANO (GUANO) w 2025, 2026, 2027, 2028 roku — a nawet za 10 czy 20 lat? Skorzystaj z naszego narzędzia do przewidywania cen, aby poznać prognozy krótko- i długoterminowe dla GUANO.

Sprawdź teraz prognozę ceny GUANO!

GUANO na lokalne waluty

Tokenomika GUANO (GUANO)

Zrozumienie tokenomiki GUANO (GUANO) może zapewnić głębszy wgląd w długoterminową wartość i potencjał wzrostu. Od sposobu dystrybucji tokenów po zarządzanie podażą – tokenomika odsłania podstawową strukturę ekonomii projektu. Poznaj szczegółową tokenomikę tokena GUANOjuż teraz!

Inne pytania: Inne pytania dotyczące GUANO (GUANO)

Jaka jest dziś wartość GUANO (GUANO)?
Aktualna cena GUANO w USD wynosi 0USD, jest aktualizowana w na bieżąco z najnowszymi danymi rynkowymi.
Jaka jest aktualna cena GUANO do USD?
Aktualna cena GUANO w USD wynosi $ 0. Sprawdź Konwerter MEXC, aby poznać dokładną konwersję tokenów.
Jaka jest kapitalizacja rynkowa GUANO?
Kapitalizacja rynkowa dla GUANO wynosi $ 113.16K USD. Kapitalizacja rynkowa = aktualna cena × podaż w obiegu. Wskazuje całkowitą wartość rynkową tokena i jego pozycję w rankingu.
Jaka jest podaż GUANO w obiegu?
W obiegu GUANO znajduje się 712.26M USD.
Jaka była najwyższa cena w historii (ATH) GUANO?
GUANO osiąga ATH w wysokości 0.00103775 USD.
Jaka była najniższa cena w historii (ATL) dla GUANO?
GUANO zaliczył cenę ATL w wysokości 0 USD.
Jaki jest wolumen obrotu GUANO?
Aktualny wolumen obrotu w ciągu 24 godzin dla GUANO wynosi -- USD.
Czy w tym roku GUANO pójdzie wyżej?
GUANO może wzrosnąć w tym roku w zależności od warunków rynkowych i rozwoju projektów. Sprawdź prognozę ceny GUANO, aby uzyskać bardziej szczegółową analizę.
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 15:30:13 (UTC+8)

Ważne aktualizacje branżowe GUANO (GUANO)

Czas (UTC+8)TypInformacja
11-05 17:18:00Aktualności branżowe
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00Dane on-chain
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Aktualności branżowe
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Aktualności branżowe
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Aktualności branżowe
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Aktualności branżowe
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million

Zastrzeżenie

Ceny kryptowalut podlegają wysokiemu ryzyku rynkowemu i zmienności cenowej. Inwestuj w projekty i produkty, które znasz i których ryzyko rozumiesz. Przed dokonaniem jakiejkolwiek inwestycji dokładnie rozważ swoje doświadczenie inwestycyjne, sytuację finansową, cele inwestycyjne i tolerancję na ryzyko oraz skonsultuj się z niezależnym doradcą finansowym. Tego materiału nie należy traktować jako porady finansowej. Wyniki osiągane w przeszłości nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych wyników. Wartość Twojej inwestycji może zarówno spadać, jak i rosnąć, a odzyskanie zainwestowanej kwoty nie jest gwarantowane. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za swoje decyzje inwestycyjne. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które możesz ponieść. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszym Regulaminem i Ostrzeżeniem o ryzyku. Zwróć również uwagę, że dane dotyczące wspomnianej kryptowaluty prezentowane tutaj (takie jak jej aktualna cena na żywo) opierają się na źródłach zewnętrznych. Są one przedstawiane „tak jak są” i wyłącznie w celach informacyjnych, bez jakichkolwiek gwarancji czy zapewnień. Linki prowadzące do witryn zewnętrznych również nie podlegają kontroli MEXC. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za wiarygodność i dokładność takich witryn stron trzecich oraz ich zawartości.

