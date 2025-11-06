GiełdaDEX+
Aktualna cena Galactic Bonk to 0 USD. Śledź aktualizacje cen G-BONK do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe G-BONK łatwo w MEXC już teraz.Aktualna cena Galactic Bonk to 0 USD. Śledź aktualizacje cen G-BONK do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe G-BONK łatwo w MEXC już teraz.

Więcej informacji o G-BONK

Informacje o cenie G-BONK

Czym jest G-BONK

Biała księga G-BONK

Oficjalna strona internetowa G-BONK

Tokenomika G-BONK

Prognoza cen G-BONK

Logo Galactic Bonk

Cena Galactic Bonk (G-BONK)

Nienotowany

Aktualna cena 1 G-BONK do USD:

--
----
0.00%1D
mexc
USD
Galactic Bonk (G-BONK) Wykres Ceny na Żywo
Informacje o cenie Galactic Bonk (G-BONK) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen:
$ 0
$ 0$ 0
Minimum 24h
$ 0
$ 0$ 0
Maksimum 24h

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

--

--

-9.69%

-9.69%

Aktualna cena Galactic Bonk (G-BONK) wynosi --. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs G-BONK wahał się między $ 0 a $ 0, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs G-BONK w historii to $ 0, a najniższy to $ 0.

Pod względem krótkoterminowych wyniki G-BONK zmieniły się o -- w ciągu ostatniej godziny, o -- w ciągu 24 godzin i o -9.69% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o Galactic Bonk (G-BONK)

$ 44.96K
$ 44.96K$ 44.96K

--
----

$ 44.96K
$ 44.96K$ 44.96K

865.91M
865.91M 865.91M

865,912,128.872118
865,912,128.872118 865,912,128.872118

Obecna kapitalizacja rynkowa Galactic Bonk wynosi $ 44.96K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż G-BONK w obiegu wynosi 865.91M, przy całkowitej podaży 865912128.872118. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 44.96K.

Historia ceny Galactic Bonk (G-BONK) – USD

W ciągu dzisiejszego dnia zmiana ceny Galactic Bonk do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 30 dni zmiana ceny Galactic Bonk do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 60 dni zmiana ceny Galactic Bonk do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 90 dni zmiana ceny Galactic Bonk do USD wyniosła $ 0.

OkresZmień (USD)Zmień (%)
Dzisiaj$ 0--
30 Dni$ 0-27.23%
60 dni$ 0-57.85%
90 dni$ 0--

Co to jest Galactic Bonk (G-BONK)

G‑Bonk is a memecoin built on the Solana blockchain that aims to combine fun community engagement with serious utility. Memecoins have captured the imagination of the cryptosphere, but many lack long‑term plans. G‑Bonk differentiates itself by coupling a lively mascot and viral appeal with a clear roadmap and real‑world applications.

Our freshly redesigned website reflects this philosophy: a seamless journey through a unified starry backdrop that highlights how easy it is to join the adventure. New holders can now acquire $GBONK directly via multiple trusted portals – Dexscreener, DexTools and the GMGN swap aggregator – using popular wallets such as Phantom or Binance Wallet. This variety ensures a smooth onboarding experience regardless of your preferred trading interface.

Vision & Mission

Our vision is to create a vibrant ecosystem where holders are rewarded not only through speculative price appreciation but also through concrete utility. We will foster an inclusive community, provide innovative financial products and empower users to be part of a playful yet purposeful crypto project.

Why Invest in G‑Bonk?

Memecoins thrive on hype, but enduring value comes from substance. G‑Bonk offers both. The tokenomics are intentionally deflationary — a portion of the supply is permanently burned and the mint authority has been revoked — so the number of $GBONK in circulation can only decrease over time. Liquidity is locked and a treasury funds future listings, marketing and partnerships. The team allocation follows a vesting schedule to align long‑term incentives.

Beyond the numbers, G‑Bonk is building real products. Holders will soon be able to stake their tokens for yield, trade on our custom DEX (G‑Trade) and even use a fiat–crypto bridge (G‑Bank). A thriving community of bonkers is already forming on X and Telegram, and the project has been listed on multiple DEXes and aggregators. By participating early you’re helping to shape a meme with a mission — and positioning yourself for future rewards.

MEXC jest wiodącą giełdą kryptowalut, której ufa ponad 10 milionów użytkowników na całym świecie. Jest znana jako giełda z najszerszym wyborem tokenów, najszybszymi notowaniami i najniższymi opłatami handlowymi na rynku. Dołącz do MEXC już teraz, aby doświadczyć płynności na najwyższym poziomie i najbardziej konkurencyjnych opłat na rynku!

