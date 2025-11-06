GiełdaDEX+
Aktualna cena Goldn to 0.00071202 USD. Śledź aktualizacje cen GOLDN do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe GOLDN łatwo w MEXC już teraz.

Więcej informacji o GOLDN

Informacje o cenie GOLDN

Czym jest GOLDN

Oficjalna strona internetowa GOLDN

Tokenomika GOLDN

Prognoza cen GOLDN

Logo Goldn

Cena Goldn (GOLDN)

Nienotowany

Aktualna cena 1 GOLDN do USD:

$0.00071229
-3.20%1D
mexc
Dane tokenów pochodzą od stron trzecich. MEXC działa wyłącznie jako agregator informacji. Poznaj inne tokeny notowane na rynku spot MEXC!
USD
Goldn (GOLDN) Wykres Ceny na Żywo
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 11:32:04 (UTC+8)

Informacje o cenie Goldn (GOLDN) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen:
$ 0.00070594
Minimum 24h
$ 0.00077271
Maksimum 24h

$ 0.00070594
$ 0.00077271
$ 0.00218317
$ 0.00069568
-0.37%

-3.12%

-33.40%

-33.40%

Aktualna cena Goldn (GOLDN) wynosi $0.00071202. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs GOLDN wahał się między $ 0.00070594 a $ 0.00077271, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs GOLDN w historii to $ 0.00218317, a najniższy to $ 0.00069568.

Pod względem krótkoterminowych wyniki GOLDN zmieniły się o -0.37% w ciągu ostatniej godziny, o -3.12% w ciągu 24 godzin i o -33.40% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o Goldn (GOLDN)

$ 9.97M
--
$ 9.97M
14.00B
14,000,000,000.0
Obecna kapitalizacja rynkowa Goldn wynosi $ 9.97M, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż GOLDN w obiegu wynosi 14.00B, przy całkowitej podaży 14000000000.0. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 9.97M.

Historia ceny Goldn (GOLDN) – USD

W ciągu dzisiejszego dnia zmiana ceny Goldn do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 30 dni zmiana ceny Goldn do USD wyniosła $ -0.0003286547.
W ciągu ostatnich 60 dni zmiana ceny Goldn do USD wyniosła $ -0.0003493734.
W ciągu ostatnich 90 dni zmiana ceny Goldn do USD wyniosła $ 0.

OkresZmień (USD)Zmień (%)
Dzisiaj$ 0-3.12%
30 Dni$ -0.0003286547-46.15%
60 dni$ -0.0003493734-49.06%
90 dni$ 0--

Co to jest Goldn (GOLDN)

We are the gold maxis, the Web3 kings, the anti-fiat warriors, and the laidback stackers of chill wealth. We don’t chase money; we attract it. We don’t stress; we flow.

We are $GOLDN—a tribe united by gold’s eternal truth, Web3’s unstoppable future, and a defiant vibe that says: Fiat’s a scam. Gold’s forever. Stay $GOLDN.

Gold is King For 5,000 years, gold has been the only true money. It’s not a trend; it’s a law of nature. While fiat printers go brrr and paper promises crumble, gold shines eternal. We stack it, tokenize it, and make it sing on-chain. Silver, its noble kin, rides with us. Everything else? Noise.

Fiat is a Lie We are the gold maxis, the Web3 kings, the anti-fiat whales, and the laidback stackers of chill wealth. We don’t chase money; we attract it. We don’t stress; we flow. We are $GOLDN—a tribe united by gold’s eternal truth, Web3’s unstoppable future, and a defiant vibe that says: Fiat’s a scam. Gold’s forever. Stay $GOLDN.

Wealth is Effortless True wealth isn’t slaving for scraps or chasing pumps. It’s positioning yourself in gold’s flow and letting the wins pile up. We meme hard, then stack our profits in tokenized gold with zero stress and no inflationary risk. We don’t sweat the dips; we chill on the winning side.

Web3 is the Future Everything that can be tokenized will be. Gold leads the charge, and $GOLDN is its flag. We’re building the on-chain economy where wealth flows to those who are early, right, and gold-pilled. The future is ours, and we’re already there.

MEXC jest wiodącą giełdą kryptowalut, której ufa ponad 10 milionów użytkowników na całym świecie. Jest znana jako giełda z najszerszym wyborem tokenów, najszybszymi notowaniami i najniższymi opłatami handlowymi na rynku. Dołącz do MEXC już teraz, aby doświadczyć płynności na najwyższym poziomie i najbardziej konkurencyjnych opłat na rynku!

