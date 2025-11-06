Informacje o cenie Gen Z Quant (QUANT) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen: $ 0 $ 0 $ 0 Minimum 24h $ 0 $ 0 $ 0 Maksimum 24h Minimum 24h $ 0$ 0 $ 0 Maksimum 24h $ 0$ 0 $ 0 Historyczne maksimum $ 0.06486$ 0.06486 $ 0.06486 Najniższa cena $ 0$ 0 $ 0 Zmiana ceny (1H) +2.03% Zmiana ceny (1D) -3.44% Zmiana ceny (7D) -26.50% Zmiana ceny (7D) -26.50%

Aktualna cena Gen Z Quant (QUANT) wynosi --. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs QUANT wahał się między $ 0 a $ 0, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs QUANT w historii to $ 0.06486, a najniższy to $ 0.

Pod względem krótkoterminowych wyniki QUANT zmieniły się o +2.03% w ciągu ostatniej godziny, o -3.44% w ciągu 24 godzin i o -26.50% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o Gen Z Quant (QUANT)

Kapitalizacja rynkowa $ 317.65K$ 317.65K $ 317.65K Wolumen (24H) ---- -- W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa $ 317.65K$ 317.65K $ 317.65K Podaż w obiegu 999.81M 999.81M 999.81M Całkowita podaż 999,807,460.145286 999,807,460.145286 999,807,460.145286

Obecna kapitalizacja rynkowa Gen Z Quant wynosi $ 317.65K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż QUANT w obiegu wynosi 999.81M, przy całkowitej podaży 999807460.145286. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 317.65K.