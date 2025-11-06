Informacje o cenie Golddigger (GDIG) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen: $ 0.00031113 $ 0.00031113 $ 0.00031113 Minimum 24h $ 0.00033475 $ 0.00033475 $ 0.00033475 Maksimum 24h Minimum 24h $ 0.00031113$ 0.00031113 $ 0.00031113 Maksimum 24h $ 0.00033475$ 0.00033475 $ 0.00033475 Historyczne maksimum $ 0.00135633$ 0.00135633 $ 0.00135633 Najniższa cena $ 0.00028173$ 0.00028173 $ 0.00028173 Zmiana ceny (1H) +1.26% Zmiana ceny (1D) +6.15% Zmiana ceny (7D) -23.89% Zmiana ceny (7D) -23.89%

Aktualna cena Golddigger (GDIG) wynosi $0.00033026. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs GDIG wahał się między $ 0.00031113 a $ 0.00033475, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs GDIG w historii to $ 0.00135633, a najniższy to $ 0.00028173.

Pod względem krótkoterminowych wyniki GDIG zmieniły się o +1.26% w ciągu ostatniej godziny, o +6.15% w ciągu 24 godzin i o -23.89% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o Golddigger (GDIG)

Kapitalizacja rynkowa $ 325.32K$ 325.32K $ 325.32K Wolumen (24H) ---- -- W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa $ 325.32K$ 325.32K $ 325.32K Podaż w obiegu 993.72M 993.72M 993.72M Całkowita podaż 993,724,005.992372 993,724,005.992372 993,724,005.992372

Obecna kapitalizacja rynkowa Golddigger wynosi $ 325.32K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż GDIG w obiegu wynosi 993.72M, przy całkowitej podaży 993724005.992372. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 325.32K.