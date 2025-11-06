GiełdaDEX+
Aktualna cena Get Out Frog to 0 USD. Śledź aktualizacje cen GOF do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe GOF łatwo w MEXC już teraz.

Więcej informacji o GOF

Informacje o cenie GOF

Czym jest GOF

Oficjalna strona internetowa GOF

Tokenomika GOF

Prognoza cen GOF

Logo Get Out Frog

Cena Get Out Frog (GOF)

Nienotowany

Aktualna cena 1 GOF do USD:

--
----
+2.00%1D
Dane tokenów pochodzą od stron trzecich. MEXC działa wyłącznie jako agregator informacji.
USD
Get Out Frog (GOF) Wykres Ceny na Żywo
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 15:26:43 (UTC+8)

Informacje o cenie Get Out Frog (GOF) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen:
$ 0
$ 0$ 0
Minimum 24h
$ 0
$ 0$ 0
Maksimum 24h

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

-0.19%

+2.05%

-31.87%

-31.87%

Aktualna cena Get Out Frog (GOF) wynosi --. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs GOF wahał się między $ 0 a $ 0, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs GOF w historii to $ 0, a najniższy to $ 0.

Pod względem krótkoterminowych wyniki GOF zmieniły się o -0.19% w ciągu ostatniej godziny, o +2.05% w ciągu 24 godzin i o -31.87% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o Get Out Frog (GOF)

$ 11.66K
$ 11.66K$ 11.66K

--
----

$ 11.66K
$ 11.66K$ 11.66K

975.00T
975.00T 975.00T

975,000,000,000,000.0
975,000,000,000,000.0 975,000,000,000,000.0

Obecna kapitalizacja rynkowa Get Out Frog wynosi $ 11.66K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż GOF w obiegu wynosi 975.00T, przy całkowitej podaży 975000000000000.0. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 11.66K.

Historia ceny Get Out Frog (GOF) – USD

W ciągu dzisiejszego dnia zmiana ceny Get Out Frog do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 30 dni zmiana ceny Get Out Frog do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 60 dni zmiana ceny Get Out Frog do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 90 dni zmiana ceny Get Out Frog do USD wyniosła $ 0.

OkresZmień (USD)Zmień (%)
Dzisiaj$ 0+2.05%
30 Dni$ 0-69.88%
60 dni$ 0-51.19%
90 dni$ 0--

Co to jest Get Out Frog (GOF)

GET OUT FROG, also known as “Me Obrigue” first appeared online in 2005 through a now-infamous (NSFW) photoshoot featuring adult star Next Door Nikki. The earliest known upload was by YouTuber kurat on November 1st, 2005.

It later spread across 4chan and Reddit, cementing its place as one of the earliest and most recognizable frog memes on the internet.

By 2011, the frog reemerged on Tumblr, where the caption “me obrigue” became a viral expression of defiance and attitude.

MEXC jest wiodącą giełdą kryptowalut, której ufa ponad 10 milionów użytkowników na całym świecie. Jest znana jako giełda z najszerszym wyborem tokenów, najszybszymi notowaniami i najniższymi opłatami handlowymi na rynku. Dołącz do MEXC już teraz, aby doświadczyć płynności na najwyższym poziomie i najbardziej konkurencyjnych opłat na rynku!

Zasoby dla Get Out Frog (GOF)

Oficjalna strona internetowa

Prognoza ceny Get Out Frog (w USD)

Jaka będzie wartość Get Out Frog (GOF) w USD jutro, za tydzień lub za miesiąc? Ile mogą być warte twoje aktywa w Get Out Frog (GOF) w 2025, 2026, 2027, 2028 roku — a nawet za 10 czy 20 lat? Skorzystaj z naszego narzędzia do przewidywania cen, aby poznać prognozy krótko- i długoterminowe dla Get Out Frog.

Sprawdź teraz prognozę ceny Get Out Frog!

GOF na lokalne waluty

Tokenomika Get Out Frog (GOF)

Zrozumienie tokenomiki Get Out Frog (GOF) może zapewnić głębszy wgląd w długoterminową wartość i potencjał wzrostu. Od sposobu dystrybucji tokenów po zarządzanie podażą – tokenomika odsłania podstawową strukturę ekonomii projektu. Poznaj szczegółową tokenomikę tokena GOFjuż teraz!

Inne pytania: Inne pytania dotyczące Get Out Frog (GOF)

Jaka jest dziś wartość Get Out Frog (GOF)?
Aktualna cena GOF w USD wynosi 0USD, jest aktualizowana w na bieżąco z najnowszymi danymi rynkowymi.
Jaka jest aktualna cena GOF do USD?
Aktualna cena GOF w USD wynosi $ 0. Sprawdź Konwerter MEXC, aby poznać dokładną konwersję tokenów.
Jaka jest kapitalizacja rynkowa Get Out Frog?
Kapitalizacja rynkowa dla GOF wynosi $ 11.66K USD. Kapitalizacja rynkowa = aktualna cena × podaż w obiegu. Wskazuje całkowitą wartość rynkową tokena i jego pozycję w rankingu.
Jaka jest podaż GOF w obiegu?
W obiegu GOF znajduje się 975.00T USD.
Jaka była najwyższa cena w historii (ATH) GOF?
GOF osiąga ATH w wysokości 0 USD.
Jaka była najniższa cena w historii (ATL) dla GOF?
GOF zaliczył cenę ATL w wysokości 0 USD.
Jaki jest wolumen obrotu GOF?
Aktualny wolumen obrotu w ciągu 24 godzin dla GOF wynosi -- USD.
Czy w tym roku GOF pójdzie wyżej?
GOF może wzrosnąć w tym roku w zależności od warunków rynkowych i rozwoju projektów. Sprawdź prognozę ceny GOF, aby uzyskać bardziej szczegółową analizę.
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 15:26:43 (UTC+8)

Ważne aktualizacje branżowe Get Out Frog (GOF)

Czas (UTC+8)TypInformacja
11-05 17:18:00Aktualności branżowe
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00Dane on-chain
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Aktualności branżowe
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Aktualności branżowe
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Aktualności branżowe
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Aktualności branżowe
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million

Zastrzeżenie

Ceny kryptowalut podlegają wysokiemu ryzyku rynkowemu i zmienności cenowej. Inwestuj w projekty i produkty, które znasz i których ryzyko rozumiesz. Przed dokonaniem jakiejkolwiek inwestycji dokładnie rozważ swoje doświadczenie inwestycyjne, sytuację finansową, cele inwestycyjne i tolerancję na ryzyko oraz skonsultuj się z niezależnym doradcą finansowym. Tego materiału nie należy traktować jako porady finansowej. Wyniki osiągane w przeszłości nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych wyników. Wartość Twojej inwestycji może zarówno spadać, jak i rosnąć, a odzyskanie zainwestowanej kwoty nie jest gwarantowane. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za swoje decyzje inwestycyjne. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które możesz ponieść. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszym Regulaminem i Ostrzeżeniem o ryzyku. Zwróć również uwagę, że dane dotyczące wspomnianej kryptowaluty prezentowane tutaj (takie jak jej aktualna cena na żywo) opierają się na źródłach zewnętrznych. Są one przedstawiane „tak jak są” i wyłącznie w celach informacyjnych, bez jakichkolwiek gwarancji czy zapewnień. Linki prowadzące do witryn zewnętrznych również nie podlegają kontroli MEXC. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za wiarygodność i dokładność takich witryn stron trzecich oraz ich zawartości.

