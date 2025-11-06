Informacje o cenie Genopets (GENE) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen: $ 0.00569642 $ 0.00569642 $ 0.00569642 Minimum 24h $ 0.00592663 $ 0.00592663 $ 0.00592663 Maksimum 24h Minimum 24h $ 0.00569642$ 0.00569642 $ 0.00569642 Maksimum 24h $ 0.00592663$ 0.00592663 $ 0.00592663 Historyczne maksimum $ 37.83$ 37.83 $ 37.83 Najniższa cena $ 0.00512048$ 0.00512048 $ 0.00512048 Zmiana ceny (1H) +0.95% Zmiana ceny (1D) +1.86% Zmiana ceny (7D) -17.23% Zmiana ceny (7D) -17.23%

Aktualna cena Genopets (GENE) wynosi $0.00587668. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs GENE wahał się między $ 0.00569642 a $ 0.00592663, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs GENE w historii to $ 37.83, a najniższy to $ 0.00512048.

Pod względem krótkoterminowych wyniki GENE zmieniły się o +0.95% w ciągu ostatniej godziny, o +1.86% w ciągu 24 godzin i o -17.23% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o Genopets (GENE)

Kapitalizacja rynkowa $ 502.39K$ 502.39K $ 502.39K Wolumen (24H) ---- -- W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa $ 587.67K$ 587.67K $ 587.67K Podaż w obiegu 85.49M 85.49M 85.49M Całkowita podaż 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

Obecna kapitalizacja rynkowa Genopets wynosi $ 502.39K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż GENE w obiegu wynosi 85.49M, przy całkowitej podaży 100000000.0. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 587.67K.