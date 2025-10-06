Informacje o cenie Gremly ($GREMLY) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen: $ 0 Minimum 24h $ 0 Maksimum 24h $ 0 Historyczne maksimum $ 0 Najniższa cena $ 0 Zmiana ceny (1H) -2.44% Zmiana ceny (1D) -21.35% Zmiana ceny (7D) +215.80%

Aktualna cena Gremly ($GREMLY) wynosi --. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs $GREMLY wahał się między $ 0 a $ 0, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs $GREMLY w historii to $ 0, a najniższy to $ 0.

Pod względem krótkoterminowych wyniki $GREMLY zmieniły się o -2.44% w ciągu ostatniej godziny, o -21.35% w ciągu 24 godzin i o +215.80% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o Gremly ($GREMLY)

Kapitalizacja rynkowa $ 1.09M Wolumen (24H) -- W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa $ 1.09M Podaż w obiegu 405.62T Całkowita podaż 405,624,913,062,128.6

Obecna kapitalizacja rynkowa Gremly wynosi $ 1.09M, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż $GREMLY w obiegu wynosi 405.62T, przy całkowitej podaży 405624913062128.6. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 1.09M.