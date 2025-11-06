GiełdaDEX+
Aktualna cena GOTM to 0.00220929 USD. Śledź aktualizacje cen GOTM do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe GOTM łatwo w MEXC już teraz.

Więcej informacji o GOTM

Informacje o cenie GOTM

Czym jest GOTM

Biała księga GOTM

Oficjalna strona internetowa GOTM

Tokenomika GOTM

Prognoza cen GOTM

Cena GOTM (GOTM)

Nienotowany

Aktualna cena 1 GOTM do USD:

$0.00220929
+4.90%1D
mexc
Dane tokenów pochodzą od stron trzecich. MEXC działa wyłącznie jako agregator informacji. Poznaj inne tokeny notowane na rynku spot MEXC!
USD
GOTM (GOTM) Wykres Ceny na Żywo
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 11:32:39 (UTC+8)

Informacje o cenie GOTM (GOTM) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen:
$ 0.00207487
Minimum 24h
$ 0.00228473
Maksimum 24h

$ 0.00207487
$ 0.00228473
$ 0.00423586
$ 0.00202947
+0.50%

+4.92%

-12.49%

-12.49%

Aktualna cena GOTM (GOTM) wynosi $0.00220929. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs GOTM wahał się między $ 0.00207487 a $ 0.00228473, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs GOTM w historii to $ 0.00423586, a najniższy to $ 0.00202947.

Pod względem krótkoterminowych wyniki GOTM zmieniły się o +0.50% w ciągu ostatniej godziny, o +4.92% w ciągu 24 godzin i o -12.49% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o GOTM (GOTM)

$ 372.02K
--
$ 2.18M
168.39M
987,884,178.7510628
Obecna kapitalizacja rynkowa GOTM wynosi $ 372.02K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż GOTM w obiegu wynosi 168.39M, przy całkowitej podaży 987884178.7510628. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 2.18M.

Historia ceny GOTM (GOTM) – USD

W ciągu dzisiejszego dnia zmiana ceny GOTM do USD wyniosła $ +0.00010359.
W ciągu ostatnich 30 dni zmiana ceny GOTM do USD wyniosła $ -0.0008165255.
W ciągu ostatnich 60 dni zmiana ceny GOTM do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 90 dni zmiana ceny GOTM do USD wyniosła $ 0.

OkresZmień (USD)Zmień (%)
Dzisiaj$ +0.00010359+4.92%
30 Dni$ -0.0008165255-36.95%
60 dni$ 0--
90 dni$ 0--

Co to jest GOTM (GOTM)

GOTM Labz provides a range of tools to help web3 project founders deliver innovative solutions, including NFT Staking, Trait Management, Reward Systems.

GOTM is the token that powers the tools. GOTM Labz is focused on the Solana eco-system, due to the scalability, cheap tx costs, high security.

GOTM Labz makes it easy for anyone to deploy robust, powerful and scalable solutions with ease to the solana blockchain to build communities with rewards and incentives.

MEXC jest wiodącą giełdą kryptowalut, której ufa ponad 10 milionów użytkowników na całym świecie. Jest znana jako giełda z najszerszym wyborem tokenów, najszybszymi notowaniami i najniższymi opłatami handlowymi na rynku. Dołącz do MEXC już teraz, aby doświadczyć płynności na najwyższym poziomie i najbardziej konkurencyjnych opłat na rynku!

Prognoza ceny GOTM (w USD)

Jaka będzie wartość GOTM (GOTM) w USD jutro, za tydzień lub za miesiąc? Ile mogą być warte twoje aktywa w GOTM (GOTM) w 2025, 2026, 2027, 2028 roku — a nawet za 10 czy 20 lat? Skorzystaj z naszego narzędzia do przewidywania cen, aby poznać prognozy krótko- i długoterminowe dla GOTM.

Sprawdź teraz prognozę ceny GOTM!

GOTM na lokalne waluty

Tokenomika GOTM (GOTM)

Zrozumienie tokenomiki GOTM (GOTM) może zapewnić głębszy wgląd w długoterminową wartość i potencjał wzrostu. Od sposobu dystrybucji tokenów po zarządzanie podażą – tokenomika odsłania podstawową strukturę ekonomii projektu. Poznaj szczegółową tokenomikę tokena GOTMjuż teraz!

Inne pytania: Inne pytania dotyczące GOTM (GOTM)

Jaka jest dziś wartość GOTM (GOTM)?
Aktualna cena GOTM w USD wynosi 0.00220929USD, jest aktualizowana w na bieżąco z najnowszymi danymi rynkowymi.
Jaka jest aktualna cena GOTM do USD?
Aktualna cena GOTM w USD wynosi $ 0.00220929. Sprawdź Konwerter MEXC, aby poznać dokładną konwersję tokenów.
Jaka jest kapitalizacja rynkowa GOTM?
Kapitalizacja rynkowa dla GOTM wynosi $ 372.02K USD. Kapitalizacja rynkowa = aktualna cena × podaż w obiegu. Wskazuje całkowitą wartość rynkową tokena i jego pozycję w rankingu.
Jaka jest podaż GOTM w obiegu?
W obiegu GOTM znajduje się 168.39M USD.
Jaka była najwyższa cena w historii (ATH) GOTM?
GOTM osiąga ATH w wysokości 0.00423586 USD.
Jaka była najniższa cena w historii (ATL) dla GOTM?
GOTM zaliczył cenę ATL w wysokości 0.00202947 USD.
Jaki jest wolumen obrotu GOTM?
Aktualny wolumen obrotu w ciągu 24 godzin dla GOTM wynosi -- USD.
Czy w tym roku GOTM pójdzie wyżej?
GOTM może wzrosnąć w tym roku w zależności od warunków rynkowych i rozwoju projektów. Sprawdź prognozę ceny GOTM, aby uzyskać bardziej szczegółową analizę.
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 11:32:39 (UTC+8)

Ważne aktualizacje branżowe GOTM (GOTM)

Czas (UTC+8)TypInformacja
11-05 17:18:00Aktualności branżowe
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00Dane on-chain
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Aktualności branżowe
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Aktualności branżowe
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Aktualności branżowe
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Aktualności branżowe
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million

Zastrzeżenie

Ceny kryptowalut podlegają wysokiemu ryzyku rynkowemu i zmienności cenowej. Inwestuj w projekty i produkty, które znasz i których ryzyko rozumiesz. Przed dokonaniem jakiejkolwiek inwestycji dokładnie rozważ swoje doświadczenie inwestycyjne, sytuację finansową, cele inwestycyjne i tolerancję na ryzyko oraz skonsultuj się z niezależnym doradcą finansowym. Tego materiału nie należy traktować jako porady finansowej. Wyniki osiągane w przeszłości nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych wyników. Wartość Twojej inwestycji może zarówno spadać, jak i rosnąć, a odzyskanie zainwestowanej kwoty nie jest gwarantowane. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za swoje decyzje inwestycyjne. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które możesz ponieść. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszym Regulaminem i Ostrzeżeniem o ryzyku. Zwróć również uwagę, że dane dotyczące wspomnianej kryptowaluty prezentowane tutaj (takie jak jej aktualna cena na żywo) opierają się na źródłach zewnętrznych. Są one przedstawiane „tak jak są” i wyłącznie w celach informacyjnych, bez jakichkolwiek gwarancji czy zapewnień. Linki prowadzące do witryn zewnętrznych również nie podlegają kontroli MEXC. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za wiarygodność i dokładność takich witryn stron trzecich oraz ich zawartości.

