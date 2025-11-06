GiełdaDEX+
Kup KryptoRynkiSpotFutures500XEarnWydarzenia
Więcej
Aktualna cena Gen Z Quant to 0 USD. Śledź aktualizacje cen QUANT do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe QUANT łatwo w MEXC już teraz.Aktualna cena Gen Z Quant to 0 USD. Śledź aktualizacje cen QUANT do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe QUANT łatwo w MEXC już teraz.

Więcej informacji o QUANT

Informacje o cenie QUANT

Czym jest QUANT

Oficjalna strona internetowa QUANT

Tokenomika QUANT

Prognoza cen QUANT

Earn

Airdrop+

Aktualności

Blog

Learn

Logo Gen Z Quant

Cena Gen Z Quant (QUANT)

Nienotowany

Aktualna cena 1 QUANT do USD:

$0.00031771
$0.00031771$0.00031771
-3.60%1D
mexc
Dane tokenów pochodzą od stron trzecich. MEXC działa wyłącznie jako agregator informacji. Poznaj inne tokeny notowane na rynku spot MEXC!
USD
Gen Z Quant (QUANT) Wykres Ceny na Żywo
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 11:29:46 (UTC+8)

Informacje o cenie Gen Z Quant (QUANT) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen:
$ 0
$ 0$ 0
Minimum 24h
$ 0
$ 0$ 0
Maksimum 24h

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.06486
$ 0.06486$ 0.06486

$ 0
$ 0$ 0

+2.03%

-3.44%

-26.50%

-26.50%

Aktualna cena Gen Z Quant (QUANT) wynosi --. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs QUANT wahał się między $ 0 a $ 0, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs QUANT w historii to $ 0.06486, a najniższy to $ 0.

Pod względem krótkoterminowych wyniki QUANT zmieniły się o +2.03% w ciągu ostatniej godziny, o -3.44% w ciągu 24 godzin i o -26.50% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o Gen Z Quant (QUANT)

$ 317.65K
$ 317.65K$ 317.65K

--
----

$ 317.65K
$ 317.65K$ 317.65K

999.81M
999.81M 999.81M

999,807,460.145286
999,807,460.145286 999,807,460.145286

Obecna kapitalizacja rynkowa Gen Z Quant wynosi $ 317.65K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż QUANT w obiegu wynosi 999.81M, przy całkowitej podaży 999807460.145286. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 317.65K.

Historia ceny Gen Z Quant (QUANT) – USD

W ciągu dzisiejszego dnia zmiana ceny Gen Z Quant do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 30 dni zmiana ceny Gen Z Quant do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 60 dni zmiana ceny Gen Z Quant do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 90 dni zmiana ceny Gen Z Quant do USD wyniosła $ 0.

OkresZmień (USD)Zmień (%)
Dzisiaj$ 0-3.44%
30 Dni$ 0-55.44%
60 dni$ 0-47.67%
90 dni$ 0--

Co to jest Gen Z Quant (QUANT)

MEXC jest wiodącą giełdą kryptowalut, której ufa ponad 10 milionów użytkowników na całym świecie. Jest znana jako giełda z najszerszym wyborem tokenów, najszybszymi notowaniami i najniższymi opłatami handlowymi na rynku. Dołącz do MEXC już teraz, aby doświadczyć płynności na najwyższym poziomie i najbardziej konkurencyjnych opłat na rynku!

Zasoby dla Gen Z Quant (QUANT)

Oficjalna strona internetowa

Prognoza ceny Gen Z Quant (w USD)

Jaka będzie wartość Gen Z Quant (QUANT) w USD jutro, za tydzień lub za miesiąc? Ile mogą być warte twoje aktywa w Gen Z Quant (QUANT) w 2025, 2026, 2027, 2028 roku — a nawet za 10 czy 20 lat? Skorzystaj z naszego narzędzia do przewidywania cen, aby poznać prognozy krótko- i długoterminowe dla Gen Z Quant.

Sprawdź teraz prognozę ceny Gen Z Quant!

QUANT na lokalne waluty

Tokenomika Gen Z Quant (QUANT)

Zrozumienie tokenomiki Gen Z Quant (QUANT) może zapewnić głębszy wgląd w długoterminową wartość i potencjał wzrostu. Od sposobu dystrybucji tokenów po zarządzanie podażą – tokenomika odsłania podstawową strukturę ekonomii projektu. Poznaj szczegółową tokenomikę tokena QUANTjuż teraz!

