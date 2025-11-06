GiełdaDEX+
Kup KryptoRynkiSpotFutures500XEarnWydarzenia
Więcej
Aktualna cena Gama Token to 0.764393 USD. Śledź aktualizacje cen GAMA do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe GAMA łatwo w MEXC już teraz.Aktualna cena Gama Token to 0.764393 USD. Śledź aktualizacje cen GAMA do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe GAMA łatwo w MEXC już teraz.

Więcej informacji o GAMA

Informacje o cenie GAMA

Czym jest GAMA

Oficjalna strona internetowa GAMA

Tokenomika GAMA

Prognoza cen GAMA

Earn

Airdrop+

Aktualności

Blog

Learn

Logo Gama Token

Cena Gama Token (GAMA)

Nienotowany

Aktualna cena 1 GAMA do USD:

$0.764393
$0.764393$0.764393
0.00%1D
mexc
Dane tokenów pochodzą od stron trzecich. MEXC działa wyłącznie jako agregator informacji. Poznaj inne tokeny notowane na rynku spot MEXC!
USD
Gama Token (GAMA) Wykres Ceny na Żywo
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 11:29:03 (UTC+8)

Informacje o cenie Gama Token (GAMA) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen:
$ 0.764393
$ 0.764393$ 0.764393
Minimum 24h
$ 0.764393
$ 0.764393$ 0.764393
Maksimum 24h

$ 0.764393
$ 0.764393$ 0.764393

$ 0.764393
$ 0.764393$ 0.764393

$ 0.873173
$ 0.873173$ 0.873173

$ 0.585643
$ 0.585643$ 0.585643

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

Aktualna cena Gama Token (GAMA) wynosi $0.764393. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs GAMA wahał się między $ 0.764393 a $ 0.764393, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs GAMA w historii to $ 0.873173, a najniższy to $ 0.585643.

Pod względem krótkoterminowych wyniki GAMA zmieniły się o 0.00% w ciągu ostatniej godziny, o 0.00% w ciągu 24 godzin i o 0.00% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o Gama Token (GAMA)

$ 76.46M
$ 76.46M$ 76.46M

--
----

$ 76.46M
$ 76.46M$ 76.46M

100.03M
100.03M 100.03M

100,027,931.0
100,027,931.0 100,027,931.0

Obecna kapitalizacja rynkowa Gama Token wynosi $ 76.46M, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż GAMA w obiegu wynosi 100.03M, przy całkowitej podaży 100027931.0. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 76.46M.

Historia ceny Gama Token (GAMA) – USD

W ciągu dzisiejszego dnia zmiana ceny Gama Token do USD wyniosła $ 0.0.
W ciągu ostatnich 30 dni zmiana ceny Gama Token do USD wyniosła $ 0.0000000000.
W ciągu ostatnich 60 dni zmiana ceny Gama Token do USD wyniosła $ +0.0212612090.
W ciągu ostatnich 90 dni zmiana ceny Gama Token do USD wyniosła $ -0.0727704282925539.

OkresZmień (USD)Zmień (%)
Dzisiaj$ 0.00.00%
30 Dni$ 0.00000000000.00%
60 dni$ +0.0212612090+2.78%
90 dni$ -0.0727704282925539-8.69%

Co to jest Gama Token (GAMA)

GAMA is the utility token of the GAMA Web3 gaming platform. Players earn GAMA tokens as rewards for winning games, while losing results in token burns, creating a deflationary supply. The total supply is capped to ensure scarcity, with allocations for community rewards, platform growth, and liquidity. GAMA powers a vibrant gaming economy, making it valuable for both gamers and crypto enthusiasts.

MEXC jest wiodącą giełdą kryptowalut, której ufa ponad 10 milionów użytkowników na całym świecie. Jest znana jako giełda z najszerszym wyborem tokenów, najszybszymi notowaniami i najniższymi opłatami handlowymi na rynku. Dołącz do MEXC już teraz, aby doświadczyć płynności na najwyższym poziomie i najbardziej konkurencyjnych opłat na rynku!

Zasoby dla Gama Token (GAMA)

Oficjalna strona internetowa

Prognoza ceny Gama Token (w USD)

Jaka będzie wartość Gama Token (GAMA) w USD jutro, za tydzień lub za miesiąc? Ile mogą być warte twoje aktywa w Gama Token (GAMA) w 2025, 2026, 2027, 2028 roku — a nawet za 10 czy 20 lat? Skorzystaj z naszego narzędzia do przewidywania cen, aby poznać prognozy krótko- i długoterminowe dla Gama Token.

Sprawdź teraz prognozę ceny Gama Token!

GAMA na lokalne waluty

Tokenomika Gama Token (GAMA)

Zrozumienie tokenomiki Gama Token (GAMA) może zapewnić głębszy wgląd w długoterminową wartość i potencjał wzrostu. Od sposobu dystrybucji tokenów po zarządzanie podażą – tokenomika odsłania podstawową strukturę ekonomii projektu. Poznaj szczegółową tokenomikę tokena GAMAjuż teraz!