Zasoby dla Goldn (GOLDN)

Oficjalna strona internetowa

Prognoza ceny Goldn (w USD)

Jaka będzie wartość Goldn (GOLDN) w USD jutro, za tydzień lub za miesiąc? Ile mogą być warte twoje aktywa w Goldn (GOLDN) w 2025, 2026, 2027, 2028 roku — a nawet za 10 czy 20 lat? Skorzystaj z naszego narzędzia do przewidywania cen, aby poznać prognozy krótko- i długoterminowe dla Goldn.

Sprawdź teraz prognozę ceny Goldn!

GOLDN na lokalne waluty

Tokenomika Goldn (GOLDN)

Zrozumienie tokenomiki Goldn (GOLDN) może zapewnić głębszy wgląd w długoterminową wartość i potencjał wzrostu. Od sposobu dystrybucji tokenów po zarządzanie podażą – tokenomika odsłania podstawową strukturę ekonomii projektu. Poznaj szczegółową tokenomikę tokena GOLDNjuż teraz!

Inne pytania: Inne pytania dotyczące Goldn (GOLDN)

Jaka jest dziś wartość Goldn (GOLDN)?
Aktualna cena GOLDN w USD wynosi 0.00071202USD, jest aktualizowana w na bieżąco z najnowszymi danymi rynkowymi.
Jaka jest aktualna cena GOLDN do USD?
Aktualna cena GOLDN w USD wynosi $ 0.00071202. Sprawdź Konwerter MEXC, aby poznać dokładną konwersję tokenów.
Jaka jest kapitalizacja rynkowa Goldn?
Kapitalizacja rynkowa dla GOLDN wynosi $ 9.97M USD. Kapitalizacja rynkowa = aktualna cena × podaż w obiegu. Wskazuje całkowitą wartość rynkową tokena i jego pozycję w rankingu.
Jaka jest podaż GOLDN w obiegu?
W obiegu GOLDN znajduje się 14.00B USD.
Jaka była najwyższa cena w historii (ATH) GOLDN?
GOLDN osiąga ATH w wysokości 0.00218317 USD.
Jaka była najniższa cena w historii (ATL) dla GOLDN?
GOLDN zaliczył cenę ATL w wysokości 0.00069568 USD.
Jaki jest wolumen obrotu GOLDN?
Aktualny wolumen obrotu w ciągu 24 godzin dla GOLDN wynosi -- USD.
Czy w tym roku GOLDN pójdzie wyżej?
GOLDN może wzrosnąć w tym roku w zależności od warunków rynkowych i rozwoju projektów. Sprawdź prognozę ceny GOLDN, aby uzyskać bardziej szczegółową analizę.
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 11:32:04 (UTC+8)

Ważne aktualizacje branżowe Goldn (GOLDN)

Czas (UTC+8)TypInformacja
11-05 17:18:00Aktualności branżowe
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00Dane on-chain
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Aktualności branżowe
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Aktualności branżowe
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Aktualności branżowe
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Aktualności branżowe
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million

Zastrzeżenie

Ceny kryptowalut podlegają wysokiemu ryzyku rynkowemu i zmienności cenowej. Inwestuj w projekty i produkty, które znasz i których ryzyko rozumiesz. Przed dokonaniem jakiejkolwiek inwestycji dokładnie rozważ swoje doświadczenie inwestycyjne, sytuację finansową, cele inwestycyjne i tolerancję na ryzyko oraz skonsultuj się z niezależnym doradcą finansowym. Tego materiału nie należy traktować jako porady finansowej. Wyniki osiągane w przeszłości nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych wyników. Wartość Twojej inwestycji może zarówno spadać, jak i rosnąć, a odzyskanie zainwestowanej kwoty nie jest gwarantowane. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za swoje decyzje inwestycyjne. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które możesz ponieść. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszym Regulaminem i Ostrzeżeniem o ryzyku. Zwróć również uwagę, że dane dotyczące wspomnianej kryptowaluty prezentowane tutaj (takie jak jej aktualna cena na żywo) opierają się na źródłach zewnętrznych. Są one przedstawiane „tak jak są” i wyłącznie w celach informacyjnych, bez jakichkolwiek gwarancji czy zapewnień. Linki prowadzące do witryn zewnętrznych również nie podlegają kontroli MEXC. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za wiarygodność i dokładność takich witryn stron trzecich oraz ich zawartości.