Zasoby dla Galactic Bonk (G-BONK)

Biała księga
Oficjalna strona internetowa

Prognoza ceny Galactic Bonk (w USD)

Jaka będzie wartość Galactic Bonk (G-BONK) w USD jutro, za tydzień lub za miesiąc? Ile mogą być warte twoje aktywa w Galactic Bonk (G-BONK) w 2025, 2026, 2027, 2028 roku — a nawet za 10 czy 20 lat? Skorzystaj z naszego narzędzia do przewidywania cen, aby poznać prognozy krótko- i długoterminowe dla Galactic Bonk.

Sprawdź teraz prognozę ceny Galactic Bonk!

G-BONK na lokalne waluty

Tokenomika Galactic Bonk (G-BONK)

Zrozumienie tokenomiki Galactic Bonk (G-BONK) może zapewnić głębszy wgląd w długoterminową wartość i potencjał wzrostu. Od sposobu dystrybucji tokenów po zarządzanie podażą – tokenomika odsłania podstawową strukturę ekonomii projektu. Poznaj szczegółową tokenomikę tokena G-BONKjuż teraz!

Inne pytania: Inne pytania dotyczące Galactic Bonk (G-BONK)

Jaka jest dziś wartość Galactic Bonk (G-BONK)?
Aktualna cena G-BONK w USD wynosi 0USD, jest aktualizowana w na bieżąco z najnowszymi danymi rynkowymi.
Jaka jest aktualna cena G-BONK do USD?
Aktualna cena G-BONK w USD wynosi $ 0. Sprawdź Konwerter MEXC, aby poznać dokładną konwersję tokenów.
Jaka jest kapitalizacja rynkowa Galactic Bonk?
Kapitalizacja rynkowa dla G-BONK wynosi $ 44.96K USD. Kapitalizacja rynkowa = aktualna cena × podaż w obiegu. Wskazuje całkowitą wartość rynkową tokena i jego pozycję w rankingu.
Jaka jest podaż G-BONK w obiegu?
W obiegu G-BONK znajduje się 865.91M USD.
Jaka była najwyższa cena w historii (ATH) G-BONK?
G-BONK osiąga ATH w wysokości 0 USD.
Jaka była najniższa cena w historii (ATL) dla G-BONK?
G-BONK zaliczył cenę ATL w wysokości 0 USD.
Jaki jest wolumen obrotu G-BONK?
Aktualny wolumen obrotu w ciągu 24 godzin dla G-BONK wynosi -- USD.
Czy w tym roku G-BONK pójdzie wyżej?
G-BONK może wzrosnąć w tym roku w zależności od warunków rynkowych i rozwoju projektów. Sprawdź prognozę ceny G-BONK, aby uzyskać bardziej szczegółową analizę.
Ważne aktualizacje branżowe Galactic Bonk (G-BONK)

Czas (UTC+8)TypInformacja
11-05 17:18:00Aktualności branżowe
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00Dane on-chain
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Aktualności branżowe
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Aktualności branżowe
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Aktualności branżowe
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Aktualności branżowe
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million

Zastrzeżenie

Ceny kryptowalut podlegają wysokiemu ryzyku rynkowemu i zmienności cenowej. Inwestuj w projekty i produkty, które znasz i których ryzyko rozumiesz. Przed dokonaniem jakiejkolwiek inwestycji dokładnie rozważ swoje doświadczenie inwestycyjne, sytuację finansową, cele inwestycyjne i tolerancję na ryzyko oraz skonsultuj się z niezależnym doradcą finansowym. Tego materiału nie należy traktować jako porady finansowej. Wyniki osiągane w przeszłości nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych wyników. Wartość Twojej inwestycji może zarówno spadać, jak i rosnąć, a odzyskanie zainwestowanej kwoty nie jest gwarantowane. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za swoje decyzje inwestycyjne. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które możesz ponieść. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszym Regulaminem i Ostrzeżeniem o ryzyku. Zwróć również uwagę, że dane dotyczące wspomnianej kryptowaluty prezentowane tutaj (takie jak jej aktualna cena na żywo) opierają się na źródłach zewnętrznych. Są one przedstawiane „tak jak są” i wyłącznie w celach informacyjnych, bez jakichkolwiek gwarancji czy zapewnień. Linki prowadzące do witryn zewnętrznych również nie podlegają kontroli MEXC. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za wiarygodność i dokładność takich witryn stron trzecich oraz ich zawartości.

