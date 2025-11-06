GiełdaDEX+
Aktualna cena Grow to 0 USD. Śledź aktualizacje cen $GROW do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe $GROW łatwo w MEXC już teraz.Aktualna cena Grow to 0 USD. Śledź aktualizacje cen $GROW do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe $GROW łatwo w MEXC już teraz.

Więcej informacji o $GROW

Informacje o cenie $GROW

Czym jest $GROW

Oficjalna strona internetowa $GROW

Tokenomika $GROW

Prognoza cen $GROW

Logo Grow

Cena Grow ($GROW)

Nienotowany

Aktualna cena 1 $GROW do USD:

--
----
+1.80%1D
mexc
USD
Grow ($GROW) Wykres Ceny na Żywo
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 11:34:03 (UTC+8)

Informacje o cenie Grow ($GROW) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen:
$ 0
$ 0$ 0
Minimum 24h
$ 0
$ 0$ 0
Maksimum 24h

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

+0.05%

+1.66%

-20.55%

-20.55%

Aktualna cena Grow ($GROW) wynosi --. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs $GROW wahał się między $ 0 a $ 0, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs $GROW w historii to $ 0, a najniższy to $ 0.

Pod względem krótkoterminowych wyniki $GROW zmieniły się o +0.05% w ciągu ostatniej godziny, o +1.66% w ciągu 24 godzin i o -20.55% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o Grow ($GROW)

$ 169.75K
$ 169.75K$ 169.75K

--
----

$ 169.75K
$ 169.75K$ 169.75K

100.00B
100.00B 100.00B

100,000,000,000.0
100,000,000,000.0 100,000,000,000.0

Obecna kapitalizacja rynkowa Grow wynosi $ 169.75K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż $GROW w obiegu wynosi 100.00B, przy całkowitej podaży 100000000000.0. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 169.75K.

Historia ceny Grow ($GROW) – USD

W ciągu dzisiejszego dnia zmiana ceny Grow do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 30 dni zmiana ceny Grow do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 60 dni zmiana ceny Grow do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 90 dni zmiana ceny Grow do USD wyniosła $ 0.

OkresZmień (USD)Zmień (%)
Dzisiaj$ 0+1.66%
30 Dni$ 0-55.68%
60 dni$ 0-70.99%
90 dni$ 0--

Co to jest Grow ($GROW)

Glowbi is a character-led IP that has already completed three coordinated launches on Abstract: Mysterious seeds, $GROW token, and Glowbuds NFTs. These assets demonstrated how entertainment, storytelling, and creator-aligned economics can bring real, sustainable value to Abstract and the creators. Our approach was deliberately designed to showcase what high-quality IP can achieve on-chain while onboarding culture and users from other ecosystems. Launching with top artists and welcoming their collector communities from across chains brings fresh liquidity and cultural energy into Abstract. Our mission is to make Abstract the home of the strongest IP-driven tokens by curating and launching with top artists across chains, which we execute through the GROW Agency.

MEXC jest wiodącą giełdą kryptowalut, której ufa ponad 10 milionów użytkowników na całym świecie. Jest znana jako giełda z najszerszym wyborem tokenów, najszybszymi notowaniami i najniższymi opłatami handlowymi na rynku. Dołącz do MEXC już teraz, aby doświadczyć płynności na najwyższym poziomie i najbardziej konkurencyjnych opłat na rynku!

Zasoby dla Grow ($GROW)

Oficjalna strona internetowa

Prognoza ceny Grow (w USD)

Jaka będzie wartość Grow ($GROW) w USD jutro, za tydzień lub za miesiąc? Ile mogą być warte twoje aktywa w Grow ($GROW) w 2025, 2026, 2027, 2028 roku — a nawet za 10 czy 20 lat? Skorzystaj z naszego narzędzia do przewidywania cen, aby poznać prognozy krótko- i długoterminowe dla Grow.

Sprawdź teraz prognozę ceny Grow!

$GROW na lokalne waluty

Tokenomika Grow ($GROW)

Zrozumienie tokenomiki Grow ($GROW) może zapewnić głębszy wgląd w długoterminową wartość i potencjał wzrostu. Od sposobu dystrybucji tokenów po zarządzanie podażą – tokenomika odsłania podstawową strukturę ekonomii projektu. Poznaj szczegółową tokenomikę tokena $GROWjuż teraz!

Inne pytania: Inne pytania dotyczące Grow ($GROW)

Jaka jest dziś wartość Grow ($GROW)?
Aktualna cena $GROW w USD wynosi 0USD, jest aktualizowana w na bieżąco z najnowszymi danymi rynkowymi.
Jaka jest aktualna cena $GROW do USD?
Aktualna cena $GROW w USD wynosi $ 0. Sprawdź Konwerter MEXC, aby poznać dokładną konwersję tokenów.
Jaka jest kapitalizacja rynkowa Grow?
Kapitalizacja rynkowa dla $GROW wynosi $ 169.75K USD. Kapitalizacja rynkowa = aktualna cena × podaż w obiegu. Wskazuje całkowitą wartość rynkową tokena i jego pozycję w rankingu.
Jaka jest podaż $GROW w obiegu?
W obiegu $GROW znajduje się 100.00B USD.
Jaka była najwyższa cena w historii (ATH) $GROW?
$GROW osiąga ATH w wysokości 0 USD.
Jaka była najniższa cena w historii (ATL) dla $GROW?
$GROW zaliczył cenę ATL w wysokości 0 USD.
Jaki jest wolumen obrotu $GROW?
Aktualny wolumen obrotu w ciągu 24 godzin dla $GROW wynosi -- USD.
Czy w tym roku $GROW pójdzie wyżej?
$GROW może wzrosnąć w tym roku w zależności od warunków rynkowych i rozwoju projektów. Sprawdź prognozę ceny $GROW, aby uzyskać bardziej szczegółową analizę.
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 11:34:03 (UTC+8)

Zastrzeżenie

Ceny kryptowalut podlegają wysokiemu ryzyku rynkowemu i zmienności cenowej. Inwestuj w projekty i produkty, które znasz i których ryzyko rozumiesz. Przed dokonaniem jakiejkolwiek inwestycji dokładnie rozważ swoje doświadczenie inwestycyjne, sytuację finansową, cele inwestycyjne i tolerancję na ryzyko oraz skonsultuj się z niezależnym doradcą finansowym. Tego materiału nie należy traktować jako porady finansowej. Wyniki osiągane w przeszłości nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych wyników. Wartość Twojej inwestycji może zarówno spadać, jak i rosnąć, a odzyskanie zainwestowanej kwoty nie jest gwarantowane. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za swoje decyzje inwestycyjne. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które możesz ponieść. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszym Regulaminem i Ostrzeżeniem o ryzyku. Zwróć również uwagę, że dane dotyczące wspomnianej kryptowaluty prezentowane tutaj (takie jak jej aktualna cena na żywo) opierają się na źródłach zewnętrznych. Są one przedstawiane „tak jak są” i wyłącznie w celach informacyjnych, bez jakichkolwiek gwarancji czy zapewnień. Linki prowadzące do witryn zewnętrznych również nie podlegają kontroli MEXC. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za wiarygodność i dokładność takich witryn stron trzecich oraz ich zawartości.

