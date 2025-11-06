Informacje o cenie GRONKE (GRONKE) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen: $ 0 $ 0 $ 0 Minimum 24h $ 0 $ 0 $ 0 Maksimum 24h Minimum 24h $ 0$ 0 $ 0 Maksimum 24h $ 0$ 0 $ 0 Historyczne maksimum $ 0$ 0 $ 0 Najniższa cena $ 0$ 0 $ 0 Zmiana ceny (1H) -0.63% Zmiana ceny (1D) -10.25% Zmiana ceny (7D) -17.01% Zmiana ceny (7D) -17.01%

Aktualna cena GRONKE (GRONKE) wynosi --. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs GRONKE wahał się między $ 0 a $ 0, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs GRONKE w historii to $ 0, a najniższy to $ 0.

Pod względem krótkoterminowych wyniki GRONKE zmieniły się o -0.63% w ciągu ostatniej godziny, o -10.25% w ciągu 24 godzin i o -17.01% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o GRONKE (GRONKE)

Kapitalizacja rynkowa $ 32.37K$ 32.37K $ 32.37K Wolumen (24H) ---- -- W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa $ 32.37K$ 32.37K $ 32.37K Podaż w obiegu 687.85M 687.85M 687.85M Całkowita podaż 687,854,088.5446895 687,854,088.5446895 687,854,088.5446895

Obecna kapitalizacja rynkowa GRONKE wynosi $ 32.37K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż GRONKE w obiegu wynosi 687.85M, przy całkowitej podaży 687854088.5446895. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 32.37K.