Inne pytania: Inne pytania dotyczące Gen Z Quant (QUANT)

Jaka jest dziś wartość Gen Z Quant (QUANT)?
Aktualna cena QUANT w USD wynosi 0USD, jest aktualizowana w na bieżąco z najnowszymi danymi rynkowymi.
Jaka jest aktualna cena QUANT do USD?
Aktualna cena QUANT w USD wynosi $ 0. Sprawdź Konwerter MEXC, aby poznać dokładną konwersję tokenów.
Jaka jest kapitalizacja rynkowa Gen Z Quant?
Kapitalizacja rynkowa dla QUANT wynosi $ 317.65K USD. Kapitalizacja rynkowa = aktualna cena × podaż w obiegu. Wskazuje całkowitą wartość rynkową tokena i jego pozycję w rankingu.
Jaka jest podaż QUANT w obiegu?
W obiegu QUANT znajduje się 999.81M USD.
Jaka była najwyższa cena w historii (ATH) QUANT?
QUANT osiąga ATH w wysokości 0.06486 USD.
Jaka była najniższa cena w historii (ATL) dla QUANT?
QUANT zaliczył cenę ATL w wysokości 0 USD.
Jaki jest wolumen obrotu QUANT?
Aktualny wolumen obrotu w ciągu 24 godzin dla QUANT wynosi -- USD.
Czy w tym roku QUANT pójdzie wyżej?
QUANT może wzrosnąć w tym roku w zależności od warunków rynkowych i rozwoju projektów. Sprawdź prognozę ceny QUANT, aby uzyskać bardziej szczegółową analizę.
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 11:29:46 (UTC+8)

Ważne aktualizacje branżowe Gen Z Quant (QUANT)

Czas (UTC+8)TypInformacja
11-05 17:18:00Aktualności branżowe
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00Dane on-chain
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Aktualności branżowe
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Aktualności branżowe
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Aktualności branżowe
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Aktualności branżowe
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million

Zastrzeżenie

Ceny kryptowalut podlegają wysokiemu ryzyku rynkowemu i zmienności cenowej. Inwestuj w projekty i produkty, które znasz i których ryzyko rozumiesz. Przed dokonaniem jakiejkolwiek inwestycji dokładnie rozważ swoje doświadczenie inwestycyjne, sytuację finansową, cele inwestycyjne i tolerancję na ryzyko oraz skonsultuj się z niezależnym doradcą finansowym. Tego materiału nie należy traktować jako porady finansowej. Wyniki osiągane w przeszłości nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych wyników. Wartość Twojej inwestycji może zarówno spadać, jak i rosnąć, a odzyskanie zainwestowanej kwoty nie jest gwarantowane. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za swoje decyzje inwestycyjne. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które możesz ponieść. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszym Regulaminem i Ostrzeżeniem o ryzyku. Zwróć również uwagę, że dane dotyczące wspomnianej kryptowaluty prezentowane tutaj (takie jak jej aktualna cena na żywo) opierają się na źródłach zewnętrznych. Są one przedstawiane „tak jak są” i wyłącznie w celach informacyjnych, bez jakichkolwiek gwarancji czy zapewnień. Linki prowadzące do witryn zewnętrznych również nie podlegają kontroli MEXC. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za wiarygodność i dokładność takich witryn stron trzecich oraz ich zawartości.

POPULARNE

Aktualnie popularne kryptowaluty, które zyskują znaczną uwagę na rynku

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$103,572.04
$103,572.04$103,572.04

-0.14%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,431.82
$3,431.82$3,431.82

+0.98%

Logo Solana

Solana

SOL

$161.93
$161.93$161.93

+0.87%

Logo USDCoin

USDCoin

USDC

$0.9999
$0.9999$0.9999

-0.01%

Logo UCN

UCN

UCN

$1,477.93
$1,477.93$1,477.93

+0.13%

Największe wolumeny

Kryptowaluty o najwyższym wolumenie obrotu

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$103,572.04
$103,572.04$103,572.04

-0.14%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,431.82
$3,431.82$3,431.82

+0.98%

Logo XRP

XRP

XRP

$2.3540
$2.3540$2.3540

+3.40%

Logo Solana

Solana

SOL

$161.93
$161.93$161.93

+0.87%

Logo Aster

Aster

ASTER

$1.1333
$1.1333$1.1333

+4.43%

Nowo dodane

Ostatnio notowane kryptowaluty, które są dostępne do handlu

Logo UnifAI

UnifAI

UAI

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo Folks Finance

Folks Finance

FOLKS

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo SN64

SN64

SN64

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo Sentism

Sentism

SENTIS

$0.03574
$0.03574$0.03574

+42.96%

Logo MemeMarket

MemeMarket

MFUN

$0.00403
$0.00403$0.00403

-46.26%

Największe wzrosty

Dzisiejsze największe wzrosty kryptowalut

Logo DramaBits

DramaBits

DRAMA

$0.000010813
$0.000010813$0.000010813

+472.72%

Logo Intuition

Intuition

TRUST

$0.2257
$0.2257$0.2257

+351.40%

Logo Jump Tom

Jump Tom

JUMP

$0.0000000617
$0.0000000617$0.0000000617

+308.60%

Logo SOON

SOON

SOON

$1.4683
$1.4683$1.4683

+81.00%

Logo PlayMindProtocol

PlayMindProtocol

PMIND

$0.01834
$0.01834$0.01834

+46.72%