Aktualna cena GEI BEAR to 0.00304164 USD. Śledź aktualizacje cen GEI do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe GEI łatwo w MEXC już teraz.Aktualna cena GEI BEAR to 0.00304164 USD. Śledź aktualizacje cen GEI do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe GEI łatwo w MEXC już teraz.

Więcej informacji o GEI

Informacje o cenie GEI

Czym jest GEI

Oficjalna strona internetowa GEI

Tokenomika GEI

Prognoza cen GEI

Logo GEI BEAR

Cena GEI BEAR (GEI)

Nienotowany

Aktualna cena 1 GEI do USD:

$0.00304164
$0.00304164$0.00304164
0.00%1D
mexc
USD
GEI BEAR (GEI) Wykres Ceny na Żywo
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 15:26:09 (UTC+8)

Informacje o cenie GEI BEAR (GEI) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen:
$ 0
$ 0$ 0
Minimum 24h
$ 0
$ 0$ 0
Maksimum 24h

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00821529
$ 0.00821529$ 0.00821529

$ 0.00139935
$ 0.00139935$ 0.00139935

--

--

-1.20%

-1.20%

Aktualna cena GEI BEAR (GEI) wynosi $0.00304164. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs GEI wahał się między $ 0 a $ 0, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs GEI w historii to $ 0.00821529, a najniższy to $ 0.00139935.

Pod względem krótkoterminowych wyniki GEI zmieniły się o -- w ciągu ostatniej godziny, o -- w ciągu 24 godzin i o -1.20% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o GEI BEAR (GEI)

$ 211.15K
$ 211.15K$ 211.15K

--
----

$ 211.15K
$ 211.15K$ 211.15K

69.42M
69.42M 69.42M

69,420,539.8469265
69,420,539.8469265 69,420,539.8469265

Obecna kapitalizacja rynkowa GEI BEAR wynosi $ 211.15K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż GEI w obiegu wynosi 69.42M, przy całkowitej podaży 69420539.8469265. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 211.15K.

Historia ceny GEI BEAR (GEI) – USD

W ciągu dzisiejszego dnia zmiana ceny GEI BEAR do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 30 dni zmiana ceny GEI BEAR do USD wyniosła $ +0.0009611418.
W ciągu ostatnich 60 dni zmiana ceny GEI BEAR do USD wyniosła $ +0.0010985092.
W ciągu ostatnich 90 dni zmiana ceny GEI BEAR do USD wyniosła $ -0.001492803515940994.

OkresZmień (USD)Zmień (%)
Dzisiaj$ 0--
30 Dni$ +0.0009611418+31.60%
60 dni$ +0.0010985092+36.12%
90 dni$ -0.001492803515940994-32.92%

Co to jest GEI BEAR (GEI)

GEI BEAR ($GEI) is a community-driven meme token built on the XRP Ledger (XRPL). It was born from the resilient spirit of XRP holders who have withstood years of market skepticism, ridicule, and doubt—particularly from critics dubbed "GEI Bears." Rather than remain passive, the XRP community chose to answer with humor, memes, and a bold new token that turns mockery into motivation.

GEI BEAR aims to become the unofficial meme ambassador of the XRPL, blending entertainment, community engagement, and blockchain functionality. In an era where meme coins capture mass attention and cultural power, GEI BEAR takes a unique position by representing a specific subculture within crypto: those who never gave up on XRP. By embracing satire and internet culture, the project energizes a new wave of XRP holders who want more than just passive investment—they want fun, community, and identity.

The token features zero tax on buy and sell transactions, making it frictionless to trade and ideal for fast-paced meme coin markets. It is fully deployed on the XRP Ledger, taking advantage of the network’s high-speed, low-cost, and eco-friendly design. With a total supply of 69,420,589 $GEI, the project embraces meme culture to its core while ensuring supply is capped for scarcity.

Beyond trading, $GEI is also the key to accessing the GEI BEAR NFT collection on xrp.cafe, where holders can collect, trade, and show off bear-themed NFTs with rarity traits. These NFTs strengthen community bonds and add another layer of engagement and utility to the ecosystem.

The GEI BEAR community thrives on Twitter, Telegram, and expanding platforms like TikTok, where memes, updates, and events foster ongoing interaction. The team is also exploring future use cases such as governance voting, exclusive holder events, and staking or burn mechanics—all driven by community input.

Importantly, GEI BEAR makes no claim of utility beyond its entertainment and community value. It is intentionally transparent as a meme coin—but one backed by purpose, culture, and relentless community energy.

