Informacje o cenie Get Out Frog (GOF) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen: $ 0 $ 0 $ 0 Minimum 24h $ 0 $ 0 $ 0 Maksimum 24h Minimum 24h $ 0$ 0 $ 0 Maksimum 24h $ 0$ 0 $ 0 Historyczne maksimum $ 0$ 0 $ 0 Najniższa cena $ 0$ 0 $ 0 Zmiana ceny (1H) -0.19% Zmiana ceny (1D) +2.05% Zmiana ceny (7D) -31.87% Zmiana ceny (7D) -31.87%

Aktualna cena Get Out Frog (GOF) wynosi --. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs GOF wahał się między $ 0 a $ 0, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs GOF w historii to $ 0, a najniższy to $ 0.

Pod względem krótkoterminowych wyniki GOF zmieniły się o -0.19% w ciągu ostatniej godziny, o +2.05% w ciągu 24 godzin i o -31.87% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o Get Out Frog (GOF)

Kapitalizacja rynkowa $ 11.66K$ 11.66K $ 11.66K Wolumen (24H) ---- -- W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa $ 11.66K$ 11.66K $ 11.66K Podaż w obiegu 975.00T 975.00T 975.00T Całkowita podaż 975,000,000,000,000.0 975,000,000,000,000.0 975,000,000,000,000.0

Obecna kapitalizacja rynkowa Get Out Frog wynosi $ 11.66K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż GOF w obiegu wynosi 975.00T, przy całkowitej podaży 975000000000000.0. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 11.66K.