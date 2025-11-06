GiełdaDEX+
Aktualna cena GIGAETH to 3,445.24 USD. Śledź aktualizacje cen GETH do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe GETH łatwo w MEXC już teraz.

Cena GIGAETH (GETH)

Aktualna cena 1 GETH do USD:

$3,445.24
$3,445.24$3,445.24
+3.30%1D
GIGAETH (GETH) Wykres Ceny na Żywo
Informacje o cenie GIGAETH (GETH) (USD)

Aktualna cena GIGAETH (GETH) wynosi $3,445.24. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs GETH wahał się między $ 3,279.8 a $ 3,476.63, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs GETH w historii to $ 4,864.9, a najniższy to $ 2,597.03.

Pod względem krótkoterminowych wyniki GETH zmieniły się o +1.20% w ciągu ostatniej godziny, o +3.32% w ciągu 24 godzin i o -12.64% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o GIGAETH (GETH)

$ 11.13M
$ 11.13M$ 11.13M

--
----

$ 11.13M
$ 11.13M$ 11.13M

3.23K
3.23K 3.23K

3,229.177421823703
3,229.177421823703 3,229.177421823703

Obecna kapitalizacja rynkowa GIGAETH wynosi $ 11.13M, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż GETH w obiegu wynosi 3.23K, przy całkowitej podaży 3229.177421823703. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 11.13M.

Historia ceny GIGAETH (GETH) – USD

W ciągu dzisiejszego dnia zmiana ceny GIGAETH do USD wyniosła $ +110.78.
W ciągu ostatnich 30 dni zmiana ceny GIGAETH do USD wyniosła $ -899.2396807320.
W ciągu ostatnich 60 dni zmiana ceny GIGAETH do USD wyniosła $ -648.4992478200.
W ciągu ostatnich 90 dni zmiana ceny GIGAETH do USD wyniosła $ -510.8333106237026.

OkresZmień (USD)Zmień (%)
Dzisiaj$ +110.78+3.32%
30 Dni$ -899.2396807320-26.10%
60 dni$ -648.4992478200-18.82%
90 dni$ -510.8333106237026-12.91%

Co to jest GIGAETH (GETH)

GIGAETH is an automated strategy that combines multiple ETH yield sources into a single token. It earns staking rewards through wstETH, lending interest through aETH, trading fees from the wstETH-aETH pool, and additional DeFi incentives when available. Users get exposure to all these yields without managing separate positions.

What can GIGAETH be used for? GIGAETH can be: Held for automatic yield accumulation from multiple sources Supplied to the Omnipool as liquidity to farm additional rewards Used as collateral in Hydration's borrowing markets to access liquidity without selling Traded for other assets when needed Used in leverage strategies by borrowing additional ETH to purchase more GIGAETH.

MEXC jest wiodącą giełdą kryptowalut, której ufa ponad 10 milionów użytkowników na całym świecie. Jest znana jako giełda z najszerszym wyborem tokenów, najszybszymi notowaniami i najniższymi opłatami handlowymi na rynku. Dołącz do MEXC już teraz, aby doświadczyć płynności na najwyższym poziomie i najbardziej konkurencyjnych opłat na rynku!

Zasoby dla GIGAETH (GETH)

Oficjalna strona internetowa

Prognoza ceny GIGAETH (w USD)

Jaka będzie wartość GIGAETH (GETH) w USD jutro, za tydzień lub za miesiąc? Ile mogą być warte twoje aktywa w GIGAETH (GETH) w 2025, 2026, 2027, 2028 roku — a nawet za 10 czy 20 lat? Skorzystaj z naszego narzędzia do przewidywania cen, aby poznać prognozy krótko- i długoterminowe dla GIGAETH.

Sprawdź teraz prognozę ceny GIGAETH!

GETH na lokalne waluty

Tokenomika GIGAETH (GETH)

Zrozumienie tokenomiki GIGAETH (GETH) może zapewnić głębszy wgląd w długoterminową wartość i potencjał wzrostu. Od sposobu dystrybucji tokenów po zarządzanie podażą – tokenomika odsłania podstawową strukturę ekonomii projektu. Poznaj szczegółową tokenomikę tokena GETHjuż teraz!

Inne pytania: Inne pytania dotyczące GIGAETH (GETH)

Jaka jest dziś wartość GIGAETH (GETH)?
Aktualna cena GETH w USD wynosi 3,445.24USD, jest aktualizowana w na bieżąco z najnowszymi danymi rynkowymi.
Jaka jest aktualna cena GETH do USD?
Aktualna cena GETH w USD wynosi $ 3,445.24. Sprawdź Konwerter MEXC, aby poznać dokładną konwersję tokenów.
Jaka jest kapitalizacja rynkowa GIGAETH?
Kapitalizacja rynkowa dla GETH wynosi $ 11.13M USD. Kapitalizacja rynkowa = aktualna cena × podaż w obiegu. Wskazuje całkowitą wartość rynkową tokena i jego pozycję w rankingu.
Jaka jest podaż GETH w obiegu?
W obiegu GETH znajduje się 3.23K USD.
Jaka była najwyższa cena w historii (ATH) GETH?
GETH osiąga ATH w wysokości 4,864.9 USD.
Jaka była najniższa cena w historii (ATL) dla GETH?
GETH zaliczył cenę ATL w wysokości 2,597.03 USD.
Jaki jest wolumen obrotu GETH?
Aktualny wolumen obrotu w ciągu 24 godzin dla GETH wynosi -- USD.
Czy w tym roku GETH pójdzie wyżej?
GETH może wzrosnąć w tym roku w zależności od warunków rynkowych i rozwoju projektów. Sprawdź prognozę ceny GETH, aby uzyskać bardziej szczegółową analizę.
Zastrzeżenie

Ceny kryptowalut podlegają wysokiemu ryzyku rynkowemu i zmienności cenowej. Inwestuj w projekty i produkty, które znasz i których ryzyko rozumiesz. Przed dokonaniem jakiejkolwiek inwestycji dokładnie rozważ swoje doświadczenie inwestycyjne, sytuację finansową, cele inwestycyjne i tolerancję na ryzyko oraz skonsultuj się z niezależnym doradcą finansowym. Tego materiału nie należy traktować jako porady finansowej. Wyniki osiągane w przeszłości nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych wyników. Wartość Twojej inwestycji może zarówno spadać, jak i rosnąć, a odzyskanie zainwestowanej kwoty nie jest gwarantowane. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za swoje decyzje inwestycyjne. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które możesz ponieść. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszym Regulaminem i Ostrzeżeniem o ryzyku. Zwróć również uwagę, że dane dotyczące wspomnianej kryptowaluty prezentowane tutaj (takie jak jej aktualna cena na żywo) opierają się na źródłach zewnętrznych. Są one przedstawiane „tak jak są” i wyłącznie w celach informacyjnych, bez jakichkolwiek gwarancji czy zapewnień. Linki prowadzące do witryn zewnętrznych również nie podlegają kontroli MEXC. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za wiarygodność i dokładność takich witryn stron trzecich oraz ich zawartości.