Whether you’re a long-time XRP supporter or new to the world of crypto memes, GEI BEAR invites you to laugh, hold, and join the movement that turns doubt into digital gold.

MEXC jest wiodącą giełdą kryptowalut, której ufa ponad 10 milionów użytkowników na całym świecie. Jest znana jako giełda z najszerszym wyborem tokenów, najszybszymi notowaniami i najniższymi opłatami handlowymi na rynku. Dołącz do MEXC już teraz, aby doświadczyć płynności na najwyższym poziomie i najbardziej konkurencyjnych opłat na rynku!

Zasoby dla GEI BEAR (GEI)

Oficjalna strona internetowa

Prognoza ceny GEI BEAR (w USD)

Jaka będzie wartość GEI BEAR (GEI) w USD jutro, za tydzień lub za miesiąc? Ile mogą być warte twoje aktywa w GEI BEAR (GEI) w 2025, 2026, 2027, 2028 roku — a nawet za 10 czy 20 lat? Skorzystaj z naszego narzędzia do przewidywania cen, aby poznać prognozy krótko- i długoterminowe dla GEI BEAR.

Sprawdź teraz prognozę ceny GEI BEAR!

GEI na lokalne waluty

Tokenomika GEI BEAR (GEI)

Zrozumienie tokenomiki GEI BEAR (GEI) może zapewnić głębszy wgląd w długoterminową wartość i potencjał wzrostu. Od sposobu dystrybucji tokenów po zarządzanie podażą – tokenomika odsłania podstawową strukturę ekonomii projektu. Poznaj szczegółową tokenomikę tokena GEIjuż teraz!

Inne pytania: Inne pytania dotyczące GEI BEAR (GEI)

Jaka jest dziś wartość GEI BEAR (GEI)?
Aktualna cena GEI w USD wynosi 0.00304164USD, jest aktualizowana w na bieżąco z najnowszymi danymi rynkowymi.
Jaka jest aktualna cena GEI do USD?
Aktualna cena GEI w USD wynosi $ 0.00304164. Sprawdź Konwerter MEXC, aby poznać dokładną konwersję tokenów.
Jaka jest kapitalizacja rynkowa GEI BEAR?
Kapitalizacja rynkowa dla GEI wynosi $ 211.15K USD. Kapitalizacja rynkowa = aktualna cena × podaż w obiegu. Wskazuje całkowitą wartość rynkową tokena i jego pozycję w rankingu.
Jaka jest podaż GEI w obiegu?
W obiegu GEI znajduje się 69.42M USD.
Jaka była najwyższa cena w historii (ATH) GEI?
GEI osiąga ATH w wysokości 0.00821529 USD.
Jaka była najniższa cena w historii (ATL) dla GEI?
GEI zaliczył cenę ATL w wysokości 0.00139935 USD.
Jaki jest wolumen obrotu GEI?
Aktualny wolumen obrotu w ciągu 24 godzin dla GEI wynosi -- USD.
Czy w tym roku GEI pójdzie wyżej?
GEI może wzrosnąć w tym roku w zależności od warunków rynkowych i rozwoju projektów. Sprawdź prognozę ceny GEI, aby uzyskać bardziej szczegółową analizę.
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 15:26:09 (UTC+8)

Zastrzeżenie

Ceny kryptowalut podlegają wysokiemu ryzyku rynkowemu i zmienności cenowej. Inwestuj w projekty i produkty, które znasz i których ryzyko rozumiesz. Przed dokonaniem jakiejkolwiek inwestycji dokładnie rozważ swoje doświadczenie inwestycyjne, sytuację finansową, cele inwestycyjne i tolerancję na ryzyko oraz skonsultuj się z niezależnym doradcą finansowym. Tego materiału nie należy traktować jako porady finansowej. Wyniki osiągane w przeszłości nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych wyników. Wartość Twojej inwestycji może zarówno spadać, jak i rosnąć, a odzyskanie zainwestowanej kwoty nie jest gwarantowane. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za swoje decyzje inwestycyjne. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które możesz ponieść. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszym Regulaminem i Ostrzeżeniem o ryzyku. Zwróć również uwagę, że dane dotyczące wspomnianej kryptowaluty prezentowane tutaj (takie jak jej aktualna cena na żywo) opierają się na źródłach zewnętrznych. Są one przedstawiane „tak jak są” i wyłącznie w celach informacyjnych, bez jakichkolwiek gwarancji czy zapewnień. Linki prowadzące do witryn zewnętrznych również nie podlegają kontroli MEXC. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za wiarygodność i dokładność takich witryn stron trzecich oraz ich zawartości.

