Informacje o cenie GMEOW (GMEOW) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen: $ 0 $ 0 $ 0 Minimum 24h $ 0 $ 0 $ 0 Maksimum 24h Minimum 24h $ 0$ 0 $ 0 Maksimum 24h $ 0$ 0 $ 0 Historyczne maksimum $ 0.038489$ 0.038489 $ 0.038489 Najniższa cena $ 0.00630332$ 0.00630332 $ 0.00630332 Zmiana ceny (1H) -- Zmiana ceny (1D) -- Zmiana ceny (7D) -56.04% Zmiana ceny (7D) -56.04%

Aktualna cena GMEOW (GMEOW) wynosi $0.00633715. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs GMEOW wahał się między $ 0 a $ 0, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs GMEOW w historii to $ 0.038489, a najniższy to $ 0.00630332.

Pod względem krótkoterminowych wyniki GMEOW zmieniły się o -- w ciągu ostatniej godziny, o -- w ciągu 24 godzin i o -56.04% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o GMEOW (GMEOW)

Kapitalizacja rynkowa $ 6.34M$ 6.34M $ 6.34M Wolumen (24H) ---- -- W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa $ 6.34M$ 6.34M $ 6.34M Podaż w obiegu 1.00B 1.00B 1.00B Całkowita podaż 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Obecna kapitalizacja rynkowa GMEOW wynosi $ 6.34M, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż GMEOW w obiegu wynosi 1.00B, przy całkowitej podaży 1000000000.0. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 6.34M.