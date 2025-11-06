Informacje o cenie Gama Token (GAMA) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen: $ 0.764393 $ 0.764393 $ 0.764393 Minimum 24h $ 0.764393 $ 0.764393 $ 0.764393 Maksimum 24h Minimum 24h $ 0.764393$ 0.764393 $ 0.764393 Maksimum 24h $ 0.764393$ 0.764393 $ 0.764393 Historyczne maksimum $ 0.873173$ 0.873173 $ 0.873173 Najniższa cena $ 0.585643$ 0.585643 $ 0.585643 Zmiana ceny (1H) 0.00% Zmiana ceny (1D) 0.00% Zmiana ceny (7D) 0.00% Zmiana ceny (7D) 0.00%

Aktualna cena Gama Token (GAMA) wynosi $0.764393. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs GAMA wahał się między $ 0.764393 a $ 0.764393, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs GAMA w historii to $ 0.873173, a najniższy to $ 0.585643.

Pod względem krótkoterminowych wyniki GAMA zmieniły się o 0.00% w ciągu ostatniej godziny, o 0.00% w ciągu 24 godzin i o 0.00% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o Gama Token (GAMA)

Kapitalizacja rynkowa $ 76.46M$ 76.46M $ 76.46M Wolumen (24H) ---- -- W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa $ 76.46M$ 76.46M $ 76.46M Podaż w obiegu 100.03M 100.03M 100.03M Całkowita podaż 100,027,931.0 100,027,931.0 100,027,931.0

Obecna kapitalizacja rynkowa Gama Token wynosi $ 76.46M, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż GAMA w obiegu wynosi 100.03M, przy całkowitej podaży 100027931.0. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 76.46M.