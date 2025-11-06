Informacje o cenie Grokrooms (GROKROOMS) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen: $ 0 $ 0 $ 0 Minimum 24h $ 0 $ 0 $ 0 Maksimum 24h Minimum 24h $ 0$ 0 $ 0 Maksimum 24h $ 0$ 0 $ 0 Historyczne maksimum $ 0$ 0 $ 0 Najniższa cena $ 0$ 0 $ 0 Zmiana ceny (1H) -0.11% Zmiana ceny (1D) +4.08% Zmiana ceny (7D) -19.18% Zmiana ceny (7D) -19.18%

Aktualna cena Grokrooms (GROKROOMS) wynosi --. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs GROKROOMS wahał się między $ 0 a $ 0, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs GROKROOMS w historii to $ 0, a najniższy to $ 0.

Pod względem krótkoterminowych wyniki GROKROOMS zmieniły się o -0.11% w ciągu ostatniej godziny, o +4.08% w ciągu 24 godzin i o -19.18% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o Grokrooms (GROKROOMS)

Kapitalizacja rynkowa $ 19.95K$ 19.95K $ 19.95K Wolumen (24H) ---- -- W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa $ 19.95K$ 19.95K $ 19.95K Podaż w obiegu 999.42M 999.42M 999.42M Całkowita podaż 999,424,485.915066 999,424,485.915066 999,424,485.915066

Obecna kapitalizacja rynkowa Grokrooms wynosi $ 19.95K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż GROKROOMS w obiegu wynosi 999.42M, przy całkowitej podaży 999424485.915066. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 19.95K.