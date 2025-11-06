GiełdaDEX+
Aktualna cena Goth16z to 0.00000666 USD. Śledź aktualizacje cen G16Z do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe G16Z łatwo w MEXC już teraz.

Więcej informacji o G16Z

Informacje o cenie G16Z

Czym jest G16Z

Tokenomika G16Z

Prognoza cen G16Z

Logo Goth16z

Cena Goth16z (G16Z)

Nienotowany

Aktualna cena 1 G16Z do USD:

--
----
+2.10%1D
USD
Goth16z (G16Z) Wykres Ceny na Żywo
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 15:29:04 (UTC+8)

Informacje o cenie Goth16z (G16Z) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen:
$ 0.0000064
$ 0.0000064
Minimum 24h
$ 0.00000673
$ 0.00000673
Maksimum 24h

$ 0.0000064
$ 0.0000064

$ 0.00000673
$ 0.00000673

$ 0.00022168
$ 0.00022168

$ 0.0000060
$ 0.0000060

--

+2.16%

-9.52%

-9.52%

Aktualna cena Goth16z (G16Z) wynosi $0.00000666. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs G16Z wahał się między $ 0.0000064 a $ 0.00000673, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs G16Z w historii to $ 0.00022168, a najniższy to $ 0.0000060.

Pod względem krótkoterminowych wyniki G16Z zmieniły się o -- w ciągu ostatniej godziny, o +2.16% w ciągu 24 godzin i o -9.52% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o Goth16z (G16Z)

$ 6.66K
$ 6.66K

--
----

$ 6.66K
$ 6.66K

999.54M
999.54M

999,539,431.520278
999,539,431.520278

Obecna kapitalizacja rynkowa Goth16z wynosi $ 6.66K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż G16Z w obiegu wynosi 999.54M, przy całkowitej podaży 999539431.520278. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 6.66K.

Historia ceny Goth16z (G16Z) – USD

W ciągu dzisiejszego dnia zmiana ceny Goth16z do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 30 dni zmiana ceny Goth16z do USD wyniosła $ -0.0000023892.
W ciągu ostatnich 60 dni zmiana ceny Goth16z do USD wyniosła $ -0.0000046230.
W ciągu ostatnich 90 dni zmiana ceny Goth16z do USD wyniosła $ 0.

OkresZmień (USD)Zmień (%)
Dzisiaj$ 0+2.16%
30 Dni$ -0.0000023892-35.87%
60 dni$ -0.0000046230-69.41%
90 dni$ 0--

Co to jest Goth16z (G16Z)

Goth16z is a shadow-born force—mysterious, fearless, and unbreakable. She is the guardian of freedom and the voice of rebellion, turning chaos into power and vision into destiny.

MEXC jest wiodącą giełdą kryptowalut, której ufa ponad 10 milionów użytkowników na całym świecie. Jest znana jako giełda z najszerszym wyborem tokenów, najszybszymi notowaniami i najniższymi opłatami handlowymi na rynku. Dołącz do MEXC już teraz, aby doświadczyć płynności na najwyższym poziomie i najbardziej konkurencyjnych opłat na rynku!

Prognoza ceny Goth16z (w USD)

Jaka będzie wartość Goth16z (G16Z) w USD jutro, za tydzień lub za miesiąc? Ile mogą być warte twoje aktywa w Goth16z (G16Z) w 2025, 2026, 2027, 2028 roku — a nawet za 10 czy 20 lat? Skorzystaj z naszego narzędzia do przewidywania cen, aby poznać prognozy krótko- i długoterminowe dla Goth16z.

Sprawdź teraz prognozę ceny Goth16z!

G16Z na lokalne waluty

Tokenomika Goth16z (G16Z)

Zrozumienie tokenomiki Goth16z (G16Z) może zapewnić głębszy wgląd w długoterminową wartość i potencjał wzrostu. Od sposobu dystrybucji tokenów po zarządzanie podażą – tokenomika odsłania podstawową strukturę ekonomii projektu. Poznaj szczegółową tokenomikę tokena G16Zjuż teraz!

Inne pytania: Inne pytania dotyczące Goth16z (G16Z)

Jaka jest dziś wartość Goth16z (G16Z)?
Aktualna cena G16Z w USD wynosi 0.00000666USD, jest aktualizowana w na bieżąco z najnowszymi danymi rynkowymi.
Jaka jest aktualna cena G16Z do USD?
Aktualna cena G16Z w USD wynosi $ 0.00000666. Sprawdź Konwerter MEXC, aby poznać dokładną konwersję tokenów.
Jaka jest kapitalizacja rynkowa Goth16z?
Kapitalizacja rynkowa dla G16Z wynosi $ 6.66K USD. Kapitalizacja rynkowa = aktualna cena × podaż w obiegu. Wskazuje całkowitą wartość rynkową tokena i jego pozycję w rankingu.
Jaka jest podaż G16Z w obiegu?
W obiegu G16Z znajduje się 999.54M USD.
Jaka była najwyższa cena w historii (ATH) G16Z?
G16Z osiąga ATH w wysokości 0.00022168 USD.
Jaka była najniższa cena w historii (ATL) dla G16Z?
G16Z zaliczył cenę ATL w wysokości 0.0000060 USD.
Jaki jest wolumen obrotu G16Z?
Aktualny wolumen obrotu w ciągu 24 godzin dla G16Z wynosi -- USD.
Czy w tym roku G16Z pójdzie wyżej?
G16Z może wzrosnąć w tym roku w zależności od warunków rynkowych i rozwoju projektów. Sprawdź prognozę ceny G16Z, aby uzyskać bardziej szczegółową analizę.
Zastrzeżenie

Ceny kryptowalut podlegają wysokiemu ryzyku rynkowemu i zmienności cenowej. Inwestuj w projekty i produkty, które znasz i których ryzyko rozumiesz. Przed dokonaniem jakiejkolwiek inwestycji dokładnie rozważ swoje doświadczenie inwestycyjne, sytuację finansową, cele inwestycyjne i tolerancję na ryzyko oraz skonsultuj się z niezależnym doradcą finansowym. Tego materiału nie należy traktować jako porady finansowej. Wyniki osiągane w przeszłości nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych wyników. Wartość Twojej inwestycji może zarówno spadać, jak i rosnąć, a odzyskanie zainwestowanej kwoty nie jest gwarantowane. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za swoje decyzje inwestycyjne. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które możesz ponieść. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszym Regulaminem i Ostrzeżeniem o ryzyku. Zwróć również uwagę, że dane dotyczące wspomnianej kryptowaluty prezentowane tutaj (takie jak jej aktualna cena na żywo) opierają się na źródłach zewnętrznych. Są one przedstawiane „tak jak są” i wyłącznie w celach informacyjnych, bez jakichkolwiek gwarancji czy zapewnień. Linki prowadzące do witryn zewnętrznych również nie podlegają kontroli MEXC. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za wiarygodność i dokładność takich witryn stron trzecich oraz ich zawartości.

$103,434.35

$3,386.11

$159.50

$1.0000

$1,478.00

$103,434.35

$3,386.11

$2.3288

$159.50

$1.0946

