Informacje o cenie Glidr (GLIDR) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen: $ 1.16 $ 1.16 $ 1.16 Minimum 24h $ 1.19 $ 1.19 $ 1.19 Maksimum 24h Minimum 24h $ 1.16$ 1.16 $ 1.16 Maksimum 24h $ 1.19$ 1.19 $ 1.19 Historyczne maksimum $ 1.24$ 1.24 $ 1.24 Najniższa cena $ 1.083$ 1.083 $ 1.083 Zmiana ceny (1H) -0.55% Zmiana ceny (1D) -1.70% Zmiana ceny (7D) -0.34% Zmiana ceny (7D) -0.34%

Aktualna cena Glidr (GLIDR) wynosi $1.16. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs GLIDR wahał się między $ 1.16 a $ 1.19, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs GLIDR w historii to $ 1.24, a najniższy to $ 1.083.

Pod względem krótkoterminowych wyniki GLIDR zmieniły się o -0.55% w ciągu ostatniej godziny, o -1.70% w ciągu 24 godzin i o -0.34% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o Glidr (GLIDR)

Kapitalizacja rynkowa $ 37.12M$ 37.12M $ 37.12M Wolumen (24H) ---- -- W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa $ 116.17M$ 116.17M $ 116.17M Podaż w obiegu 31.96M 31.96M 31.96M Całkowita podaż 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

Obecna kapitalizacja rynkowa Glidr wynosi $ 37.12M, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż GLIDR w obiegu wynosi 31.96M, przy całkowitej podaży 100000000.0. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 116.17M.