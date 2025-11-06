Informacje o cenie GarudaX (GRDX) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen: $ 0.00361339 $ 0.00361339 $ 0.00361339 Minimum 24h $ 0.00377395 $ 0.00377395 $ 0.00377395 Maksimum 24h Minimum 24h $ 0.00361339$ 0.00361339 $ 0.00361339 Maksimum 24h $ 0.00377395$ 0.00377395 $ 0.00377395 Historyczne maksimum $ 0.00593594$ 0.00593594 $ 0.00593594 Najniższa cena $ 0.00183371$ 0.00183371 $ 0.00183371 Zmiana ceny (1H) -0.54% Zmiana ceny (1D) -1.25% Zmiana ceny (7D) -15.11% Zmiana ceny (7D) -15.11%

Aktualna cena GarudaX (GRDX) wynosi $0.00365369. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs GRDX wahał się między $ 0.00361339 a $ 0.00377395, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs GRDX w historii to $ 0.00593594, a najniższy to $ 0.00183371.

Pod względem krótkoterminowych wyniki GRDX zmieniły się o -0.54% w ciągu ostatniej godziny, o -1.25% w ciągu 24 godzin i o -15.11% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o GarudaX (GRDX)

Kapitalizacja rynkowa $ 157.30K$ 157.30K $ 157.30K Wolumen (24H) ---- -- W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa $ 348.31K$ 348.31K $ 348.31K Podaż w obiegu 43.05M 43.05M 43.05M Całkowita podaż 95,329,657.0 95,329,657.0 95,329,657.0

Obecna kapitalizacja rynkowa GarudaX wynosi $ 157.30K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż GRDX w obiegu wynosi 43.05M, przy całkowitej podaży 95329657.0. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 348.31K.