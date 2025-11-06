Informacje o cenie GROKCHAIN (GROKCHAIN) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen: $ 0 $ 0 $ 0 Minimum 24h $ 0 $ 0 $ 0 Maksimum 24h Minimum 24h $ 0$ 0 $ 0 Maksimum 24h $ 0$ 0 $ 0 Historyczne maksimum $ 0.00299593$ 0.00299593 $ 0.00299593 Najniższa cena $ 0$ 0 $ 0 Zmiana ceny (1H) -- Zmiana ceny (1D) +1.48% Zmiana ceny (7D) -19.56% Zmiana ceny (7D) -19.56%

Aktualna cena GROKCHAIN (GROKCHAIN) wynosi --. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs GROKCHAIN wahał się między $ 0 a $ 0, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs GROKCHAIN w historii to $ 0.00299593, a najniższy to $ 0.

Pod względem krótkoterminowych wyniki GROKCHAIN zmieniły się o -- w ciągu ostatniej godziny, o +1.48% w ciągu 24 godzin i o -19.56% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o GROKCHAIN (GROKCHAIN)

Kapitalizacja rynkowa $ 10.22K$ 10.22K $ 10.22K Wolumen (24H) ---- -- W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa $ 10.22K$ 10.22K $ 10.22K Podaż w obiegu 999.47M 999.47M 999.47M Całkowita podaż 999,466,402.503436 999,466,402.503436 999,466,402.503436

Obecna kapitalizacja rynkowa GROKCHAIN wynosi $ 10.22K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż GROKCHAIN w obiegu wynosi 999.47M, przy całkowitej podaży 999466402.503436. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 10.22K.