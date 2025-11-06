GiełdaDEX+
Aktualna cena Golddigger to 0.00033026 USD. Śledź aktualizacje cen GDIG do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe GDIG łatwo w MEXC już teraz.

Cena Golddigger (GDIG)

Nienotowany

Aktualna cena 1 GDIG do USD:

$0.00032884
+5.50%1D
Golddigger (GDIG) Wykres Ceny na Żywo
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 11:31:50 (UTC+8)

Informacje o cenie Golddigger (GDIG) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen:
$ 0.00031113
Minimum 24h
$ 0.00033475
Maksimum 24h

$ 0.00031113
$ 0.00033475
$ 0.00135633
$ 0.00028173
+1.26%

+6.15%

-23.89%

-23.89%

Aktualna cena Golddigger (GDIG) wynosi $0.00033026. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs GDIG wahał się między $ 0.00031113 a $ 0.00033475, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs GDIG w historii to $ 0.00135633, a najniższy to $ 0.00028173.

Pod względem krótkoterminowych wyniki GDIG zmieniły się o +1.26% w ciągu ostatniej godziny, o +6.15% w ciągu 24 godzin i o -23.89% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o Golddigger (GDIG)

$ 325.32K
--
$ 325.32K
993.72M
993,724,005.992372
Obecna kapitalizacja rynkowa Golddigger wynosi $ 325.32K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż GDIG w obiegu wynosi 993.72M, przy całkowitej podaży 993724005.992372. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 325.32K.

Historia ceny Golddigger (GDIG) – USD

W ciągu dzisiejszego dnia zmiana ceny Golddigger do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 30 dni zmiana ceny Golddigger do USD wyniosła $ -0.0001962453.
W ciągu ostatnich 60 dni zmiana ceny Golddigger do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 90 dni zmiana ceny Golddigger do USD wyniosła $ 0.

OkresZmień (USD)Zmień (%)
Dzisiaj$ 0+6.15%
30 Dni$ -0.0001962453-59.42%
60 dni$ 0--
90 dni$ 0--

Co to jest Golddigger (GDIG)

GoldDigger ($GDIG) is a revolutionary gold mine-linked cryptocurrency that merges the excitement of meme culture with the stability of a fixed gold-producing asset Golddigger ($GDIG) is a Solana-powered meme coin built around the thrill of the chase and the fun of striking digital gold. More than just a token, GDIG embodies the spirit of adventurers, risk-takers, and community-driven treasure hunters who believe fortune favors the bold.

Backed by Solana’s lightning-fast transactions and ultra-low fees, Golddigger creates a playground where meme culture meets the rush of discovery. Every GDIG holder is part of a community digging for the next big opportunity, turning humor, hype, and treasure-hunting energy into a movement.

With its playful branding, strong community focus, and treasure-inspired ecosystem, GDIG aims to become more than just a coin — it’s the golden meme of Solana, rewarding those who dare to dig deeper.

MEXC jest wiodącą giełdą kryptowalut, której ufa ponad 10 milionów użytkowników na całym świecie. Jest znana jako giełda z najszerszym wyborem tokenów, najszybszymi notowaniami i najniższymi opłatami handlowymi na rynku. Dołącz do MEXC już teraz, aby doświadczyć płynności na najwyższym poziomie i najbardziej konkurencyjnych opłat na rynku!

Zasoby dla Golddigger (GDIG)

Oficjalna strona internetowa

Prognoza ceny Golddigger (w USD)

Jaka będzie wartość Golddigger (GDIG) w USD jutro, za tydzień lub za miesiąc? Ile mogą być warte twoje aktywa w Golddigger (GDIG) w 2025, 2026, 2027, 2028 roku — a nawet za 10 czy 20 lat? Skorzystaj z naszego narzędzia do przewidywania cen, aby poznać prognozy krótko- i długoterminowe dla Golddigger.

Sprawdź teraz prognozę ceny Golddigger!

GDIG na lokalne waluty

Tokenomika Golddigger (GDIG)

Zrozumienie tokenomiki Golddigger (GDIG) może zapewnić głębszy wgląd w długoterminową wartość i potencjał wzrostu. Od sposobu dystrybucji tokenów po zarządzanie podażą – tokenomika odsłania podstawową strukturę ekonomii projektu. Poznaj szczegółową tokenomikę tokena GDIGjuż teraz!

Inne pytania: Inne pytania dotyczące Golddigger (GDIG)

Jaka jest dziś wartość Golddigger (GDIG)?
Aktualna cena GDIG w USD wynosi 0.00033026USD, jest aktualizowana w na bieżąco z najnowszymi danymi rynkowymi.
Jaka jest aktualna cena GDIG do USD?
Aktualna cena GDIG w USD wynosi $ 0.00033026. Sprawdź Konwerter MEXC, aby poznać dokładną konwersję tokenów.
Jaka jest kapitalizacja rynkowa Golddigger?
Kapitalizacja rynkowa dla GDIG wynosi $ 325.32K USD. Kapitalizacja rynkowa = aktualna cena × podaż w obiegu. Wskazuje całkowitą wartość rynkową tokena i jego pozycję w rankingu.
Jaka jest podaż GDIG w obiegu?
W obiegu GDIG znajduje się 993.72M USD.
Jaka była najwyższa cena w historii (ATH) GDIG?
GDIG osiąga ATH w wysokości 0.00135633 USD.
Jaka była najniższa cena w historii (ATL) dla GDIG?
GDIG zaliczył cenę ATL w wysokości 0.00028173 USD.
Jaki jest wolumen obrotu GDIG?
Aktualny wolumen obrotu w ciągu 24 godzin dla GDIG wynosi -- USD.
Czy w tym roku GDIG pójdzie wyżej?
GDIG może wzrosnąć w tym roku w zależności od warunków rynkowych i rozwoju projektów. Sprawdź prognozę ceny GDIG, aby uzyskać bardziej szczegółową analizę.
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 11:31:50 (UTC+8)

Zastrzeżenie

Ceny kryptowalut podlegają wysokiemu ryzyku rynkowemu i zmienności cenowej. Inwestuj w projekty i produkty, które znasz i których ryzyko rozumiesz. Przed dokonaniem jakiejkolwiek inwestycji dokładnie rozważ swoje doświadczenie inwestycyjne, sytuację finansową, cele inwestycyjne i tolerancję na ryzyko oraz skonsultuj się z niezależnym doradcą finansowym. Tego materiału nie należy traktować jako porady finansowej. Wyniki osiągane w przeszłości nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych wyników. Wartość Twojej inwestycji może zarówno spadać, jak i rosnąć, a odzyskanie zainwestowanej kwoty nie jest gwarantowane. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za swoje decyzje inwestycyjne. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które możesz ponieść. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszym Regulaminem i Ostrzeżeniem o ryzyku. Zwróć również uwagę, że dane dotyczące wspomnianej kryptowaluty prezentowane tutaj (takie jak jej aktualna cena na żywo) opierają się na źródłach zewnętrznych. Są one przedstawiane „tak jak są” i wyłącznie w celach informacyjnych, bez jakichkolwiek gwarancji czy zapewnień. Linki prowadzące do witryn zewnętrznych również nie podlegają kontroli MEXC. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za wiarygodność i dokładność takich witryn stron trzecich oraz ich zawartości.

