Informacje o cenie GKHAN (GKN) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen: $ 0 $ 0 $ 0 Minimum 24h $ 0 $ 0 $ 0 Maksimum 24h Minimum 24h $ 0$ 0 $ 0 Maksimum 24h $ 0$ 0 $ 0 Historyczne maksimum $ 0.00706978$ 0.00706978 $ 0.00706978 Najniższa cena $ 0$ 0 $ 0 Zmiana ceny (1H) +1.19% Zmiana ceny (1D) -5.61% Zmiana ceny (7D) -36.39% Zmiana ceny (7D) -36.39%

Aktualna cena GKHAN (GKN) wynosi --. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs GKN wahał się między $ 0 a $ 0, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs GKN w historii to $ 0.00706978, a najniższy to $ 0.

Pod względem krótkoterminowych wyniki GKN zmieniły się o +1.19% w ciągu ostatniej godziny, o -5.61% w ciągu 24 godzin i o -36.39% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o GKHAN (GKN)

Kapitalizacja rynkowa $ 830.78K$ 830.78K $ 830.78K Wolumen (24H) ---- -- W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa $ 830.78K$ 830.78K $ 830.78K Podaż w obiegu 3.00B 3.00B 3.00B Całkowita podaż 2,999,531,368.21221 2,999,531,368.21221 2,999,531,368.21221

Obecna kapitalizacja rynkowa GKHAN wynosi $ 830.78K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż GKN w obiegu wynosi 3.00B, przy całkowitej podaży 2999531368.21221. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 830.78K.