Informacje o cenie Get Bagged (BAGGED) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen: $ 0 $ 0 $ 0 Minimum 24h $ 0 $ 0 $ 0 Maksimum 24h Minimum 24h $ 0$ 0 $ 0 Maksimum 24h $ 0$ 0 $ 0 Historyczne maksimum $ 0$ 0 $ 0 Najniższa cena $ 0$ 0 $ 0 Zmiana ceny (1H) -0.20% Zmiana ceny (1D) +7.43% Zmiana ceny (7D) -18.71% Zmiana ceny (7D) -18.71%

Aktualna cena Get Bagged (BAGGED) wynosi --. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs BAGGED wahał się między $ 0 a $ 0, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs BAGGED w historii to $ 0, a najniższy to $ 0.

Pod względem krótkoterminowych wyniki BAGGED zmieniły się o -0.20% w ciągu ostatniej godziny, o +7.43% w ciągu 24 godzin i o -18.71% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o Get Bagged (BAGGED)

Kapitalizacja rynkowa $ 13.60K$ 13.60K $ 13.60K Wolumen (24H) ---- -- W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa $ 13.60K$ 13.60K $ 13.60K Podaż w obiegu 999.77M 999.77M 999.77M Całkowita podaż 999,769,455.9286207 999,769,455.9286207 999,769,455.9286207

Obecna kapitalizacja rynkowa Get Bagged wynosi $ 13.60K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż BAGGED w obiegu wynosi 999.77M, przy całkowitej podaży 999769455.9286207. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 13.60K.