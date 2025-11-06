Informacje o cenie Gasspas (GASS) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen: $ 0 $ 0 $ 0 Minimum 24h $ 0 $ 0 $ 0 Maksimum 24h Minimum 24h $ 0$ 0 $ 0 Maksimum 24h $ 0$ 0 $ 0 Historyczne maksimum $ 0$ 0 $ 0 Najniższa cena $ 0$ 0 $ 0 Zmiana ceny (1H) +0.64% Zmiana ceny (1D) +20.43% Zmiana ceny (7D) -26.89% Zmiana ceny (7D) -26.89%

Aktualna cena Gasspas (GASS) wynosi --. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs GASS wahał się między $ 0 a $ 0, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs GASS w historii to $ 0, a najniższy to $ 0.

Pod względem krótkoterminowych wyniki GASS zmieniły się o +0.64% w ciągu ostatniej godziny, o +20.43% w ciągu 24 godzin i o -26.89% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o Gasspas (GASS)

Kapitalizacja rynkowa $ 641.02K$ 641.02K $ 641.02K Wolumen (24H) ---- -- W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa $ 641.02K$ 641.02K $ 641.02K Podaż w obiegu 420.69T 420.69T 420.69T Całkowita podaż 420,690,000,000,000.0 420,690,000,000,000.0 420,690,000,000,000.0

Obecna kapitalizacja rynkowa Gasspas wynosi $ 641.02K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż GASS w obiegu wynosi 420.69T, przy całkowitej podaży 420690000000000.0. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 641.02K.