Inne pytania: Inne pytania dotyczące Gama Token (GAMA)

Jaka jest dziś wartość Gama Token (GAMA)?
Aktualna cena GAMA w USD wynosi 0.764393USD, jest aktualizowana w na bieżąco z najnowszymi danymi rynkowymi.
Jaka jest aktualna cena GAMA do USD?
Aktualna cena GAMA w USD wynosi $ 0.764393. Sprawdź Konwerter MEXC, aby poznać dokładną konwersję tokenów.
Jaka jest kapitalizacja rynkowa Gama Token?
Kapitalizacja rynkowa dla GAMA wynosi $ 76.46M USD. Kapitalizacja rynkowa = aktualna cena × podaż w obiegu. Wskazuje całkowitą wartość rynkową tokena i jego pozycję w rankingu.
Jaka jest podaż GAMA w obiegu?
W obiegu GAMA znajduje się 100.03M USD.
Jaka była najwyższa cena w historii (ATH) GAMA?
GAMA osiąga ATH w wysokości 0.873173 USD.
Jaka była najniższa cena w historii (ATL) dla GAMA?
GAMA zaliczył cenę ATL w wysokości 0.585643 USD.
Jaki jest wolumen obrotu GAMA?
Aktualny wolumen obrotu w ciągu 24 godzin dla GAMA wynosi -- USD.
Czy w tym roku GAMA pójdzie wyżej?
GAMA może wzrosnąć w tym roku w zależności od warunków rynkowych i rozwoju projektów. Sprawdź prognozę ceny GAMA, aby uzyskać bardziej szczegółową analizę.
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 11:29:03 (UTC+8)

Ważne aktualizacje branżowe Gama Token (GAMA)

Czas (UTC+8)TypInformacja
11-05 17:18:00Aktualności branżowe
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00Dane on-chain
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Aktualności branżowe
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Aktualności branżowe
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Aktualności branżowe
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Aktualności branżowe
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million

Zastrzeżenie

Ceny kryptowalut podlegają wysokiemu ryzyku rynkowemu i zmienności cenowej. Inwestuj w projekty i produkty, które znasz i których ryzyko rozumiesz. Przed dokonaniem jakiejkolwiek inwestycji dokładnie rozważ swoje doświadczenie inwestycyjne, sytuację finansową, cele inwestycyjne i tolerancję na ryzyko oraz skonsultuj się z niezależnym doradcą finansowym. Tego materiału nie należy traktować jako porady finansowej. Wyniki osiągane w przeszłości nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych wyników. Wartość Twojej inwestycji może zarówno spadać, jak i rosnąć, a odzyskanie zainwestowanej kwoty nie jest gwarantowane. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za swoje decyzje inwestycyjne. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które możesz ponieść. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszym Regulaminem i Ostrzeżeniem o ryzyku. Zwróć również uwagę, że dane dotyczące wspomnianej kryptowaluty prezentowane tutaj (takie jak jej aktualna cena na żywo) opierają się na źródłach zewnętrznych. Są one przedstawiane „tak jak są” i wyłącznie w celach informacyjnych, bez jakichkolwiek gwarancji czy zapewnień. Linki prowadzące do witryn zewnętrznych również nie podlegają kontroli MEXC. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za wiarygodność i dokładność takich witryn stron trzecich oraz ich zawartości.

POPULARNE

Aktualnie popularne kryptowaluty, które zyskują znaczną uwagę na rynku

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$103,633.61
$103,633.61$103,633.61

-0.09%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,436.59
$3,436.59$3,436.59

+1.12%

Logo Solana

Solana

SOL

$162.21
$162.21$162.21

+1.05%

Logo USDCoin

USDCoin

USDC

$0.9999
$0.9999$0.9999

-0.01%

Logo UCN

UCN

UCN

$1,477.94
$1,477.94$1,477.94

+0.13%

Największe wolumeny

Kryptowaluty o najwyższym wolumenie obrotu

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$103,633.61
$103,633.61$103,633.61

-0.09%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,436.59
$3,436.59$3,436.59

+1.12%

Logo XRP

XRP

XRP

$2.3588
$2.3588$2.3588

+3.61%

Logo Solana

Solana

SOL

$162.21
$162.21$162.21

+1.05%

Logo Aster

Aster

ASTER

$1.1363
$1.1363$1.1363

+4.70%

Nowo dodane

Ostatnio notowane kryptowaluty, które są dostępne do handlu

Logo UnifAI

UnifAI

UAI

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo Folks Finance

Folks Finance

FOLKS

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo SN64

SN64

SN64

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo Sentism

Sentism

SENTIS

$0.03600
$0.03600$0.03600

+44.00%

Logo MemeMarket

MemeMarket

MFUN

$0.00403
$0.00403$0.00403

-46.26%

Największe wzrosty

Dzisiejsze największe wzrosty kryptowalut

Logo DramaBits

DramaBits

DRAMA

$0.000010866
$0.000010866$0.000010866

+475.52%

Logo Intuition

Intuition

TRUST

$0.2260
$0.2260$0.2260

+352.00%

Logo Jump Tom

Jump Tom

JUMP

$0.0000000617
$0.0000000617$0.0000000617

+308.60%

Logo SOON

SOON

SOON

$1.4631
$1.4631$1.4631

+80.36%

Logo PlayMindProtocol

PlayMindProtocol

PMIND

$0.01834
$0.01834$0.01834

+46.72%