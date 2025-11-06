Cena Goldn (GOLDN)
-0.37%
-3.12%
-33.40%
-33.40%
Aktualna cena Goldn (GOLDN) wynosi $0.00071202. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs GOLDN wahał się między $ 0.00070594 a $ 0.00077271, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs GOLDN w historii to $ 0.00218317, a najniższy to $ 0.00069568.
Pod względem krótkoterminowych wyniki GOLDN zmieniły się o -0.37% w ciągu ostatniej godziny, o -3.12% w ciągu 24 godzin i o -33.40% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.
Obecna kapitalizacja rynkowa Goldn wynosi $ 9.97M, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż GOLDN w obiegu wynosi 14.00B, przy całkowitej podaży 14000000000.0. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 9.97M.
W ciągu dzisiejszego dnia zmiana ceny Goldn do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 30 dni zmiana ceny Goldn do USD wyniosła $ -0.0003286547.
W ciągu ostatnich 60 dni zmiana ceny Goldn do USD wyniosła $ -0.0003493734.
W ciągu ostatnich 90 dni zmiana ceny Goldn do USD wyniosła $ 0.
|Okres
|Zmień (USD)
|Zmień (%)
|Dzisiaj
|$ 0
|-3.12%
|30 Dni
|$ -0.0003286547
|-46.15%
|60 dni
|$ -0.0003493734
|-49.06%
|90 dni
|$ 0
|--
We are the gold maxis, the Web3 kings, the anti-fiat warriors, and the laidback stackers of chill wealth. We don’t chase money; we attract it. We don’t stress; we flow.
We are $GOLDN—a tribe united by gold’s eternal truth, Web3’s unstoppable future, and a defiant vibe that says: Fiat’s a scam. Gold’s forever. Stay $GOLDN.
Gold is King For 5,000 years, gold has been the only true money. It’s not a trend; it’s a law of nature. While fiat printers go brrr and paper promises crumble, gold shines eternal. We stack it, tokenize it, and make it sing on-chain. Silver, its noble kin, rides with us. Everything else? Noise.
Fiat is a Lie We are the gold maxis, the Web3 kings, the anti-fiat whales, and the laidback stackers of chill wealth. We don’t chase money; we attract it. We don’t stress; we flow. We are $GOLDN—a tribe united by gold’s eternal truth, Web3’s unstoppable future, and a defiant vibe that says: Fiat’s a scam. Gold’s forever. Stay $GOLDN.
Wealth is Effortless True wealth isn’t slaving for scraps or chasing pumps. It’s positioning yourself in gold’s flow and letting the wins pile up. We meme hard, then stack our profits in tokenized gold with zero stress and no inflationary risk. We don’t sweat the dips; we chill on the winning side.
Web3 is the Future Everything that can be tokenized will be. Gold leads the charge, and $GOLDN is its flag. We’re building the on-chain economy where wealth flows to those who are early, right, and gold-pilled. The future is ours, and we’re already there.
|Czas (UTC+8)
|Typ
|Informacja
|11-05 17:18:00
|Aktualności branżowe
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
|11-05 10:42:00
|Dane on-chain
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
|11-04 17:22:15
|Aktualności branżowe
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
|11-04 15:40:43
|Aktualności branżowe
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
|11-04 13:21:37
|Aktualności branżowe
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
|11-04 05:28:00
|Aktualności branżowe
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million
