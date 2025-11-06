Informacje o cenie Giko Cat (GIKO) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen: $ 0.122696 $ 0.122696 $ 0.122696 Minimum 24h $ 0.143795 $ 0.143795 $ 0.143795 Maksimum 24h Minimum 24h $ 0.122696$ 0.122696 $ 0.122696 Maksimum 24h $ 0.143795$ 0.143795 $ 0.143795 Historyczne maksimum $ 6.95$ 6.95 $ 6.95 Najniższa cena $ 0.118118$ 0.118118 $ 0.118118 Zmiana ceny (1H) +0.22% Zmiana ceny (1D) +14.52% Zmiana ceny (7D) -31.33% Zmiana ceny (7D) -31.33%

Aktualna cena Giko Cat (GIKO) wynosi $0.140511. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs GIKO wahał się między $ 0.122696 a $ 0.143795, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs GIKO w historii to $ 6.95, a najniższy to $ 0.118118.

Pod względem krótkoterminowych wyniki GIKO zmieniły się o +0.22% w ciągu ostatniej godziny, o +14.52% w ciągu 24 godzin i o -31.33% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o Giko Cat (GIKO)

Kapitalizacja rynkowa $ 1.41M$ 1.41M $ 1.41M Wolumen (24H) ---- -- W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa $ 1.41M$ 1.41M $ 1.41M Podaż w obiegu 10.00M 10.00M 10.00M Całkowita podaż 9,999,192.712436492 9,999,192.712436492 9,999,192.712436492

Obecna kapitalizacja rynkowa Giko Cat wynosi $ 1.41M, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż GIKO w obiegu wynosi 10.00M, przy całkowitej podaży 9999192.712436492. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 1.41M.