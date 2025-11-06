GiełdaDEX+
Aktualna cena GarudaX to 0.00365369 USD. Śledź aktualizacje cen GRDX do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe GRDX łatwo w MEXC już teraz.

Informacje o cenie GarudaX (GRDX) (USD)

Aktualna cena GarudaX (GRDX) wynosi $0.00365369. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs GRDX wahał się między $ 0.00361339 a $ 0.00377395, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs GRDX w historii to $ 0.00593594, a najniższy to $ 0.00183371.

Pod względem krótkoterminowych wyniki GRDX zmieniły się o -0.54% w ciągu ostatniej godziny, o -1.25% w ciągu 24 godzin i o -15.11% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o GarudaX (GRDX)

Obecna kapitalizacja rynkowa GarudaX wynosi $ 157.30K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż GRDX w obiegu wynosi 43.05M, przy całkowitej podaży 95329657.0. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 348.31K.

Historia ceny GarudaX (GRDX) – USD

W ciągu dzisiejszego dnia zmiana ceny GarudaX do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 30 dni zmiana ceny GarudaX do USD wyniosła $ -0.0010543891.
W ciągu ostatnich 60 dni zmiana ceny GarudaX do USD wyniosła $ -0.0013050816.
W ciągu ostatnich 90 dni zmiana ceny GarudaX do USD wyniosła $ 0.

Co to jest GarudaX (GRDX)

GarudaX (GRDX) is the native utility token of Garuda DeFi, a decentralized finance platform operating on the Terra Classic network. It serves as the primary medium of exchange within the ecosystem, enabling users to pay for services, transaction fees, and platform utilities. GRDX incorporates a deflationary model, where a portion of tokens is periodically buyback and burned to reduce supply over time.

MEXC jest wiodącą giełdą kryptowalut, której ufa ponad 10 milionów użytkowników na całym świecie. Jest znana jako giełda z najszerszym wyborem tokenów, najszybszymi notowaniami i najniższymi opłatami handlowymi na rynku. Dołącz do MEXC już teraz, aby doświadczyć płynności na najwyższym poziomie i najbardziej konkurencyjnych opłat na rynku!

Prognoza ceny GarudaX (w USD)

Jaka będzie wartość GarudaX (GRDX) w USD jutro, za tydzień lub za miesiąc? Ile mogą być warte twoje aktywa w GarudaX (GRDX) w 2025, 2026, 2027, 2028 roku — a nawet za 10 czy 20 lat? Skorzystaj z naszego narzędzia do przewidywania cen, aby poznać prognozy krótko- i długoterminowe dla GarudaX.

Sprawdź teraz prognozę ceny GarudaX!

Tokenomika GarudaX (GRDX)

Zrozumienie tokenomiki GarudaX (GRDX) może zapewnić głębszy wgląd w długoterminową wartość i potencjał wzrostu. Od sposobu dystrybucji tokenów po zarządzanie podażą – tokenomika odsłania podstawową strukturę ekonomii projektu. Poznaj szczegółową tokenomikę tokena GRDXjuż teraz!

Jaka jest dziś wartość GarudaX (GRDX)?
Aktualna cena GRDX w USD wynosi 0.00365369USD, jest aktualizowana w na bieżąco z najnowszymi danymi rynkowymi.
Jaka jest aktualna cena GRDX do USD?
Aktualna cena GRDX w USD wynosi $ 0.00365369. Sprawdź Konwerter MEXC, aby poznać dokładną konwersję tokenów.
Jaka jest kapitalizacja rynkowa GarudaX?
Kapitalizacja rynkowa dla GRDX wynosi $ 157.30K USD. Kapitalizacja rynkowa = aktualna cena × podaż w obiegu. Wskazuje całkowitą wartość rynkową tokena i jego pozycję w rankingu.
Jaka jest podaż GRDX w obiegu?
W obiegu GRDX znajduje się 43.05M USD.
Jaka była najwyższa cena w historii (ATH) GRDX?
GRDX osiąga ATH w wysokości 0.00593594 USD.
Jaka była najniższa cena w historii (ATL) dla GRDX?
GRDX zaliczył cenę ATL w wysokości 0.00183371 USD.
Jaki jest wolumen obrotu GRDX?
Aktualny wolumen obrotu w ciągu 24 godzin dla GRDX wynosi -- USD.
Czy w tym roku GRDX pójdzie wyżej?
GRDX może wzrosnąć w tym roku w zależności od warunków rynkowych i rozwoju projektów. Sprawdź prognozę ceny GRDX, aby uzyskać bardziej szczegółową analizę.
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 15:25:36 (UTC+8)

Zastrzeżenie

Ceny kryptowalut podlegają wysokiemu ryzyku rynkowemu i zmienności cenowej. Inwestuj w projekty i produkty, które znasz i których ryzyko rozumiesz. Przed dokonaniem jakiejkolwiek inwestycji dokładnie rozważ swoje doświadczenie inwestycyjne, sytuację finansową, cele inwestycyjne i tolerancję na ryzyko oraz skonsultuj się z niezależnym doradcą finansowym. Tego materiału nie należy traktować jako porady finansowej. Wyniki osiągane w przeszłości nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych wyników. Wartość Twojej inwestycji może zarówno spadać, jak i rosnąć, a odzyskanie zainwestowanej kwoty nie jest gwarantowane. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za swoje decyzje inwestycyjne. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które możesz ponieść. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszym Regulaminem i Ostrzeżeniem o ryzyku. Zwróć również uwagę, że dane dotyczące wspomnianej kryptowaluty prezentowane tutaj (takie jak jej aktualna cena na żywo) opierają się na źródłach zewnętrznych. Są one przedstawiane „tak jak są” i wyłącznie w celach informacyjnych, bez jakichkolwiek gwarancji czy zapewnień. Linki prowadzące do witryn zewnętrznych również nie podlegają kontroli MEXC. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za wiarygodność i dokładność takich witryn stron trzecich oraz ich zawartości.

