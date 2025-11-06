Informacje o cenie Goth16z (G16Z) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen: $ 0.0000064 $ 0.0000064 $ 0.0000064 Minimum 24h $ 0.00000673 $ 0.00000673 $ 0.00000673 Maksimum 24h Minimum 24h $ 0.0000064$ 0.0000064 $ 0.0000064 Maksimum 24h $ 0.00000673$ 0.00000673 $ 0.00000673 Historyczne maksimum $ 0.00022168$ 0.00022168 $ 0.00022168 Najniższa cena $ 0.0000060$ 0.0000060 $ 0.0000060 Zmiana ceny (1H) -- Zmiana ceny (1D) +2.16% Zmiana ceny (7D) -9.52% Zmiana ceny (7D) -9.52%

Aktualna cena Goth16z (G16Z) wynosi $0.00000666. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs G16Z wahał się między $ 0.0000064 a $ 0.00000673, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs G16Z w historii to $ 0.00022168, a najniższy to $ 0.0000060.

Pod względem krótkoterminowych wyniki G16Z zmieniły się o -- w ciągu ostatniej godziny, o +2.16% w ciągu 24 godzin i o -9.52% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o Goth16z (G16Z)

Kapitalizacja rynkowa $ 6.66K$ 6.66K $ 6.66K Wolumen (24H) ---- -- W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa $ 6.66K$ 6.66K $ 6.66K Podaż w obiegu 999.54M 999.54M 999.54M Całkowita podaż 999,539,431.520278 999,539,431.520278 999,539,431.520278

Obecna kapitalizacja rynkowa Goth16z wynosi $ 6.66K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż G16Z w obiegu wynosi 999.54M, przy całkowitej podaży 999539431.520278. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 6.66K.