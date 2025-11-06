Informacje o cenie Goldn (GOLDN) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen: $ 0.00070594 $ 0.00070594 $ 0.00070594 Minimum 24h $ 0.00077271 $ 0.00077271 $ 0.00077271 Maksimum 24h Minimum 24h $ 0.00070594$ 0.00070594 $ 0.00070594 Maksimum 24h $ 0.00077271$ 0.00077271 $ 0.00077271 Historyczne maksimum $ 0.00218317$ 0.00218317 $ 0.00218317 Najniższa cena $ 0.00069568$ 0.00069568 $ 0.00069568 Zmiana ceny (1H) -0.37% Zmiana ceny (1D) -3.12% Zmiana ceny (7D) -33.40% Zmiana ceny (7D) -33.40%

Aktualna cena Goldn (GOLDN) wynosi $0.00071202. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs GOLDN wahał się między $ 0.00070594 a $ 0.00077271, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs GOLDN w historii to $ 0.00218317, a najniższy to $ 0.00069568.

Pod względem krótkoterminowych wyniki GOLDN zmieniły się o -0.37% w ciągu ostatniej godziny, o -3.12% w ciągu 24 godzin i o -33.40% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o Goldn (GOLDN)

Kapitalizacja rynkowa $ 9.97M$ 9.97M $ 9.97M Wolumen (24H) ---- -- W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa $ 9.97M$ 9.97M $ 9.97M Podaż w obiegu 14.00B 14.00B 14.00B Całkowita podaż 14,000,000,000.0 14,000,000,000.0 14,000,000,000.0

Obecna kapitalizacja rynkowa Goldn wynosi $ 9.97M, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż GOLDN w obiegu wynosi 14.00B, przy całkowitej podaży 14000000000.0. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 9.97M.