Aktualna cena Giko Cat to 0.140511 USD. Śledź aktualizacje cen GIKO do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe GIKO łatwo w MEXC już teraz.

Więcej informacji o GIKO

Informacje o cenie GIKO

Czym jest GIKO

Oficjalna strona internetowa GIKO

Tokenomika GIKO

Prognoza cen GIKO

Logo Giko Cat

Cena Giko Cat (GIKO)

Nienotowany

Aktualna cena 1 GIKO do USD:

Dane tokenów pochodzą od stron trzecich. MEXC działa wyłącznie jako agregator informacji. Poznaj inne tokeny notowane na rynku spot MEXC!
Giko Cat (GIKO) Wykres Ceny na Żywo
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 11:30:53 (UTC+8)

Informacje o cenie Giko Cat (GIKO) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen:
Minimum 24h
Maksimum 24h

+0.22%

+14.52%

-31.33%

-31.33%

Aktualna cena Giko Cat (GIKO) wynosi $0.140511. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs GIKO wahał się między $ 0.122696 a $ 0.143795, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs GIKO w historii to $ 6.95, a najniższy to $ 0.118118.

Pod względem krótkoterminowych wyniki GIKO zmieniły się o +0.22% w ciągu ostatniej godziny, o +14.52% w ciągu 24 godzin i o -31.33% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o Giko Cat (GIKO)

Obecna kapitalizacja rynkowa Giko Cat wynosi $ 1.41M, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż GIKO w obiegu wynosi 10.00M, przy całkowitej podaży 9999192.712436492. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 1.41M.

Historia ceny Giko Cat (GIKO) – USD

W ciągu dzisiejszego dnia zmiana ceny Giko Cat do USD wyniosła $ +0.01781568.
W ciągu ostatnich 30 dni zmiana ceny Giko Cat do USD wyniosła $ -0.0834484431.
W ciągu ostatnich 60 dni zmiana ceny Giko Cat do USD wyniosła $ -0.0947305911.
W ciągu ostatnich 90 dni zmiana ceny Giko Cat do USD wyniosła $ -0.5424232163894325.

OkresZmień (USD)Zmień (%)
Dzisiaj$ +0.01781568+14.52%
30 Dni$ -0.0834484431-59.38%
60 dni$ -0.0947305911-67.41%
90 dni$ -0.5424232163894325-79.42%

Co to jest Giko Cat (GIKO)

$GIKO is a memecoin designed to honor and preserve the legacy of Giko Cat, a beloved character from Japanese internet culture and the first cat meme on the internet.

MEXC jest wiodącą giełdą kryptowalut, której ufa ponad 10 milionów użytkowników na całym świecie. Jest znana jako giełda z najszerszym wyborem tokenów, najszybszymi notowaniami i najniższymi opłatami handlowymi na rynku. Dołącz do MEXC już teraz, aby doświadczyć płynności na najwyższym poziomie i najbardziej konkurencyjnych opłat na rynku!

Zasoby dla Giko Cat (GIKO)

Oficjalna strona internetowa

Prognoza ceny Giko Cat (w USD)

Jaka będzie wartość Giko Cat (GIKO) w USD jutro, za tydzień lub za miesiąc? Ile mogą być warte twoje aktywa w Giko Cat (GIKO) w 2025, 2026, 2027, 2028 roku — a nawet za 10 czy 20 lat? Skorzystaj z naszego narzędzia do przewidywania cen, aby poznać prognozy krótko- i długoterminowe dla Giko Cat.

Sprawdź teraz prognozę ceny Giko Cat!

GIKO na lokalne waluty

Tokenomika Giko Cat (GIKO)

Zrozumienie tokenomiki Giko Cat (GIKO) może zapewnić głębszy wgląd w długoterminową wartość i potencjał wzrostu. Od sposobu dystrybucji tokenów po zarządzanie podażą – tokenomika odsłania podstawową strukturę ekonomii projektu. Poznaj szczegółową tokenomikę tokena GIKOjuż teraz!

Inne pytania: Inne pytania dotyczące Giko Cat (GIKO)

Jaka jest dziś wartość Giko Cat (GIKO)?
Aktualna cena GIKO w USD wynosi 0.140511USD, jest aktualizowana w na bieżąco z najnowszymi danymi rynkowymi.
Jaka jest aktualna cena GIKO do USD?
Aktualna cena GIKO w USD wynosi $ 0.140511. Sprawdź Konwerter MEXC, aby poznać dokładną konwersję tokenów.
Jaka jest kapitalizacja rynkowa Giko Cat?
Kapitalizacja rynkowa dla GIKO wynosi $ 1.41M USD. Kapitalizacja rynkowa = aktualna cena × podaż w obiegu. Wskazuje całkowitą wartość rynkową tokena i jego pozycję w rankingu.
Jaka jest podaż GIKO w obiegu?
W obiegu GIKO znajduje się 10.00M USD.
Jaka była najwyższa cena w historii (ATH) GIKO?
GIKO osiąga ATH w wysokości 6.95 USD.
Jaka była najniższa cena w historii (ATL) dla GIKO?
GIKO zaliczył cenę ATL w wysokości 0.118118 USD.
Jaki jest wolumen obrotu GIKO?
Aktualny wolumen obrotu w ciągu 24 godzin dla GIKO wynosi -- USD.
Czy w tym roku GIKO pójdzie wyżej?
GIKO może wzrosnąć w tym roku w zależności od warunków rynkowych i rozwoju projektów. Sprawdź prognozę ceny GIKO, aby uzyskać bardziej szczegółową analizę.
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 11:30:53 (UTC+8)

Zastrzeżenie

Ceny kryptowalut podlegają wysokiemu ryzyku rynkowemu i zmienności cenowej. Inwestuj w projekty i produkty, które znasz i których ryzyko rozumiesz. Przed dokonaniem jakiejkolwiek inwestycji dokładnie rozważ swoje doświadczenie inwestycyjne, sytuację finansową, cele inwestycyjne i tolerancję na ryzyko oraz skonsultuj się z niezależnym doradcą finansowym. Tego materiału nie należy traktować jako porady finansowej. Wyniki osiągane w przeszłości nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych wyników. Wartość Twojej inwestycji może zarówno spadać, jak i rosnąć, a odzyskanie zainwestowanej kwoty nie jest gwarantowane. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za swoje decyzje inwestycyjne. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które możesz ponieść. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszym Regulaminem i Ostrzeżeniem o ryzyku. Zwróć również uwagę, że dane dotyczące wspomnianej kryptowaluty prezentowane tutaj (takie jak jej aktualna cena na żywo) opierają się na źródłach zewnętrznych. Są one przedstawiane „tak jak są” i wyłącznie w celach informacyjnych, bez jakichkolwiek gwarancji czy zapewnień. Linki prowadzące do witryn zewnętrznych również nie podlegają kontroli MEXC. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za wiarygodność i dokładność takich witryn stron trzecich oraz ich zawartości.

