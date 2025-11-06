GiełdaDEX+
Aktualna cena Game7 to 0 USD. Śledź aktualizacje cen G7 do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe G7 łatwo w MEXC już teraz.

Więcej informacji o G7

Informacje o cenie G7

Czym jest G7

Biała księga G7

Oficjalna strona internetowa G7

Tokenomika G7

Prognoza cen G7

Logo Game7

Cena Game7 (G7)

Nienotowany

Aktualna cena 1 G7 do USD:

$0.00022041
$0.00022041
-9.90%1D
mexc
Dane tokenów pochodzą od stron trzecich. MEXC działa wyłącznie jako agregator informacji. Poznaj inne tokeny notowane na rynku spot MEXC!
USD
Game7 (G7) Wykres Ceny na Żywo
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 11:29:13 (UTC+8)

Informacje o cenie Game7 (G7) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen:
$ 0
$ 0
Minimum 24h
$ 0
$ 0
Maksimum 24h

$ 0
$ 0

$ 0
$ 0

$ 0.02317852
$ 0.02317852

$ 0
$ 0

--

-9.34%

-41.02%

-41.02%

Aktualna cena Game7 (G7) wynosi --. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs G7 wahał się między $ 0 a $ 0, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs G7 w historii to $ 0.02317852, a najniższy to $ 0.

Pod względem krótkoterminowych wyniki G7 zmieniły się o -- w ciągu ostatniej godziny, o -9.34% w ciągu 24 godzin i o -41.02% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o Game7 (G7)

$ 497.23K
$ 497.23K

--
--

$ 2.20M
$ 2.20M

2.26B
2.26B

10,000,000,000.0
10,000,000,000.0

Obecna kapitalizacja rynkowa Game7 wynosi $ 497.23K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż G7 w obiegu wynosi 2.26B, przy całkowitej podaży 10000000000.0. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 2.20M.

Historia ceny Game7 (G7) – USD

W ciągu dzisiejszego dnia zmiana ceny Game7 do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 30 dni zmiana ceny Game7 do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 60 dni zmiana ceny Game7 do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 90 dni zmiana ceny Game7 do USD wyniosła $ 0.

OkresZmień (USD)Zmień (%)
Dzisiaj$ 0-9.34%
30 Dni$ 0-50.85%
60 dni$ 0-54.66%
90 dni$ 0--

Co to jest Game7 (G7)

Game7 is a permissionless, modular Web3 gaming ecosystem designed to solve the most critical challenges for players and developers: infrastructure, distribution, and sustained player engagement.

The ecosystem is built on several key components:

  • Summon: A user acquisition and retention system that allows players to build their identity, reputation, and participate in economic activities.

  • HyperPlay: A game discovery and distribution platform that enables seamless wallet integration and in-game overlays for an enhanced user experience.

  • World Builder: An infrastructure suite designed to help developers create and manage evolutionary economies.

  • G7 Network: The underlying Layer 3 network where G7 is the native token. It connects all components of the Game7 ecosystem.

Game7's economic model aims to create a self-reinforcing cycle of growth. As players engage with games, they attract more developers, leading to increased economic activity. This activity generates value, which is then redistributed to the community through the Citizen Pool and Treasury.

Prognoza ceny Game7 (w USD)

Jaka będzie wartość Game7 (G7) w USD jutro, za tydzień lub za miesiąc? Ile mogą być warte twoje aktywa w Game7 (G7) w 2025, 2026, 2027, 2028 roku — a nawet za 10 czy 20 lat? Skorzystaj z naszego narzędzia do przewidywania cen, aby poznać prognozy krótko- i długoterminowe dla Game7.

Sprawdź teraz prognozę ceny Game7!

G7 na lokalne waluty

Tokenomika Game7 (G7)

Zrozumienie tokenomiki Game7 (G7) może zapewnić głębszy wgląd w długoterminową wartość i potencjał wzrostu. Od sposobu dystrybucji tokenów po zarządzanie podażą – tokenomika odsłania podstawową strukturę ekonomii projektu. Poznaj szczegółową tokenomikę tokena G7już teraz!

Inne pytania: Inne pytania dotyczące Game7 (G7)

Jaka jest dziś wartość Game7 (G7)?
Aktualna cena G7 w USD wynosi 0USD, jest aktualizowana w na bieżąco z najnowszymi danymi rynkowymi.
Jaka jest aktualna cena G7 do USD?
Aktualna cena G7 w USD wynosi $ 0. Sprawdź Konwerter MEXC, aby poznać dokładną konwersję tokenów.
Jaka jest kapitalizacja rynkowa Game7?
Kapitalizacja rynkowa dla G7 wynosi $ 497.23K USD. Kapitalizacja rynkowa = aktualna cena × podaż w obiegu. Wskazuje całkowitą wartość rynkową tokena i jego pozycję w rankingu.
Jaka jest podaż G7 w obiegu?
W obiegu G7 znajduje się 2.26B USD.
Jaka była najwyższa cena w historii (ATH) G7?
G7 osiąga ATH w wysokości 0.02317852 USD.
Jaka była najniższa cena w historii (ATL) dla G7?
G7 zaliczył cenę ATL w wysokości 0 USD.
Jaki jest wolumen obrotu G7?
Aktualny wolumen obrotu w ciągu 24 godzin dla G7 wynosi -- USD.
Czy w tym roku G7 pójdzie wyżej?
G7 może wzrosnąć w tym roku w zależności od warunków rynkowych i rozwoju projektów. Sprawdź prognozę ceny G7, aby uzyskać bardziej szczegółową analizę.
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 11:29:13 (UTC+8)

Ważne aktualizacje branżowe Game7 (G7)

Czas (UTC+8)TypInformacja
11-05 17:18:00Aktualności branżowe
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00Dane on-chain
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Aktualności branżowe
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Aktualności branżowe
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Aktualności branżowe
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Aktualności branżowe
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million

Zastrzeżenie

Ceny kryptowalut podlegają wysokiemu ryzyku rynkowemu i zmienności cenowej. Inwestuj w projekty i produkty, które znasz i których ryzyko rozumiesz. Przed dokonaniem jakiejkolwiek inwestycji dokładnie rozważ swoje doświadczenie inwestycyjne, sytuację finansową, cele inwestycyjne i tolerancję na ryzyko oraz skonsultuj się z niezależnym doradcą finansowym. Tego materiału nie należy traktować jako porady finansowej. Wyniki osiągane w przeszłości nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych wyników. Wartość Twojej inwestycji może zarówno spadać, jak i rosnąć, a odzyskanie zainwestowanej kwoty nie jest gwarantowane. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za swoje decyzje inwestycyjne. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które możesz ponieść. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszym Regulaminem i Ostrzeżeniem o ryzyku. Zwróć również uwagę, że dane dotyczące wspomnianej kryptowaluty prezentowane tutaj (takie jak jej aktualna cena na żywo) opierają się na źródłach zewnętrznych. Są one przedstawiane „tak jak są” i wyłącznie w celach informacyjnych, bez jakichkolwiek gwarancji czy zapewnień. Linki prowadzące do witryn zewnętrznych również nie podlegają kontroli MEXC. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za wiarygodność i dokładność takich witryn stron trzecich oraz ich zawartości.

$103,631.60

$3,436.33

$162.23

$1.0000

$1,477.94

$103,631.60

$3,436.33

$2.3587

$162.23

$1.1365

$0.00000

$0.00000

$0.00000

$0.03600

$0.00403

$0.000010866

$0.2260

$0.0000000617

$1.4707

$0.01834

