Informacje o cenie GEI BEAR (GEI) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen: $ 0 $ 0 $ 0 Minimum 24h $ 0 $ 0 $ 0 Maksimum 24h Minimum 24h $ 0$ 0 $ 0 Maksimum 24h $ 0$ 0 $ 0 Historyczne maksimum $ 0.00821529$ 0.00821529 $ 0.00821529 Najniższa cena $ 0.00139935$ 0.00139935 $ 0.00139935 Zmiana ceny (1H) -- Zmiana ceny (1D) -- Zmiana ceny (7D) -1.20% Zmiana ceny (7D) -1.20%

Aktualna cena GEI BEAR (GEI) wynosi $0.00304164. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs GEI wahał się między $ 0 a $ 0, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs GEI w historii to $ 0.00821529, a najniższy to $ 0.00139935.

Pod względem krótkoterminowych wyniki GEI zmieniły się o -- w ciągu ostatniej godziny, o -- w ciągu 24 godzin i o -1.20% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o GEI BEAR (GEI)

Kapitalizacja rynkowa $ 211.15K$ 211.15K $ 211.15K Wolumen (24H) ---- -- W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa $ 211.15K$ 211.15K $ 211.15K Podaż w obiegu 69.42M 69.42M 69.42M Całkowita podaż 69,420,539.8469265 69,420,539.8469265 69,420,539.8469265

Obecna kapitalizacja rynkowa GEI BEAR wynosi $ 211.15K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż GEI w obiegu wynosi 69.42M, przy całkowitej podaży 69420539.8469265. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 211.15K.