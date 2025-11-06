Informacje o cenie GPU AI (GPUAI) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen: $ 0 Minimum 24h $ 0 Maksimum 24h $ 0.0127499 Historyczne maksimum $ 0.00069074 Najniższa cena Zmiana ceny (1H) -- Zmiana ceny (1D) -- Zmiana ceny (7D) 0.00%

Aktualna cena GPU AI (GPUAI) wynosi $0.00082166. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs GPUAI wahał się między $ 0 a $ 0, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs GPUAI w historii to $ 0.0127499, a najniższy to $ 0.00069074.

Pod względem krótkoterminowych wyniki GPUAI zmieniły się o -- w ciągu ostatniej godziny, o -- w ciągu 24 godzin i o 0.00% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o GPU AI (GPUAI)

Kapitalizacja rynkowa $ 821.66K Wolumen (24H) -- W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa $ 821.66K Podaż w obiegu 1.00B Całkowita podaż 1,000,000,000.0

Obecna kapitalizacja rynkowa GPU AI wynosi $ 821.66K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż GPUAI w obiegu wynosi 1.00B, przy całkowitej podaży 1000000000.0. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 821.66K.