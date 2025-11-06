Informacje o cenie GOTM (GOTM) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen: $ 0.00207487 $ 0.00207487 $ 0.00207487 Minimum 24h $ 0.00228473 $ 0.00228473 $ 0.00228473 Maksimum 24h Minimum 24h $ 0.00207487$ 0.00207487 $ 0.00207487 Maksimum 24h $ 0.00228473$ 0.00228473 $ 0.00228473 Historyczne maksimum $ 0.00423586$ 0.00423586 $ 0.00423586 Najniższa cena $ 0.00202947$ 0.00202947 $ 0.00202947 Zmiana ceny (1H) +0.50% Zmiana ceny (1D) +4.92% Zmiana ceny (7D) -12.49% Zmiana ceny (7D) -12.49%

Aktualna cena GOTM (GOTM) wynosi $0.00220929. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs GOTM wahał się między $ 0.00207487 a $ 0.00228473, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs GOTM w historii to $ 0.00423586, a najniższy to $ 0.00202947.

Pod względem krótkoterminowych wyniki GOTM zmieniły się o +0.50% w ciągu ostatniej godziny, o +4.92% w ciągu 24 godzin i o -12.49% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o GOTM (GOTM)

Kapitalizacja rynkowa $ 372.02K$ 372.02K $ 372.02K Wolumen (24H) ---- -- W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa $ 2.18M$ 2.18M $ 2.18M Podaż w obiegu 168.39M 168.39M 168.39M Całkowita podaż 987,884,178.7510628 987,884,178.7510628 987,884,178.7510628

Obecna kapitalizacja rynkowa GOTM wynosi $ 372.02K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż GOTM w obiegu wynosi 168.39M, przy całkowitej podaży 987884178.7510628. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 2.18M.