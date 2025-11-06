Informacje o cenie GIGAETH (GETH) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen: $ 3,279.8 $ 3,279.8 $ 3,279.8 Minimum 24h $ 3,476.63 $ 3,476.63 $ 3,476.63 Maksimum 24h Minimum 24h $ 3,279.8$ 3,279.8 $ 3,279.8 Maksimum 24h $ 3,476.63$ 3,476.63 $ 3,476.63 Historyczne maksimum $ 4,864.9$ 4,864.9 $ 4,864.9 Najniższa cena $ 2,597.03$ 2,597.03 $ 2,597.03 Zmiana ceny (1H) +1.20% Zmiana ceny (1D) +3.32% Zmiana ceny (7D) -12.64% Zmiana ceny (7D) -12.64%

Aktualna cena GIGAETH (GETH) wynosi $3,445.24. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs GETH wahał się między $ 3,279.8 a $ 3,476.63, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs GETH w historii to $ 4,864.9, a najniższy to $ 2,597.03.

Pod względem krótkoterminowych wyniki GETH zmieniły się o +1.20% w ciągu ostatniej godziny, o +3.32% w ciągu 24 godzin i o -12.64% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o GIGAETH (GETH)

Kapitalizacja rynkowa $ 11.13M$ 11.13M $ 11.13M Wolumen (24H) ---- -- W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa $ 11.13M$ 11.13M $ 11.13M Podaż w obiegu 3.23K 3.23K 3.23K Całkowita podaż 3,229.177421823703 3,229.177421823703 3,229.177421823703

Obecna kapitalizacja rynkowa GIGAETH wynosi $ 11.13M, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż GETH w obiegu wynosi 3.23K, przy całkowitej podaży 3229.177421823703. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 11.13M.